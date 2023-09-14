Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Сырники за 10 минут: рецепт, который ищут все arrow

Сырники за 10 минут: рецепт, который ищут все

14 сентября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой и быстрый рецепт сырников — видео
Жареные сырники. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Для сырников нужно выбрать правильный творог, он не должен быть сухим, потому что сырники распадутся. Также лучше выбрать именно жирный творог. Благодаря нескольким советам, у вас получатся вкусные сырники.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Андрей Клюс.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • 500 г фермерский творог (и не сухой, и не влажный);
  • 2 желтка куриных;
  • 50 г сахарной пудры;
  • 30 г манной крупы;
  • щепотка соли;
  • шоколад белый 30г;
  • шоколад черный 30 г;
  • подсолнечное масло 30 мл;
  • мука пшеничная 100 г (на обвалку).

Способ приготовления

Сначала нужно взять два желтка и добавить в сыр. Если яйца маленькие, возьмите три желтка.

null
Сыр в тарелке. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Затем нам понадобится 30 г манки или муки твердых сортов пшеницы.

null
Сыр с желтком. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Также нужно добавить 50 г сахарной пудры и соли.

null
Форма сырников. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Вилкой все нужно размять до однородной консистенции. Начинаем формировать наши сырники. Для этого берем кусочки теста, формируем слой, а затем форму ырника. Это можно сделать с помощью ножа.

null
Жареные сырники. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Далее перед тем, как жарить сырники, нужно поставить их в морозильную камеру на 30 минут, так будет легче жарить.

null
Жареные сырники. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Затем разогреваем сковороду и начинаем жарить сырники до румяности. Затем жареные сырники ставим в духовку на 5-6 минут при 180 градусах.

Раньше мы писали о простом и вкусном рецепте запеканки, как в детстве. Такая домашняя запеканка из творога подойдет как к праздничному столу, так и на завтрак к кофе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

"Украина поставит Россию на место", — Яременко

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

08:47 Украинца обязали вернуть пенсию в бюджет: что стало причиной

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз