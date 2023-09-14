Простой и быстрый рецепт сырников — видео

Сырники за 10 минут: рецепт, который ищут все
Для сырников нужно выбрать правильный творог, он не должен быть сухим, потому что сырники распадутся. Также лучше выбрать именно жирный творог. Благодаря нескольким советам, у вас получатся вкусные сырники.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Андрей Клюс.
Вам понадобится:
- 500 г фермерский творог (и не сухой, и не влажный);
- 2 желтка куриных;
- 50 г сахарной пудры;
- 30 г манной крупы;
- щепотка соли;
- шоколад белый 30г;
- шоколад черный 30 г;
- подсолнечное масло 30 мл;
- мука пшеничная 100 г (на обвалку).
Способ приготовления
Сначала нужно взять два желтка и добавить в сыр. Если яйца маленькие, возьмите три желтка.
Затем нам понадобится 30 г манки или муки твердых сортов пшеницы.
Также нужно добавить 50 г сахарной пудры и соли.
Вилкой все нужно размять до однородной консистенции. Начинаем формировать наши сырники. Для этого берем кусочки теста, формируем слой, а затем форму ырника. Это можно сделать с помощью ножа.
Далее перед тем, как жарить сырники, нужно поставить их в морозильную камеру на 30 минут, так будет легче жарить.
Затем разогреваем сковороду и начинаем жарить сырники до румяности. Затем жареные сырники ставим в духовку на 5-6 минут при 180 градусах.
Раньше мы писали о простом и вкусном рецепте запеканки, как в детстве. Такая домашняя запеканка из творога подойдет как к праздничному столу, так и на завтрак к кофе.