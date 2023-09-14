Простой и быстрый рецепт сырников — видео

Жареные сырники. Фото: Freepik

Для сырников нужно выбрать правильный творог, он не должен быть сухим, потому что сырники распадутся. Также лучше выбрать именно жирный творог. Благодаря нескольким советам, у вас получатся вкусные сырники.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Андрей Клюс.

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Вам понадобится:

500 г фермерский творог (и не сухой, и не влажный);

2 желтка куриных;

50 г сахарной пудры;

30 г манной крупы;

щепотка соли;

шоколад белый 30г;

шоколад черный 30 г;

подсолнечное масло 30 мл;

мука пшеничная 100 г (на обвалку).

Способ приготовления

Сначала нужно взять два желтка и добавить в сыр. Если яйца маленькие, возьмите три желтка.

Сыр в тарелке. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Затем нам понадобится 30 г манки или муки твердых сортов пшеницы.

Сыр с желтком. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Также нужно добавить 50 г сахарной пудры и соли.

Форма сырников. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Вилкой все нужно размять до однородной консистенции. Начинаем формировать наши сырники. Для этого берем кусочки теста, формируем слой, а затем форму ырника. Это можно сделать с помощью ножа.

Жареные сырники. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Далее перед тем, как жарить сырники, нужно поставить их в морозильную камеру на 30 минут, так будет легче жарить.

Жареные сырники. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Затем разогреваем сковороду и начинаем жарить сырники до румяности. Затем жареные сырники ставим в духовку на 5-6 минут при 180 градусах.

Раньше мы писали о простом и вкусном рецепте запеканки, как в детстве. Такая домашняя запеканка из творога подойдет как к праздничному столу, так и на завтрак к кофе.