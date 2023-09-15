Прості поради для смачних сирників — відео рецепт

Сирники ідеальної форми. Фото: google

Сирники — один з рецептів, який найчастіше шукають. Пропонуюємо вам найінстаграмніші та найніжніші сирники, які ви зможете зробити самостійно вдома. Усього кілька інгредієнтів. А також три прості способи зробити сирники ідеальної форми, як в улюбленому кафе.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Юрій Ковриженко.

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Вам знадобиться:

кисломолочний сир 2 шайби;

3 яйця (жовтки);

борошно 30 грамів;

олія для смаження;

цукор за смаком;

згущене молоко на свій смак;

сметана на свій смак;

свіжі ягоди за бажанням.

Спосіб приготування

Для ідеальних сирників нам потрібно віджати з сиру всю зайву вологу. Це можна зробити за допомогою рушника чи тонкої тканини.

Зайвий сій з сиру. Фото: YouTube @KovryzhenkoChef

Пересипаємо сир в сито та перетираємо. Це потрібно зробити для ніжної текстури. Ідеальні пропорції для сирників — на 150 грамів сиру взяти 1 жовток, 1 ложка цукру та 1 столова ложка борошна.

Сухий сир. Фото: YouTube @KovryzhenkoChef

Додаємо в сир жовток, потім додаємо цукор та борошно. Ретельно перемішати.

Сито та сир. Фото: YouTube @KovryzhenkoChef

Масу для сирників розкатати в ковбаску та ділимо на частини.

Сир та яйце. Фото: YouTube @KovryzhenkoChef

Далі за допомогою борошна розкатуємо кульку та притискаємо.

Консистенція сиру. Фото: YouTube @KovryzhenkoChef

Розігріваємо пательню, наливаємо олію та починаємо смажити сирники.

Форма для сирників. Фото: YouTube @KovryzhenkoChef

Смажимо по 3-4 хвилини з кожної сторони.

Сирники на пательні. Фото: YouTube @KovryzhenkoChef

Перекладаємо сирники на тарілку з паперовим рушником, щоб він увібрав всю зайву олію.

Смажені сирники. Фото: YouTube @KovryzhenkoChef

Подавати сирники можна зі згущеним молоком, сметаною чи свіжими ягодами.

Готові сирники. Фото: YouTube @KovryzhenkoChef

Раніше ми писали про простий та смачний рецепт запіканки, як в дитинстві. Така домашня запіканка із сиру підійде як до святкового столу, так і на сніданок до кави.