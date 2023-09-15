Прості поради для смачних сирників — відео рецепт

Сирники ідеальної форми: рецепт і секрет від шефа
Сирники — один з рецептів, який найчастіше шукають. Пропонуюємо вам найінстаграмніші та найніжніші сирники, які ви зможете зробити самостійно вдома. Усього кілька інгредієнтів. А також три прості способи зробити сирники ідеальної форми, як в улюбленому кафе.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Юрій Ковриженко.
Вам знадобиться:
- кисломолочний сир 2 шайби;
- 3 яйця (жовтки);
- борошно 30 грамів;
- олія для смаження;
- цукор за смаком;
- згущене молоко на свій смак;
- сметана на свій смак;
- свіжі ягоди за бажанням.
Спосіб приготування
Для ідеальних сирників нам потрібно віджати з сиру всю зайву вологу. Це можна зробити за допомогою рушника чи тонкої тканини.
Пересипаємо сир в сито та перетираємо. Це потрібно зробити для ніжної текстури. Ідеальні пропорції для сирників — на 150 грамів сиру взяти 1 жовток, 1 ложка цукру та 1 столова ложка борошна.
Додаємо в сир жовток, потім додаємо цукор та борошно. Ретельно перемішати.
Масу для сирників розкатати в ковбаску та ділимо на частини.
Далі за допомогою борошна розкатуємо кульку та притискаємо.
Розігріваємо пательню, наливаємо олію та починаємо смажити сирники.
Смажимо по 3-4 хвилини з кожної сторони.
Перекладаємо сирники на тарілку з паперовим рушником, щоб він увібрав всю зайву олію.
Подавати сирники можна зі згущеним молоком, сметаною чи свіжими ягодами.
Раніше ми писали про простий та смачний рецепт запіканки, як в дитинстві. Така домашня запіканка із сиру підійде як до святкового столу, так і на сніданок до кави.