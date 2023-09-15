Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Сирники ідеальної форми: рецепт і секрет від шефа arrow

Сирники ідеальної форми: рецепт і секрет від шефа

15 вересня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Прості поради для смачних сирників — відео рецепт
Сирники ідеальної форми. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Сирники — один з рецептів, який найчастіше шукають. Пропонуюємо вам найінстаграмніші та найніжніші сирники, які ви зможете зробити самостійно вдома. Усього кілька інгредієнтів. А також три прості способи зробити сирники ідеальної форми, як в улюбленому кафе.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Юрій Ковриженко

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • кисломолочний сир 2 шайби;
  • 3 яйця (жовтки);
  • борошно 30 грамів;
  • олія для смаження;
  • цукор за смаком;
  • згущене молоко на свій смак; 
  • сметана на свій смак; 
  • свіжі ягоди за бажанням. 

Спосіб приготування 

Для ідеальних сирників нам потрібно віджати з сиру всю зайву вологу. Це можна зробити за допомогою рушника чи тонкої тканини. 

null
Зайвий сій з сиру. Фото: YouTube @KovryzhenkoChef

Пересипаємо сир в сито та перетираємо. Це потрібно зробити для ніжної текстури. Ідеальні пропорції для сирників — на 150 грамів сиру взяти 1 жовток, 1 ложка цукру та 1 столова ложка борошна. 

null
Сухий сир. Фото: YouTube @KovryzhenkoChef

Додаємо в сир жовток, потім додаємо цукор та борошно. Ретельно перемішати. 

null
Сито та сир. Фото: YouTube @KovryzhenkoChef

Масу для сирників розкатати в ковбаску та ділимо на частини. 

null
Сир та яйце. Фото: YouTube @KovryzhenkoChef

Далі за допомогою борошна розкатуємо кульку та притискаємо. 

null
Консистенція сиру. Фото: YouTube @KovryzhenkoChef

Розігріваємо пательню, наливаємо олію та починаємо смажити сирники.

null
Форма для сирників. Фото: YouTube @KovryzhenkoChef

Смажимо по 3-4 хвилини з кожної сторони. 

null
Сирники на пательні. Фото: YouTube @KovryzhenkoChef

Перекладаємо сирники на тарілку з паперовим рушником, щоб він увібрав всю зайву олію. 

null
Смажені сирники. Фото: YouTube @KovryzhenkoChef

Подавати сирники можна зі згущеним молоком, сметаною чи свіжими ягодами. 

null
Готові сирники. Фото: YouTube @KovryzhenkoChef

Раніше ми писали про простий та смачний рецепт запіканки, як в дитинстві. Така домашня запіканка із сиру підійде як до святкового столу, так і на сніданок до кави. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Чи стануть на військовий облік жінки-депутати: відповідь нардепа ВРУ

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

08:47 Українця зобов'язали повернути пенсію до бюджету: що стало причиною

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз