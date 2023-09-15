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Сырники идеальной формы: рецепт и секрет от шефа

15 сентября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простые советы для вкусных сырников.
Сырники идеальной формы. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Сырники – один из рецептов, который чаще всего ищут. Предлагаем вам самые инстаграммные и нежные сырники, которые вы сможете сделать самостоятельно дома. Всего несколько ингредиентов. А также три простых способа сделать сырники идеальной формы, как в любимом кафе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Юрий Ковриженко .

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Вам понадобится:

  • кисломолочный творог 2 шайбы;
  • 3 яйца (желтки);
  • мука 30 граммов;
  • масло для жарки;
  • сахар по вкусу;
  • сгущенка по своему вкусу;
  • сметана по своему вкусу;
  • свежие ягоды по желанию.

Способ приготовления

Для идеальных сырников нам нужно отжать из сыра всю лишнюю влагу. Это можно сделать с помощью полотенца или тонкой ткани.

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Лишний сей из сыра. Фото: YouTube @KovryzhenkoChef

Пересыпаем творог в сито и перетираем. Это нужно сделать для нежной текстуры. Идеальные пропорции для сырников – на 150 граммов сыра взять 1 желток, 1 ложку сахара и 1 столовую ложку муки.

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Сухой творог. Фото: YouTube @KovryzhenkoChef

Добавляем в сыр желток, затем добавляем сахар и муку. Тщательно перемешать.

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Сыто и сыр. Фото: YouTube @KovryzhenkoChef

Массу для творожников раскатать в колбаску и делим на части.

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Сыр и яйцо. Фото: YouTube @KovryzhenkoChef

Далее с помощью муки раскатываем шарик и прижимаем.

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Консистенция творога. Фото: YouTube @KovryzhenkoChef

Разогреваем сковороду, наливаем масло и начинаем жарить сырники.

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Форма для сырников. Фото: YouTube @KovryzhenkoChef

Жарим по 3-4 минуты с каждой стороны.

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Сырники на сковороде. Фото: YouTube @KovryzhenkoChef

Перекладываем сырники на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы он впитал все лишнее масло.

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Жареные сырники. Фото: YouTube @KovryzhenkoChef

Подавать сырники можно со сгущенкой, сметаной или свежими ягодами.

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Готовые сырники. Фото: YouTube @KovryzhenkoChef

Раньше мы писали о простом и вкусном рецепте запеканки , как в детстве. Такая домашняя запеканка из творога подойдет как к праздничному столу, так и на завтрак к кофе.

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