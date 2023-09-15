Простые советы для вкусных сырников.

Сырники идеальной формы: рецепт и секрет от шефа
Сырники – один из рецептов, который чаще всего ищут. Предлагаем вам самые инстаграммные и нежные сырники, которые вы сможете сделать самостоятельно дома. Всего несколько ингредиентов. А также три простых способа сделать сырники идеальной формы, как в любимом кафе.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Юрий Ковриженко .
Вам понадобится:
- кисломолочный творог 2 шайбы;
- 3 яйца (желтки);
- мука 30 граммов;
- масло для жарки;
- сахар по вкусу;
- сгущенка по своему вкусу;
- сметана по своему вкусу;
- свежие ягоды по желанию.
Способ приготовления
Для идеальных сырников нам нужно отжать из сыра всю лишнюю влагу. Это можно сделать с помощью полотенца или тонкой ткани.
Пересыпаем творог в сито и перетираем. Это нужно сделать для нежной текстуры. Идеальные пропорции для сырников – на 150 граммов сыра взять 1 желток, 1 ложку сахара и 1 столовую ложку муки.
Добавляем в сыр желток, затем добавляем сахар и муку. Тщательно перемешать.
Массу для творожников раскатать в колбаску и делим на части.
Далее с помощью муки раскатываем шарик и прижимаем.
Разогреваем сковороду, наливаем масло и начинаем жарить сырники.
Жарим по 3-4 минуты с каждой стороны.
Перекладываем сырники на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы он впитал все лишнее масло.
Подавать сырники можно со сгущенкой, сметаной или свежими ягодами.
Раньше мы писали о простом и вкусном рецепте запеканки , как в детстве. Такая домашняя запеканка из творога подойдет как к праздничному столу, так и на завтрак к кофе.