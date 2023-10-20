Соковита та м'яка сирна запіканка.

Сирна запіканка, для якої знадобляться всього три інгредієнти
М'яка та соковита сирна запіканка в духовці. Дуже простий рецепт, який легко запам'ятати.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- сир 600 г;
- яйце велике 3 шт.;
- сіль;
- цукор 3 ст.л.;
- сметана 3 ст.л. з великою гіркою;
- крупа манна 3 ст.;
- цедра лимона, ванільний цукор за бажанням;
- родзинки 3 ст.л. з гіркою (за бажанням).
Спосіб приготування
Спочатку потрібно залити родзинки окропом і залишити на 5-10 хвилин. Злити воду та просушити родзинки паперовими рушниками.
Потім необхідно розділити яйця на білки та жовтки.
Потім до сиру додати щіпку солі, цукор, ванільний цукор, сметану, манну крупу, жовтки.
Перебити блендером протягом 5 хвилин до однорідності.
Додати ізюм, перемішати.
Додати цедру лимона.
Білки збити до пишності і змішати з|із| сирною масою.
Змастити форму вершковим маслом. Перекласти сирну масу у форму.
Запікати 30-45 хвилини за температури 180 градусів.
Раніше ми писали про рецепт знаменитого сливового пирога, який друкували 7 років у New York Times.
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