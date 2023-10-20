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Сирна запіканка, для якої знадобляться всього три інгредієнти

20 жовтня 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Соковита та м'яка сирна запіканка.
Сирна запіканка. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

М'яка та соковита сирна запіканка в духовці. Дуже простий рецепт, який легко запам'ятати.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • сир 600 г;
  • яйце велике 3 шт.;
  • сіль;
  • цукор 3 ст.л.;
  • сметана 3 ст.л. з великою гіркою;
  • крупа манна 3 ст.;
  • цедра лимона, ванільний цукор за бажанням;
  • родзинки 3 ст.л. з гіркою (за бажанням).

Спосіб приготування

Спочатку потрібно залити родзинки окропом і залишити на 5-10 хвилин. Злити воду та просушити родзинки паперовими рушниками.

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Родзинки у воді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім необхідно розділити яйця на білки та жовтки.

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Родзинки та сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім до сиру додати щіпку солі, цукор, ванільний цукор, сметану, манну крупу, жовтки.

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Яйця та сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перебити блендером протягом 5 хвилин до однорідності.

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Сиркова маса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати ізюм, перемішати.

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Білок в мисці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати цедру лимона.

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Сиркова маса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Білки збити до пишності і змішати з|із| сирною масою.

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Готова запіканка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити форму вершковим маслом. Перекласти сирну масу у форму.

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Готова запіканка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Запікати 30-45 хвилини за температури 180 градусів.

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Шматок запіканки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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