Соковита та м'яка сирна запіканка.

Сирна запіканка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

М'яка та соковита сирна запіканка в духовці. Дуже простий рецепт, який легко запам'ятати.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

сир 600 г;

яйце велике 3 шт.;

сіль;

цукор 3 ст.л.;

сметана 3 ст.л. з великою гіркою;

крупа манна 3 ст.;

цедра лимона, ванільний цукор за бажанням;

родзинки 3 ст.л. з гіркою (за бажанням).

Спосіб приготування

Спочатку потрібно залити родзинки окропом і залишити на 5-10 хвилин. Злити воду та просушити родзинки паперовими рушниками.

Родзинки у воді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім необхідно розділити яйця на білки та жовтки.

Родзинки та сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім до сиру додати щіпку солі, цукор, ванільний цукор, сметану, манну крупу, жовтки.

Яйця та сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перебити блендером протягом 5 хвилин до однорідності.

Сиркова маса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати ізюм, перемішати.

Білок в мисці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати цедру лимона.

Сиркова маса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Білки збити до пишності і змішати з|із| сирною масою.

Готова запіканка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити форму вершковим маслом. Перекласти сирну масу у форму.

Готова запіканка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Запікати 30-45 хвилини за температури 180 градусів.

Шматок запіканки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт знаменитого сливового пирога, який друкували 7 років у New York Times.