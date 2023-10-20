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Творожная запеканка, для которой понадобятся всего три ингредиента

20 октября 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Сочная и мягкая творожная запеканка — видео
Творожная запеканка. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Мягкая и сочная творожная запеканка в духовке. Очень простой рецепт, который легко запомнить. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится: 

  • творог 600 г;
  • яйцо крупное 3 шт.;
  • соль;
  • сахар 3 ст.л.;
  • сметана 3 ст.л. с большой горкой;
  • крупа манная 3 ст.л.;
  • цедра лимона, ванильный сахар по желанию;
  • изюм 3 ст.л. с горкой (по желанию).

Способ приготовления 

Сначала нужно залить изюм кипятком и оставить на 5-10 минут. Слить воду и просушить изюм бумажными полотенцами. 

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Изюм в воде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем необходимо разделить яйца на белки и желтки.

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Изюм и творог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потом к творогу добавить щепотку соли, сахар, ванильный сахар, сметану, манную крупу, желтки.

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Яйца и творог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перебить блендером в течение 5 минут до полной однородности.

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Творожная масса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить изюм, перемешать. 

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Белок в чаше. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить цедру лимона.

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Творожная масса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Белки взбить до пышности и смешать с творожной массой.

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Готовая запеканка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать форму сливочным маслом. Переложить творожную массу в форму. 

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Готовая запеканка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Запекать 30-45 минут при температуре 180 градусов. 

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Кусочек запеканки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рецепт знаменитого сливового пирога, который печатали 7 лет в New York Times. 

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