Сочная и мягкая творожная запеканка — видео

Творожная запеканка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мягкая и сочная творожная запеканка в духовке. Очень простой рецепт, который легко запомнить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

творог 600 г;

яйцо крупное 3 шт.;

соль;

сахар 3 ст.л.;

сметана 3 ст.л. с большой горкой;

крупа манная 3 ст.л.;

цедра лимона, ванильный сахар по желанию;

изюм 3 ст.л. с горкой (по желанию).

Способ приготовления

Сначала нужно залить изюм кипятком и оставить на 5-10 минут. Слить воду и просушить изюм бумажными полотенцами.

Изюм в воде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем необходимо разделить яйца на белки и желтки.

Изюм и творог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потом к творогу добавить щепотку соли, сахар, ванильный сахар, сметану, манную крупу, желтки.

Яйца и творог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перебить блендером в течение 5 минут до полной однородности.

Творожная масса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить изюм, перемешать.

Белок в чаше. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить цедру лимона.

Творожная масса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Белки взбить до пышности и смешать с творожной массой.

Готовая запеканка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать форму сливочным маслом. Переложить творожную массу в форму.

Готовая запеканка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Запекать 30-45 минут при температуре 180 градусов.

Кусочек запеканки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рецепт знаменитого сливового пирога, который печатали 7 лет в New York Times.