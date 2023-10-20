Сочная и мягкая творожная запеканка — видео

Творожная запеканка, для которой понадобятся всего три ингредиента
Мягкая и сочная творожная запеканка в духовке. Очень простой рецепт, который легко запомнить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- творог 600 г;
- яйцо крупное 3 шт.;
- соль;
- сахар 3 ст.л.;
- сметана 3 ст.л. с большой горкой;
- крупа манная 3 ст.л.;
- цедра лимона, ванильный сахар по желанию;
- изюм 3 ст.л. с горкой (по желанию).
Способ приготовления
Сначала нужно залить изюм кипятком и оставить на 5-10 минут. Слить воду и просушить изюм бумажными полотенцами.
Затем необходимо разделить яйца на белки и желтки.
Потом к творогу добавить щепотку соли, сахар, ванильный сахар, сметану, манную крупу, желтки.
Перебить блендером в течение 5 минут до полной однородности.
Добавить изюм, перемешать.
Добавить цедру лимона.
Белки взбить до пышности и смешать с творожной массой.
Смазать форму сливочным маслом. Переложить творожную массу в форму.
Запекать 30-45 минут при температуре 180 градусов.
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