Як приготувати млинці — відео рецепт

Сімейний рецепт тонких ажурних млинців без яєць до Масляної
Вже дуже скоро Масляна. Ажурні млинці це дуже ефектно, погодьтеся. Якщо їсти їх відразу — вони з хрусткою скоринкою, а полежавши стають м'якими. Обов'язково спробуйте.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- кефір 3,2% 400мл;
- сода 0,5 ч. л;
- цукор 1,5 ст.
- сіль 0,5 ч. л;
- борошно 250 г;
- окріп 200 мл;
- олія 2 ст.л.+ олія для смаження;
- вершкове масло 50 г.
Спосіб приготування
Кефір змішуємо з цукром, содою та сіллю. Додаємо борошно і добре перемішуємо тісто.
Воду доводимо до кипіння і помішуючи, повільно вливаємо в миску з тістом.
Також додаємо в тісто рослинне та розтоплене вершкове масло. Даємо постояти 5-10 хвилин.
Розігріваємо сковороду і випікаємо млинці, при необхідності змащуючи сковороду олією.
Наливаємо тісто довільними візерунками за допомогою кондитерського мішка.
Готуємо тільки з одного боку кілька хвилин до хрусткої скоринки, потім загортаємо в трубочку.
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