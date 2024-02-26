Як приготувати млинці — відео рецепт

Ажурні млинці. Фото: YouTube @evadaren

Вже дуже скоро Масляна. Ажурні млинці це дуже ефектно, погодьтеся. Якщо їсти їх відразу — вони з хрусткою скоринкою, а полежавши стають м'якими. Обов'язково спробуйте.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

Вам знадобиться:

кефір 3,2% 400мл;

сода 0,5 ч. л;

цукор 1,5 ст.

сіль 0,5 ч. л;

борошно 250 г;

окріп 200 мл;

олія 2 ст.л.+ олія для смаження;

вершкове масло 50 г.

Спосіб приготування

Кефір змішуємо з цукром, содою та сіллю. Додаємо борошно і добре перемішуємо тісто.

Додавання молока. Фото: YouTube @evadaren

Воду доводимо до кипіння і помішуючи, повільно вливаємо в миску з тістом.

Додавання борошна. Фото: YouTube @evadaren

Також додаємо в тісто рослинне та розтоплене вершкове масло. Даємо постояти 5-10 хвилин.

Додавання меду. Фото: YouTube @evadaren

Розігріваємо сковороду і випікаємо млинці, при необхідності змащуючи сковороду олією.

Приготування млинців. Фото: YouTube @evadaren

Наливаємо тісто довільними візерунками за допомогою кондитерського мішка.

Ажурні млинці. Фото: YouTube @evadaren

Готуємо тільки з одного боку кілька хвилин до хрусткої скоринки, потім загортаємо в трубочку.

Ажурні млинці. Фото: YouTube @evadaren

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