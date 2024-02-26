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Сімейний рецепт тонких ажурних млинців без яєць до Масляної

26 лютого 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати млинці — відео рецепт
Ажурні млинці. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Вже дуже скоро Масляна. Ажурні млинці це дуже ефектно, погодьтеся. Якщо їсти їх відразу — вони з хрусткою скоринкою, а полежавши стають м'якими. Обов'язково спробуйте.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

Вам знадобиться:

  • кефір 3,2% 400мл;
  • сода 0,5 ч. л;
  • цукор 1,5 ст.
  • сіль 0,5 ч. л;
  • борошно 250 г;
  • окріп 200 мл;
  • олія 2 ст.л.+ олія для смаження;
  • вершкове масло 50 г.

Спосіб приготування

Кефір змішуємо з цукром, содою та сіллю. Додаємо борошно і добре перемішуємо тісто.

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Додавання молока. Фото: YouTube @evadaren

Воду доводимо до кипіння і помішуючи, повільно вливаємо в миску з тістом.

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Додавання борошна. Фото: YouTube @evadaren

Також додаємо в тісто рослинне та розтоплене вершкове масло. Даємо постояти 5-10 хвилин.

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Додавання меду. Фото: YouTube @evadaren

Розігріваємо сковороду і випікаємо млинці, при необхідності змащуючи сковороду олією.

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Приготування млинців. Фото: YouTube @evadaren

Наливаємо тісто довільними візерунками за допомогою кондитерського мішка.

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Ажурні млинці. Фото: YouTube @evadaren

Готуємо тільки з одного боку кілька хвилин до хрусткої скоринки, потім загортаємо в трубочку.

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Ажурні млинці. Фото: YouTube @evadaren

Раніше ми писали рецепт чорних млинців.

Також ми писали рецепт млинців на молоці з сиром та кропом на сніданок.

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Масниця

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