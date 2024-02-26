Как приготовить ажурные блины — видео рецепт

Семейный рецепт тонких ажурных блинов без яиц к Масленице
Уже очень скоро Масленица. Ажурные блины это очень эффектно, согласитесь. Если кушать их сразу — они с хрустящей корочкой, а полежав становятся мягкими. Обязательно попробуйте.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- кефир 3,2% 400 мл;
- сода 0,5 ч.л;
- сахар 1,5 ст.л;
- соль 0,5 ч.л;
- мука 250 г;
- кипяток 200 мл;
- растительное масло 2 ст.л.+ масло для жарки;
- сливочное масло 50 г.
Способ приготовления
Кефир смешиваем с сахаром, содой и солью. Добавляем муку и хорошо перемешиваем тесто.
Воду доводим до кипения и, помешивая, медленно вливаем в миску с тестом.
Также вмешиваем в тесто растительное и растопленное сливочное масло. Даем постоять 5-10 минут.
Разогреваем сковороду и выпекаем блинчики, при необходимости смазывая сковороду растительным маслом.
Наливаем тесто произвольными узорами при помощи кондитерского мешка.
Готовим только с одной стороны пару минут до хрустящей корочки, затем заворачиваем в трубочку.
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