Как приготовить ажурные блины — видео рецепт

Ажурные блины. Фото: YouTube @evadaren

Уже очень скоро Масленица. Ажурные блины это очень эффектно, согласитесь. Если кушать их сразу — они с хрустящей корочкой, а полежав становятся мягкими. Обязательно попробуйте.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

Вам понадобится:

кефир 3,2% 400 мл;

сода 0,5 ч.л;

сахар 1,5 ст.л;

соль 0,5 ч.л;

мука 250 г;

кипяток 200 мл;

растительное масло 2 ст.л.+ масло для жарки;

сливочное масло 50 г.

Способ приготовления

Кефир смешиваем с сахаром, содой и солью. Добавляем муку и хорошо перемешиваем тесто.

Добавление молока. Фото: YouTube @evadaren

Воду доводим до кипения и, помешивая, медленно вливаем в миску с тестом.

Добавление муки. Фото: YouTube @evadaren

Также вмешиваем в тесто растительное и растопленное сливочное масло. Даем постоять 5-10 минут.

Добавление меда. Фото: YouTube @evadaren

Разогреваем сковороду и выпекаем блинчики, при необходимости смазывая сковороду растительным маслом.

Приготовление блинов. Фото: YouTube @evadaren

Наливаем тесто произвольными узорами при помощи кондитерского мешка.

Ажурные блины. Фото: YouTube @evadaren

Готовим только с одной стороны пару минут до хрустящей корочки, затем заворачиваем в трубочку.

Ажурные блины. Фото: YouTube @evadaren

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