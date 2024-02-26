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Семейный рецепт тонких ажурных блинов без яиц к Масленице

26 февраля 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить ажурные блины — видео рецепт
Ажурные блины. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Уже очень скоро Масленица. Ажурные блины это очень эффектно, согласитесь. Если кушать их сразу — они с хрустящей корочкой, а полежав становятся мягкими. Обязательно попробуйте.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

Вам понадобится: 

  • кефир 3,2% 400 мл;
  • сода 0,5 ч.л;
  • сахар 1,5 ст.л;
  • соль 0,5 ч.л;
  • мука 250 г;
  • кипяток 200 мл;
  • растительное масло 2 ст.л.+ масло для жарки;
  • сливочное масло 50 г.

Способ приготовления 

Кефир смешиваем с сахаром, содой и солью. Добавляем муку и хорошо перемешиваем тесто.

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Добавление молока. Фото: YouTube @evadaren

Воду доводим до кипения и, помешивая, медленно вливаем в миску с тестом. 

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Добавление муки. Фото: YouTube @evadaren

Также вмешиваем в тесто растительное и растопленное сливочное масло. Даем постоять 5-10 минут. 

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Добавление меда. Фото: YouTube @evadaren

Разогреваем сковороду и выпекаем блинчики, при необходимости смазывая сковороду растительным маслом. 

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Приготовление блинов. Фото: YouTube @evadaren

Наливаем тесто произвольными узорами при помощи кондитерского мешка.

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Ажурные блины. Фото: YouTube @evadaren

Готовим только с одной стороны пару минут до хрустящей корочки, затем заворачиваем в трубочку.

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Ажурные блины. Фото: YouTube @evadaren

Ранее мы писали рецепт черных блинов

Также мы писали рецепт блинов на молоке с сыром и укропом на завтрак. 

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