Як приготувати торт Наполеон з готовими коржами — фото і відео рецепт

Шматочок торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Простий та смачний торт дуже схожий на класичний торт Наполеон, але готується набагато простіше, адже не треба розкочувати коржі. Щоб приготувати такий лінивий торт, вам знадобиться не більше 15-20 хвилин.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

лаваш 300 г;

молоко 750 мл;

яйця 3 шт.;

крохмаль 50 г;

цукор 180 г;

ванільний цукор 20 г;

вершкове масло 150 г;

цукрова пудра 1 ст.

Спосіб приготування

Змішати яйця з крохмалем, цукром та щіпкою солі. Перемішати до однорідності. Влити молоко. Поставити на вогонь та варити до загусання, постійно помішуючи.

Приготування крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Коли з'являться перші бульбашки кипіння, проварити крем ще 30-60 секунд, щоб крохмаль заварився. Зняти крем із вогню. Додати ванільний цукор, дати крему повністю охолонути.

Вершкове масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Листи лаваша розрізати на 4 частини. Усього виходить 12 коржів. Підсушити коржі в духовці, що прогріта до 200 °C, близько 2-3 хвилин.

Листи лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У заварний крем, що остигнув, додати вершкове масло кімнатної температури. Дуже важливо, щоб крем остиг до кімнатної температури, інакше вершкове масло розтане, і крем буде дуже рідкий.

Листи лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити коржі кремом. 2-3 коржі подрібнити на крихту.

Приготування торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати цукрову пудру і перемішати. Посипати торт крихтою.

Приготування торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставити торт у холодильник на 4-6 годин.

Шматочок торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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