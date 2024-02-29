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Швидкий торт "Наполеон" з лаваша за рецептом мами до 8 березня

29 лютого 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати торт Наполеон з готовими коржами — фото і відео рецепт
Шматочок торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Простий та смачний торт дуже схожий на класичний торт Наполеон, але готується набагато простіше, адже не треба розкочувати коржі. Щоб приготувати такий лінивий торт, вам знадобиться не більше 15-20 хвилин.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • лаваш 300 г;
  • молоко 750 мл;
  • яйця 3 шт.;
  • крохмаль 50 г;
  • цукор 180 г;
  • ванільний цукор 20 г;
  • вершкове масло 150 г;
  • цукрова пудра 1 ст.

Спосіб приготування

Змішати яйця з крохмалем, цукром та щіпкою солі. Перемішати до однорідності. Влити молоко. Поставити на вогонь та варити до загусання, постійно помішуючи.

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Приготування крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Коли з'являться перші бульбашки кипіння, проварити крем ще 30-60 секунд, щоб крохмаль заварився. Зняти крем із вогню. Додати ванільний цукор, дати крему повністю охолонути.

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Вершкове масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Листи лаваша розрізати на 4 частини. Усього виходить 12 коржів. Підсушити коржі в духовці, що прогріта до 200 °C, близько 2-3 хвилин.

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Листи лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У заварний крем, що остигнув, додати вершкове масло кімнатної температури. Дуже важливо, щоб крем остиг до кімнатної температури, інакше вершкове масло розтане, і крем буде дуже рідкий.

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Листи лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити коржі кремом. 2-3 коржі подрібнити на крихту.

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Приготування торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати цукрову пудру і перемішати. Посипати торт крихтою.

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Приготування торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставити торт у холодильник на 4-6 годин.

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Шматочок торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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їжа
рецепти
лайфхаки
десерт
торт
випічка
Наполеон

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