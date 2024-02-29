Як приготувати торт Наполеон з готовими коржами — фото і відео рецепт

Швидкий торт "Наполеон" з лаваша за рецептом мами до 8 березня
Простий та смачний торт дуже схожий на класичний торт Наполеон, але готується набагато простіше, адже не треба розкочувати коржі. Щоб приготувати такий лінивий торт, вам знадобиться не більше 15-20 хвилин.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- лаваш 300 г;
- молоко 750 мл;
- яйця 3 шт.;
- крохмаль 50 г;
- цукор 180 г;
- ванільний цукор 20 г;
- вершкове масло 150 г;
- цукрова пудра 1 ст.
Спосіб приготування
Змішати яйця з крохмалем, цукром та щіпкою солі. Перемішати до однорідності. Влити молоко. Поставити на вогонь та варити до загусання, постійно помішуючи.
Коли з'являться перші бульбашки кипіння, проварити крем ще 30-60 секунд, щоб крохмаль заварився. Зняти крем із вогню. Додати ванільний цукор, дати крему повністю охолонути.
Листи лаваша розрізати на 4 частини. Усього виходить 12 коржів. Підсушити коржі в духовці, що прогріта до 200 °C, близько 2-3 хвилин.
У заварний крем, що остигнув, додати вершкове масло кімнатної температури. Дуже важливо, щоб крем остиг до кімнатної температури, інакше вершкове масло розтане, і крем буде дуже рідкий.
Змастити коржі кремом. 2-3 коржі подрібнити на крихту.
Додати цукрову пудру і перемішати. Посипати торт крихтою.
Поставити торт у холодильник на 4-6 годин.
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