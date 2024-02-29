Как приготовить торт Наполеон с готовыми коржами — фото и видео рецепт

Быстрый торт "Наполеон" из лаваша по рецепту мамы к 8 марта
Простой и вкусный торт очень похожий на классический торт Наполеон, но готовится намного проще, ведь не надо раскатывать коржи. Чтобы приготовить такой ленивый торт, вам понадобится не больше 15-20 минут.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- лаваш 300 г;
- молоко 750 мл;
- яйца 3 шт;
- крахмал 50 г;
- сахар 180 г;
- ванильный сахар 20 г;
- сливочное масло 150 г;
- сахарная пудра 1 ст.л.
Способ приготовления
Смешать яйца с крахмалом, сахаром и щепоткой соли. Перемешать до однородности. Влить молоко. Поставить на огонь и варить до загустения, постоянно помешивая.
Когда появятся первые пузыри кипения, проварить крем еще 30-60 секунд, чтобы крахмал заварился. Снять крем с огня. Добавить ванильный сахар, дать крему полностью остыть.
Листы лаваша разрезать на 4 части. Всего получается 12 коржей. Подсушить коржи в духовке прогретой до 200 °C около 2-3 минут.
В остывший заварной крем добавить сливочное масло комнатной температуры. Очень важно, чтобы крем остыл до комнатной температуры, иначе сливочное масло растает, и крем будет очень жидкий.
Смазать коржи кремом. 2-3 коржа измельчить в крошку.
Добавить сахарную пудру и перемешать. Посыпать торт крошкой.
Поставить торт в холодильник на 4-6 часов.
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