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Быстрый торт "Наполеон" из лаваша по рецепту мамы к 8 марта

29 февраля 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить торт Наполеон с готовыми коржами — фото и видео рецепт
Кусочек торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Простой и вкусный торт очень похожий на классический торт Наполеон, но готовится намного проще, ведь не надо раскатывать коржи. Чтобы приготовить такой ленивый торт, вам понадобится не больше 15-20 минут.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • лаваш 300 г;
  • молоко 750 мл;
  • яйца 3 шт;
  • крахмал 50 г;
  • сахар 180 г;
  • ванильный сахар 20 г;
  • сливочное масло 150 г;
  • сахарная пудра 1 ст.л.

Способ приготовления 

Смешать яйца с крахмалом, сахаром и щепоткой соли. Перемешать до однородности. Влить молоко. Поставить на огонь и варить до загустения, постоянно помешивая. 

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Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Когда появятся первые пузыри кипения, проварить крем еще 30-60 секунд, чтобы крахмал заварился. Снять крем с огня. Добавить ванильный сахар, дать крему полностью остыть.

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Сливочное масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Листы лаваша разрезать на 4 части. Всего получается 12 коржей. Подсушить коржи в духовке прогретой до 200 °C около 2-3 минут.

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Листы лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В остывший заварной крем добавить сливочное масло комнатной температуры. Очень важно, чтобы крем остыл до комнатной температуры, иначе сливочное масло растает, и крем будет очень жидкий.

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Листы лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать коржи кремом. 2-3 коржа измельчить в крошку.

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Приготовление торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить сахарную пудру и перемешать. Посыпать торт крошкой.

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Приготовление торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставить торт в холодильник на 4-6 часов.

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Кусочек торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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