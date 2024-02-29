Как приготовить торт Наполеон с готовыми коржами — фото и видео рецепт

Кусочек торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Простой и вкусный торт очень похожий на классический торт Наполеон, но готовится намного проще, ведь не надо раскатывать коржи. Чтобы приготовить такой ленивый торт, вам понадобится не больше 15-20 минут.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

лаваш 300 г;

молоко 750 мл;

яйца 3 шт;

крахмал 50 г;

сахар 180 г;

ванильный сахар 20 г;

сливочное масло 150 г;

сахарная пудра 1 ст.л.

Способ приготовления

Смешать яйца с крахмалом, сахаром и щепоткой соли. Перемешать до однородности. Влить молоко. Поставить на огонь и варить до загустения, постоянно помешивая.

Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Когда появятся первые пузыри кипения, проварить крем еще 30-60 секунд, чтобы крахмал заварился. Снять крем с огня. Добавить ванильный сахар, дать крему полностью остыть.

Сливочное масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Листы лаваша разрезать на 4 части. Всего получается 12 коржей. Подсушить коржи в духовке прогретой до 200 °C около 2-3 минут.

Листы лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В остывший заварной крем добавить сливочное масло комнатной температуры. Очень важно, чтобы крем остыл до комнатной температуры, иначе сливочное масло растает, и крем будет очень жидкий.

Листы лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать коржи кремом. 2-3 коржа измельчить в крошку.

Приготовление торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить сахарную пудру и перемешать. Посыпать торт крошкой.

Приготовление торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставить торт в холодильник на 4-6 часов.

Кусочек торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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