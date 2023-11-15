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Швидкий рецепт маринованої капусти на зиму

15 листопада 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Найсмачніший салат з капусти на зиму — відео рецепт
Капуста та овочі. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це рецепт швидкої маринованої капусти. Ідеальний салат для зими, оскільки він гарно зберігається в холодильнику. Ви отримаєте вітамінну закуску, яка завжди під рукою. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться (інргідієнти розраховані на 1 кг капусти): 

  • 1 кг капусти;
  • 1 морква;
  • 2 болгарських перець.

Для маринаду:

  • 500 мл води;
  • 50 гр цукру;
  • 1 ст. солі (без гірки);
  • 30 мл яблучного оцту;
  • 70 мл рослинної олії. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно дрібно нашаткувати капусту за допомогою ножа чи спеціальної терки. 

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Нарізана капуста. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі потрібно нарізати тонкою соломкою болгарський перець. Краще взяти перці різних кольорів, тоді салат будет виглядати апетитніше. Додаємо до капусти. 

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Нарізаний перець. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер потрібно натерти моркву. Додаємо до капусти та перців. 

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Нарізаний перець. Фото: YouTube @prostirecepti

Все ретельно перемішати. Тепер приготуємо маринад. 

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Додавання моркви. Фото: YouTube @prostirecepti

В окріп додаємо цукор та сіль, все ретельно перемішати. Далі додаємо рослинну олію та оцет. 

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Приготування маринада. Фото: YouTube @prostirecepti

Цим маринадом заливаємо капусту з овочами. Тепер потрібно дати настоятися салату протягом двох годин. 

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Додавання маринада. Фото: YouTube @prostirecepti

Розкладаємо по скляних банках та ставимо в холодильник для зберігання. 

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Капуста в банках. Фото: YouTube @prostirecepti

Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.

Також ми писали про рецепт маринованої капусти, від якої за вуха не відтягнеш. 

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