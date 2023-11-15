Найсмачніший салат з капусти на зиму — відео рецепт

Швидкий рецепт маринованої капусти на зиму
Це рецепт швидкої маринованої капусти. Ідеальний салат для зими, оскільки він гарно зберігається в холодильнику. Ви отримаєте вітамінну закуску, яка завжди під рукою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться (інргідієнти розраховані на 1 кг капусти):
- 1 кг капусти;
- 1 морква;
- 2 болгарських перець.
Для маринаду:
- 500 мл води;
- 50 гр цукру;
- 1 ст. солі (без гірки);
- 30 мл яблучного оцту;
- 70 мл рослинної олії.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно дрібно нашаткувати капусту за допомогою ножа чи спеціальної терки.
Далі потрібно нарізати тонкою соломкою болгарський перець. Краще взяти перці різних кольорів, тоді салат будет виглядати апетитніше. Додаємо до капусти.
Тепер потрібно натерти моркву. Додаємо до капусти та перців.
Все ретельно перемішати. Тепер приготуємо маринад.
В окріп додаємо цукор та сіль, все ретельно перемішати. Далі додаємо рослинну олію та оцет.
Цим маринадом заливаємо капусту з овочами. Тепер потрібно дати настоятися салату протягом двох годин.
Розкладаємо по скляних банках та ставимо в холодильник для зберігання.
Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.
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