Найсмачніший салат з капусти на зиму — відео рецепт

Капуста та овочі. Фото: Freepik

Це рецепт швидкої маринованої капусти. Ідеальний салат для зими, оскільки він гарно зберігається в холодильнику. Ви отримаєте вітамінну закуску, яка завжди під рукою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться (інргідієнти розраховані на 1 кг капусти):

1 кг капусти;

1 морква;

2 болгарських перець.

Для маринаду:

500 мл води;

50 гр цукру;

1 ст. солі (без гірки);

30 мл яблучного оцту;

70 мл рослинної олії.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно дрібно нашаткувати капусту за допомогою ножа чи спеціальної терки.

Нарізана капуста. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі потрібно нарізати тонкою соломкою болгарський перець. Краще взяти перці різних кольорів, тоді салат будет виглядати апетитніше. Додаємо до капусти.

Нарізаний перець. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер потрібно натерти моркву. Додаємо до капусти та перців.

Нарізаний перець. Фото: YouTube @prostirecepti

Все ретельно перемішати. Тепер приготуємо маринад.

Додавання моркви. Фото: YouTube @prostirecepti

В окріп додаємо цукор та сіль, все ретельно перемішати. Далі додаємо рослинну олію та оцет.

Приготування маринада. Фото: YouTube @prostirecepti

Цим маринадом заливаємо капусту з овочами. Тепер потрібно дати настоятися салату протягом двох годин.

Додавання маринада. Фото: YouTube @prostirecepti

Розкладаємо по скляних банках та ставимо в холодильник для зберігання.

Капуста в банках. Фото: YouTube @prostirecepti

Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.

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