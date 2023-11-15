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Быстрый рецепт маринованной капусты на зиму

15 ноября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Самый вкусный салат из капусты на зиму — видео рецепт
Капуста и овощи. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это рецепт быстрой маринованой капусты. Идеальный салат для зимы, потому что он хорошо хранится в холодильнике. Вы получите витаминную закуску, которая всегда под рукой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится (ингредиенты рассчитаны на 1 кг капусты):

  • 1 кг капусты;
  • 1 морковь;
  • 2 болгарских переца.

Для маринада:

  • 500 мл воды;
  • 50 гр сахара;
  • 1 ст. соли (без горки);
  • 30 мл яблочного уксуса;
  • 70 мл растительного масла.

Способ приготовления

Сначала нужно мелко нашинковать капусту с помощью ножа или специальной терки.

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Нарезанная капуста. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем нужно нарезать тонкой соломкой болгарский перец. Лучше взять перцы разных цветов, тогда салат будет выглядеть более аппетитно. Добавляем в капусту.

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Нарезанный перец. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь нужно натереть морковь. Добавляем в капусту и перцы.

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Нарезанный перец. Фото: YouTube @prostirecepti

Все тщательно перемешать. Теперь приготовим маринад.

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Добавление моркови. Фото: YouTube @prostirecepti

В кипяток добавляем сахар и соль, все тщательно перемешаем. Далее добавляем растительное масло и уксус.

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Приготовление маринада. Фото: YouTube @prostirecepti

Этим маринадом заливаем капусту с овощами. Теперь нужно дать настояться салату в течение двух часов.

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Добавление маринада. Фото: YouTube @prostirecepti

Раскладываем по стеклянным банкам и ставим в холодильник для хранения.

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Капуста в банках. Фото: YouTube @prostirecepti

Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.

Также мы писали о рецепте маринованной капусты, от которой за уши не оттащишь.

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