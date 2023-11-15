Самый вкусный салат из капусты на зиму — видео рецепт

Капуста и овощи. Фото: Freepik

Это рецепт быстрой маринованой капусты. Идеальный салат для зимы, потому что он хорошо хранится в холодильнике. Вы получите витаминную закуску, которая всегда под рукой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

Читайте также:

Вам понадобится (ингредиенты рассчитаны на 1 кг капусты):

1 кг капусты;

1 морковь;

2 болгарских переца.

Для маринада:

500 мл воды;

50 гр сахара;

1 ст. соли (без горки);

30 мл яблочного уксуса;

70 мл растительного масла.

Способ приготовления

Сначала нужно мелко нашинковать капусту с помощью ножа или специальной терки.

Нарезанная капуста. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем нужно нарезать тонкой соломкой болгарский перец. Лучше взять перцы разных цветов, тогда салат будет выглядеть более аппетитно. Добавляем в капусту.

Нарезанный перец. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь нужно натереть морковь. Добавляем в капусту и перцы.

Нарезанный перец. Фото: YouTube @prostirecepti

Все тщательно перемешать. Теперь приготовим маринад.

Добавление моркови. Фото: YouTube @prostirecepti

В кипяток добавляем сахар и соль, все тщательно перемешаем. Далее добавляем растительное масло и уксус.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @prostirecepti

Этим маринадом заливаем капусту с овощами. Теперь нужно дать настояться салату в течение двух часов.

Добавление маринада. Фото: YouTube @prostirecepti

Раскладываем по стеклянным банкам и ставим в холодильник для хранения.

Капуста в банках. Фото: YouTube @prostirecepti

Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.

Также мы писали о рецепте маринованной капусты, от которой за уши не оттащишь.