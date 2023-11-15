Самый вкусный салат из капусты на зиму — видео рецепт

Быстрый рецепт маринованной капусты на зиму
Это рецепт быстрой маринованой капусты. Идеальный салат для зимы, потому что он хорошо хранится в холодильнике. Вы получите витаминную закуску, которая всегда под рукой.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится (ингредиенты рассчитаны на 1 кг капусты):
- 1 кг капусты;
- 1 морковь;
- 2 болгарских переца.
Для маринада:
- 500 мл воды;
- 50 гр сахара;
- 1 ст. соли (без горки);
- 30 мл яблочного уксуса;
- 70 мл растительного масла.
Способ приготовления
Сначала нужно мелко нашинковать капусту с помощью ножа или специальной терки.
Затем нужно нарезать тонкой соломкой болгарский перец. Лучше взять перцы разных цветов, тогда салат будет выглядеть более аппетитно. Добавляем в капусту.
Теперь нужно натереть морковь. Добавляем в капусту и перцы.
Все тщательно перемешать. Теперь приготовим маринад.
В кипяток добавляем сахар и соль, все тщательно перемешаем. Далее добавляем растительное масло и уксус.
Этим маринадом заливаем капусту с овощами. Теперь нужно дать настояться салату в течение двух часов.
Раскладываем по стеклянным банкам и ставим в холодильник для хранения.
Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.
Также мы писали о рецепте маринованной капусты, от которой за уши не оттащишь.
Читайте Новини.LIVE!