Дуже смачний та бюджетний пиріг з картоплею — відео рецепт

Пиріг з картоплею. Фото: Freepik

Цей рецепт дуже простий в приготуванні, із найпростіших продуктів. Смак і вигляд просто чудові. Коли дивишся на цей пиріг, здається, що він готується набагато складніше, переконайтесь в цьому самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобиться:

картопля 300 г;

борошно 250 г;

сода 1 ч.л;

кефір 200 мл;

олія 40 мл;

сіль 0,5 ч.л;

цукор 1 ч.л;

сало 50 г;

цибуля 50 г.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно зварити картоплю.

Нарізане сало. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі нарізаємо сало кубиками.

Шкварки з цибулею. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Тепер потрібно нарізати дрібним кубиком цибулю.

Картопля та шкварки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Цибулю та сало потрібно разом обсмажити на пательні.

Приготування тіста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Відварену картоплю потрібно потовкти та заправити смаженою цибулею зі салом. Додаємо сіль та перець, все ретельно перемішати.

Приготування тіста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Тепер приготуємо тіста, до борошна додаємо соду та ретельно перемішуємо.

Тісто для пирога. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Окремо потрібно з'єднати кефір, сіль, сіль та цукор. Все ретельно перемішати.

Додавання начинки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

В цю масу поступово додаємо борошно. Все ретельно перемішати.

Приготування пирога. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Із тіста потрібно сформувати паляницю та викласти начинку з картоплі.

Приготування пирога. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Загортаємо начинку та перевертаємо пиріг заліпленою стороною донизу.

Яєчний жовток. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Зверху пиріг змащуємо жовтком та за бажанням посипаємо кунжутом.

Пиріг з картоплею. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Випікати потрібно при температурі 170 градусів протягом 30 хвилин.

Шматок пирога. Фото: YouTube @lilija-tsvit

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