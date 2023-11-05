Дуже смачний та бюджетний пиріг з картоплею — відео рецепт

Швидкий пиріг з картоплею по-селянськи, без яєць на кефірі
Цей рецепт дуже простий в приготуванні, із найпростіших продуктів. Смак і вигляд просто чудові. Коли дивишся на цей пиріг, здається, що він готується набагато складніше, переконайтесь в цьому самі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.
Вам знадобиться:
- картопля 300 г;
- борошно 250 г;
- сода 1 ч.л;
- кефір 200 мл;
- олія 40 мл;
- сіль 0,5 ч.л;
- цукор 1 ч.л;
- сало 50 г;
- цибуля 50 г.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно зварити картоплю.
Далі нарізаємо сало кубиками.
Тепер потрібно нарізати дрібним кубиком цибулю.
Цибулю та сало потрібно разом обсмажити на пательні.
Відварену картоплю потрібно потовкти та заправити смаженою цибулею зі салом. Додаємо сіль та перець, все ретельно перемішати.
Тепер приготуємо тіста, до борошна додаємо соду та ретельно перемішуємо.
Окремо потрібно з'єднати кефір, сіль, сіль та цукор. Все ретельно перемішати.
В цю масу поступово додаємо борошно. Все ретельно перемішати.
Із тіста потрібно сформувати паляницю та викласти начинку з картоплі.
Загортаємо начинку та перевертаємо пиріг заліпленою стороною донизу.
Зверху пиріг змащуємо жовтком та за бажанням посипаємо кунжутом.
Випікати потрібно при температурі 170 градусів протягом 30 хвилин.
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