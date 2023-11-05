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Швидкий пиріг з картоплею по-селянськи, без яєць на кефірі

5 листопада 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачний та бюджетний пиріг з картоплею — відео рецепт
Пиріг з картоплею. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей рецепт дуже простий в приготуванні, із найпростіших продуктів. Смак і вигляд просто чудові. Коли дивишся на цей пиріг, здається, що він готується набагато складніше, переконайтесь в цьому самі. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобиться: 

  • картопля 300 г;
  • борошно 250 г;
  • сода 1 ч.л;
  • кефір 200 мл;
  • олія 40 мл;
  • сіль 0,5 ч.л;
  • цукор 1 ч.л;
  • сало 50 г;
  • цибуля 50 г.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно зварити картоплю. 

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Нарізане сало. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі нарізаємо сало кубиками. 

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Шкварки з цибулею. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Тепер потрібно нарізати дрібним кубиком цибулю. 

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Картопля та шкварки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Цибулю та сало потрібно разом обсмажити на пательні. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Відварену картоплю потрібно потовкти та заправити смаженою цибулею зі салом. Додаємо сіль та перець, все ретельно перемішати. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Тепер приготуємо тіста, до борошна додаємо соду та ретельно перемішуємо. 

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Тісто для пирога. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Окремо потрібно з'єднати кефір, сіль, сіль та цукор. Все ретельно перемішати. 

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Додавання начинки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

В цю масу поступово додаємо борошно. Все ретельно перемішати. 

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Приготування пирога. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Із тіста потрібно сформувати паляницю та викласти начинку з картоплі. 

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Приготування пирога. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Загортаємо начинку та перевертаємо пиріг заліпленою стороною донизу. 

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Яєчний жовток. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Зверху пиріг змащуємо жовтком та за бажанням посипаємо кунжутом. 

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Пиріг з картоплею. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Випікати потрібно при температурі 170 градусів протягом 30 хвилин. 

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Шматок пирога. Фото: YouTube @lilija-tsvit

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