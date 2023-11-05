Очень вкусный и бюджетный пирог с картофелем — видео рецепт

Быстрый пирог с картофелем по-крестьянски, без яиц на кефире
Этот рецепт очень легкий в приготовлении из самых простых продуктов. Вкус и вид просто великолепны. Когда смотришь на этот пирог, кажется, что он готовится гораздо сложнее, убедитесь в этом сами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Лілія Цвіт.
Вам понадобится:
- картофель 300 г;
- мука 250 г;
- сода 1 ч.л;
- кефир 200 мл;
- масло 40 мл;
- соль 0,5 ч.л;
- сахар 1 ч.л;
- сало 50 г;
- лук 50 г.
Способ приготовления
Сначала нужно сварить картофель.
Далее нарезаем сало кубиками.
Теперь нужно нарезать мелким кубиком лук.
Лук и сало нужно вместе обжарить на сковороде.
Отварной картофель нужно растолочь и заправить жареным луком с салом. Добавляем соль и перец, тщательно перемешать.
Теперь приготовим тесто, в муку добавляем соду и тщательно перемешиваем.
Отдельно необходимо соединить кефир, соль, соль и сахар. Все тщательно перемешать.
В эту массу постепенно добавляем муку. Все тщательно перемешать.
Из теста нужно сформировать лепешку и выложить начинку из картофеля.
Заворачиваем начинку и переворачиваем пирог залепленной стороной вниз.
Сверху пирог смазываем желтком и по желанию посыпаем кунжутом.
Выпекать нужно при температуре 170 градусов в течение 30 минут.
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