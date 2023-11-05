Очень вкусный и бюджетный пирог с картофелем — видео рецепт

Пирог с картофелем. Фото: Freepik

Этот рецепт очень легкий в приготовлении из самых простых продуктов. Вкус и вид просто великолепны. Когда смотришь на этот пирог, кажется, что он готовится гораздо сложнее, убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лілія Цвіт.

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Вам понадобится:

картофель 300 г;

мука 250 г;

сода 1 ч.л;

кефир 200 мл;

масло 40 мл;

соль 0,5 ч.л;

сахар 1 ч.л;

сало 50 г;

лук 50 г.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить картофель.

Нарезанное сало. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далее нарезаем сало кубиками.

Шкварки с луком. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Теперь нужно нарезать мелким кубиком лук.

Картофель и шкварки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Лук и сало нужно вместе обжарить на сковороде.

Приготовление теста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Отварной картофель нужно растолочь и заправить жареным луком с салом. Добавляем соль и перец, тщательно перемешать.

Приготовление теста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Теперь приготовим тесто, в муку добавляем соду и тщательно перемешиваем.

Тесто для пирога. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Отдельно необходимо соединить кефир, соль, соль и сахар. Все тщательно перемешать.

Добавление начинки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

В эту массу постепенно добавляем муку. Все тщательно перемешать.

Приготовление пирога. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Из теста нужно сформировать лепешку и выложить начинку из картофеля.

Приготовление пирога. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Заворачиваем начинку и переворачиваем пирог залепленной стороной вниз.

Яичный желток. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Сверху пирог смазываем желтком и по желанию посыпаем кунжутом.

Пирог с картофелем. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Выпекать нужно при температуре 170 градусов в течение 30 минут.

Кусок пирога. Фото: YouTube @lilija-tsvit

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