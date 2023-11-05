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Быстрый пирог с картофелем по-крестьянски, без яиц на кефире

5 ноября 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусный и бюджетный пирог с картофелем — видео рецепт
Пирог с картофелем. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот рецепт очень легкий в приготовлении из самых простых продуктов. Вкус и вид просто великолепны. Когда смотришь на этот пирог, кажется, что он готовится гораздо сложнее, убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лілія Цвіт.

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Вам понадобится:

  • картофель 300 г;
  • мука 250 г;
  • сода 1 ч.л;
  • кефир 200 мл;
  • масло 40 мл;
  • соль 0,5 ч.л;
  • сахар 1 ч.л;
  • сало 50 г;
  • лук 50 г.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить картофель.

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Нарезанное сало. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далее нарезаем сало кубиками.

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Шкварки с луком. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Теперь нужно нарезать мелким кубиком лук.

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Картофель и шкварки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Лук и сало нужно вместе обжарить на сковороде.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Отварной картофель нужно растолочь и заправить жареным луком с салом. Добавляем соль и перец, тщательно перемешать.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Теперь приготовим тесто, в муку добавляем соду и тщательно перемешиваем.

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Тесто для пирога. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Отдельно необходимо соединить кефир, соль, соль и сахар. Все тщательно перемешать.

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Добавление начинки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

В эту массу постепенно добавляем муку. Все тщательно перемешать.

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Приготовление пирога. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Из теста нужно сформировать лепешку и выложить начинку из картофеля.

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Приготовление пирога. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Заворачиваем начинку и переворачиваем пирог залепленной стороной вниз.

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Яичный желток. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Сверху пирог смазываем желтком и по желанию посыпаем кунжутом.

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Пирог с картофелем. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Выпекать нужно при температуре 170 градусов в течение 30 минут.

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Кусок пирога. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Раньше мы писали о рецепте завтрака за 15 минут из картофеля. Хрустящая картофельная лепешка на сковороде. Очень простой и быстрый рецепт, который оценят все любители хрустящей картошки. Этот рецепт гораздо проще, чем рецепт драников и дерунов.

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