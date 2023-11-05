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Швидкі рецепти перекусів для дитини до школи

5 листопада 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачні перекушування на роботу або до школи — відео рецепт
Бутерброди з різною начинкою. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Актуальні рецепти сендвічів, які можна брати з собою як перекус на роботу або давати дитині до школи. Незвичайні начинки урізноманітнюють звичайні бутерброди.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins - Правильне Харчування і не тільки.

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Вам знадобиться:

  • хліб;
  • суха арахісова паста (можна замінити на звичайну);
  • банан;
  • ягоди;
  • варене куряче яйце 1 шт;
  • печінка тріски;
  • листя салату;
  • куряче філе;
  • помідори;
  • сир моцарелла;
  • соус песто.

Приготування сендвічу № 1

У цьому рецепті використовують суху арахісову пасту, яку потрібно розвести водою. Але її можна замінити і вже на готову пасту.

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Арахісова паста. Фото: YouTube @ OlyaPins

Нарізаємо банан на невеликі шматочки.

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Нарізаний банан. Фото: YouTube @ OlyaPins

Намазуємо арахісову пасту на хліб, а зверху викладаємо банан та ягоди.

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Банан та малина. Фото: YouTube @ OlyaPins

Також буде смачно покласти свіже яблуко.

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Бутерброд з арахісовою пастою і бананом. Фото: YouTube @ OlyaPins

Приготування сендвічу № 2

Куряче яйце розминаємо виделкою.

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Куряче яйце. Фото: YouTube @ OlyaPins

До яйця додаємо печінку тріски та ретельно перемішуємо.

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Куряче яйце і печінка тріски. Фото: YouTube @ OlyaPins

Цю масу намазуємо на хліб. Зверху можна покласти зелень чи листя салату.

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Бутерброд з яйцем і тріскою. Фото: YouTube @ OlyaPins

Приготування сендвічу №3

Нам знадобиться куряче філе, його потрібно нарізати на тонкі шматочки. Посолити та додати улюблені спеції.

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Куряче філе. Фото: YouTube @ OlyaPins

Шматочки філе потрібно обсмажити.

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Куряче філе. Фото: YouTube @ OlyaPins

Шматочки філе нарізаємо на маленькі шматочки.

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Соус песто. Фото: YouTube @ OlyaPins

Також потрібно нарізати помідори на тонкі пластинки. Нарізаємо сир моцареллу на тонкі скибочки.

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Бутерброд з куркою та сиром. Фото: YouTube @ OlyaPins

Змащуємо хліб соусом песто, зверху кладемо м'ясо, помідор та сир.

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