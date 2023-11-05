Смачні перекушування на роботу або до школи — відео рецепт

Швидкі рецепти перекусів для дитини до школи
Актуальні рецепти сендвічів, які можна брати з собою як перекус на роботу або давати дитині до школи. Незвичайні начинки урізноманітнюють звичайні бутерброди.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins - Правильне Харчування і не тільки.
Вам знадобиться:
- хліб;
- суха арахісова паста (можна замінити на звичайну);
- банан;
- ягоди;
- варене куряче яйце 1 шт;
- печінка тріски;
- листя салату;
- куряче філе;
- помідори;
- сир моцарелла;
- соус песто.
Приготування сендвічу № 1
У цьому рецепті використовують суху арахісову пасту, яку потрібно розвести водою. Але її можна замінити і вже на готову пасту.
Нарізаємо банан на невеликі шматочки.
Намазуємо арахісову пасту на хліб, а зверху викладаємо банан та ягоди.
Також буде смачно покласти свіже яблуко.
Приготування сендвічу № 2
Куряче яйце розминаємо виделкою.
До яйця додаємо печінку тріски та ретельно перемішуємо.
Цю масу намазуємо на хліб. Зверху можна покласти зелень чи листя салату.
Приготування сендвічу №3
Нам знадобиться куряче філе, його потрібно нарізати на тонкі шматочки. Посолити та додати улюблені спеції.
Шматочки філе потрібно обсмажити.
Шматочки філе нарізаємо на маленькі шматочки.
Також потрібно нарізати помідори на тонкі пластинки. Нарізаємо сир моцареллу на тонкі скибочки.
Змащуємо хліб соусом песто, зверху кладемо м'ясо, помідор та сир.
Раніше ми писали про рецепт від якого не відмовиться дитина — смачний перекус до школи.
Також ми писали про простий рецепт шинки зі свинячої рульки.
Ще радимо ознайомитися з рецептом натуральної домашньої ковбаси для дитини до школи.
Читайте Новини.LIVE!