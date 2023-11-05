Смачні перекушування на роботу або до школи — відео рецепт

Бутерброди з різною начинкою. Фото: Freepik

Актуальні рецепти сендвічів, які можна брати з собою як перекус на роботу або давати дитині до школи. Незвичайні начинки урізноманітнюють звичайні бутерброди.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins - Правильне Харчування і не тільки.

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Вам знадобиться:

хліб;

суха арахісова паста (можна замінити на звичайну);

банан;

ягоди;

варене куряче яйце 1 шт;

печінка тріски;

листя салату;

куряче філе;

помідори;

сир моцарелла;

соус песто.

Приготування сендвічу № 1

У цьому рецепті використовують суху арахісову пасту, яку потрібно розвести водою. Але її можна замінити і вже на готову пасту.

Арахісова паста. Фото: YouTube @ OlyaPins

Нарізаємо банан на невеликі шматочки.

Нарізаний банан. Фото: YouTube @ OlyaPins

Намазуємо арахісову пасту на хліб, а зверху викладаємо банан та ягоди.

Банан та малина. Фото: YouTube @ OlyaPins

Також буде смачно покласти свіже яблуко.

Бутерброд з арахісовою пастою і бананом. Фото: YouTube @ OlyaPins

Приготування сендвічу № 2

Куряче яйце розминаємо виделкою.

Куряче яйце. Фото: YouTube @ OlyaPins

До яйця додаємо печінку тріски та ретельно перемішуємо.

Куряче яйце і печінка тріски. Фото: YouTube @ OlyaPins

Цю масу намазуємо на хліб. Зверху можна покласти зелень чи листя салату.

Бутерброд з яйцем і тріскою. Фото: YouTube @ OlyaPins

Приготування сендвічу №3

Нам знадобиться куряче філе, його потрібно нарізати на тонкі шматочки. Посолити та додати улюблені спеції.

Куряче філе. Фото: YouTube @ OlyaPins

Шматочки філе потрібно обсмажити.

Куряче філе. Фото: YouTube @ OlyaPins

Шматочки філе нарізаємо на маленькі шматочки.

Соус песто. Фото: YouTube @ OlyaPins

Також потрібно нарізати помідори на тонкі пластинки. Нарізаємо сир моцареллу на тонкі скибочки.

Бутерброд з куркою та сиром. Фото: YouTube @ OlyaPins

Змащуємо хліб соусом песто, зверху кладемо м'ясо, помідор та сир.

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