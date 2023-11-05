Вкусные перекусы на работу или в школу — видео рецепт

Быстрые рецепты перекусов для ребенка в школу
Актуальный рецепты сэндвичей, которые можно брать с собой в качестве перекуса на работу или давать ребенку в школу. Необычные начинки разнообразят обычные бутерброды.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.
Вам понадобится:
- хлеб;
- сухая арахисовая паста (можно заменить на обычную);
- банан;
- ягоды;
- вареное куриное яйцо 1 шт;
- печень трески;
- листья салата;
- куриное филе;
- помидоры;
- сыр моцарелла;
- соус песто.
Приготовление сэндвича № 1
В этом рецепте используется сухая арахисовая паста, которую нужно развести водой. Но ее можно заменить и на уже готовую пасту.
Далее нарезаем банан на небольшие кусочки.
Намазываем арахисовую пасту на хлеб, а сверху выкладываем банан и ягоды.
Также вкусно будет положить свежее яблоко.
Приготовление сэндвича № 2
Куриное яйцо разминаем вилкой.
К яйцу добавляем печень трески и тщательно перемешиваем.
Эту массу намазываем на хлеб. Сверху можно положить зелень или листья салата.
Приготовление сэндвича № 3
Нам понадобится куриное филе, его нужно нарезать на тонкие кусочки. Посолить и добавить любимые специи.
Кусочки филе нужно обжарить.
Кусочки филе нарезаем на маленькие кусочки.
Также нужно нарезать помидоры на тонкие пластинки. Нарезаем сыр моцареллу на тонкие ломтики.
Смазываем хлеб соусом песто, сверху кладем мясо, помидор и сыр.
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