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Быстрые рецепты перекусов для ребенка в школу

5 ноября 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусные перекусы на работу или в школу — видео рецепт
Сэндвичи с разной начинкой. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Актуальный рецепты сэндвичей, которые можно брать с собой в качестве перекуса на работу или давать ребенку в школу. Необычные начинки разнообразят обычные бутерброды. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.

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Вам понадобится: 

  • хлеб;
  • сухая арахисовая паста (можно заменить на обычную); 
  • банан;
  • ягоды; 
  • вареное куриное яйцо 1 шт;
  • печень трески; 
  • листья салата; 
  • куриное филе; 
  • помидоры; 
  • сыр моцарелла;
  • соус песто.  

Приготовление сэндвича № 1

В этом рецепте используется сухая арахисовая паста, которую нужно развести водой. Но ее можно заменить и на уже готовую пасту. 

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Арахисовая паста. Фото: YouTube @OlyaPins

Далее нарезаем банан на небольшие кусочки. 

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Нарезаній банан. Фото: YouTube @OlyaPins

Намазываем арахисовую пасту на хлеб, а сверху выкладываем банан и ягоды. 

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Банан и малина. Фото: YouTube @OlyaPins

Также вкусно будет положить свежее яблоко. 

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Сэндвич с арахисовой пастой и бананом. Фото: YouTube @OlyaPins

Приготовление сэндвича № 2

Куриное яйцо разминаем вилкой. 

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Куриное яйцо. Фото: YouTube @OlyaPins

К яйцу добавляем печень трески и тщательно перемешиваем. 

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Куриное яйцо и печень трески. Фото: YouTube @OlyaPins

Эту массу намазываем на хлеб. Сверху можно положить зелень или листья салата. 

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Сэндвич с яйцом и треской. Фото: YouTube @OlyaPins

Приготовление сэндвича № 3

Нам понадобится куриное филе, его нужно нарезать на тонкие кусочки. Посолить и добавить любимые специи. 

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Куриное филе. Фото: YouTube @OlyaPins

Кусочки филе нужно обжарить. 

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Куриное филе. Фото: YouTube @OlyaPins

Кусочки филе нарезаем на маленькие кусочки. 

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Соус песто. Фото: YouTube @OlyaPins

Также нужно нарезать помидоры на тонкие пластинки.  Нарезаем сыр моцареллу на тонкие ломтики. 

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Сэндвич с курицей и сыром. Фото: YouTube @OlyaPins

Смазываем хлеб соусом песто, сверху кладем мясо, помидор и сыр. 

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