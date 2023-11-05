Вкусные перекусы на работу или в школу — видео рецепт

Сэндвичи с разной начинкой. Фото: Freepik

Актуальный рецепты сэндвичей, которые можно брать с собой в качестве перекуса на работу или давать ребенку в школу. Необычные начинки разнообразят обычные бутерброды.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.

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Вам понадобится:

хлеб;

сухая арахисовая паста (можно заменить на обычную);

банан;

ягоды;

вареное куриное яйцо 1 шт;

печень трески;

листья салата;

куриное филе;

помидоры;

сыр моцарелла;

соус песто.

Приготовление сэндвича № 1

В этом рецепте используется сухая арахисовая паста, которую нужно развести водой. Но ее можно заменить и на уже готовую пасту.

Арахисовая паста. Фото: YouTube @OlyaPins

Далее нарезаем банан на небольшие кусочки.

Нарезаній банан. Фото: YouTube @OlyaPins

Намазываем арахисовую пасту на хлеб, а сверху выкладываем банан и ягоды.

Банан и малина. Фото: YouTube @OlyaPins

Также вкусно будет положить свежее яблоко.

Сэндвич с арахисовой пастой и бананом. Фото: YouTube @OlyaPins

Приготовление сэндвича № 2

Куриное яйцо разминаем вилкой.

Куриное яйцо. Фото: YouTube @OlyaPins

К яйцу добавляем печень трески и тщательно перемешиваем.

Куриное яйцо и печень трески. Фото: YouTube @OlyaPins

Эту массу намазываем на хлеб. Сверху можно положить зелень или листья салата.

Сэндвич с яйцом и треской. Фото: YouTube @OlyaPins

Приготовление сэндвича № 3

Нам понадобится куриное филе, его нужно нарезать на тонкие кусочки. Посолить и добавить любимые специи.

Куриное филе. Фото: YouTube @OlyaPins

Кусочки филе нужно обжарить.

Куриное филе. Фото: YouTube @OlyaPins

Кусочки филе нарезаем на маленькие кусочки.

Соус песто. Фото: YouTube @OlyaPins

Также нужно нарезать помидоры на тонкие пластинки. Нарезаем сыр моцареллу на тонкие ломтики.

Сэндвич с курицей и сыром. Фото: YouTube @OlyaPins

Смазываем хлеб соусом песто, сверху кладем мясо, помидор и сыр.

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