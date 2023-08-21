Огірки на зиму з смачним маринадом — відео рецепт

Швидкі мариновані огірки на зиму за перевіреним рецептом від бабусі
Рецепт від бабусі, дуже практичний і швидкий. Тут не потрібно окремо готувати маринад, всі інгредієнти додаються одразу в банку. Виходять завжди вдалі, хрусткі, кисло-солодкі та добре зберігаються. Крім того, в цьому рецепті особливий набір спецій для огірків, який сформувався за роки консервації.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.
Вам знадобиться:
- суцвіття кропу 1 шт.;
- лавровий лист 1 шт.;
- корінь хрону 2 см;
- корінь петрушки 2 см;
- часник 4 зубці;
- духмяний перець 3 шт.;
- коріандр щіпка;
- гірчиця 0,5 ч.л.;
- гвоздика 1 шт.
Для маринування на літрову банку:
- 1 ст.л. солі без верху;
- 1 ст.л. цукру;
- 2 ст.л. оцту 9%.
Спосіб приготування
На дно банки вкладаємо суцвіття кропу, лавровий лист, шматочок хрону та коріння петрушки. Також кладемо часник, духмяний перець горошком та коріандр.
Огірки потрібно замочити у холодній у воді на кілька годин. Потім потрібно обрізати кінчики, щоб вони не додавали гіркоти.
Огірки вкладаємо в банку. Маринад готувати не потрібно, все буде додаватися одразу в банку.
Додаємо одразу в банку сіль, цукор та оцет. Всі інгредієнти в рецепті вказані з розрахунком на літрову банку.
Далі в банки з огірками наливаємо окріп та прикриваємо чистими кришками.
Огірки ставимо в каструлю для стерилізації. Для однієї літрової банки знадобиться 10 хвилин з моменту закипання.
Далі потрібно закатати банки та залишити до повного охолодження.
Банки потрібно перевернути та укутати ковдрою на одну добу.
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