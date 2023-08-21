Огірки на зиму з смачним маринадом — відео рецепт

Мариновані огірки. Фото: google

Рецепт від бабусі, дуже практичний і швидкий. Тут не потрібно окремо готувати маринад, всі інгредієнти додаються одразу в банку. Виходять завжди вдалі, хрусткі, кисло-солодкі та добре зберігаються. Крім того, в цьому рецепті особливий набір спецій для огірків, який сформувався за роки консервації.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобиться:

суцвіття кропу 1 шт.;

лавровий лист 1 шт.;

корінь хрону 2 см;

корінь петрушки 2 см;

часник 4 зубці;

духмяний перець 3 шт.;

коріандр щіпка;

гірчиця 0,5 ч.л.;

гвоздика 1 шт.

Для маринування на літрову банку:

1 ст.л. солі без верху;

1 ст.л. цукру;

2 ст.л. оцту 9%.

Спосіб приготування

На дно банки вкладаємо суцвіття кропу, лавровий лист, шматочок хрону та коріння петрушки. Також кладемо часник, духмяний перець горошком та коріандр.

Банки зі спеціями. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Огірки потрібно замочити у холодній у воді на кілька годин. Потім потрібно обрізати кінчики, щоб вони не додавали гіркоти.

Огірки для консервації. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Огірки вкладаємо в банку. Маринад готувати не потрібно, все буде додаватися одразу в банку.

Огірки в банці. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Додаємо одразу в банку сіль, цукор та оцет. Всі інгредієнти в рецепті вказані з розрахунком на літрову банку.

Окріп в банках з огірками. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі в банки з огірками наливаємо окріп та прикриваємо чистими кришками.

Сіль та цукор в банці з огірками. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Огірки ставимо в каструлю для стерилізації. Для однієї літрової банки знадобиться 10 хвилин з моменту закипання.

Закатка банок. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі потрібно закатати банки та залишити до повного охолодження.

Огірки в банці. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Банки потрібно перевернути та укутати ковдрою на одну добу.

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