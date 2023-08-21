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Швидкі мариновані огірки на зиму за перевіреним рецептом від бабусі

21 серпня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Огірки на зиму з смачним маринадом — відео рецепт
Мариновані огірки. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт від бабусі, дуже практичний і швидкий. Тут не потрібно окремо готувати маринад, всі інгредієнти додаються одразу в банку. Виходять завжди вдалі, хрусткі, кисло-солодкі та добре зберігаються. Крім того, в цьому рецепті особливий набір спецій для огірків, який сформувався за роки консервації.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобиться: 

  • суцвіття кропу 1 шт.;
  • лавровий лист 1 шт.;
  • корінь хрону 2 см;
  • корінь петрушки 2 см;
  • часник 4 зубці;
  • духмяний перець 3 шт.;
  • коріандр щіпка;
  • гірчиця 0,5 ч.л.;
  • гвоздика 1 шт.

Для маринування на літрову банку:

  • 1 ст.л. солі без верху;
  • 1 ст.л. цукру;
  • 2 ст.л. оцту 9%.

Спосіб приготування 

На дно банки вкладаємо суцвіття кропу, лавровий лист, шматочок хрону та коріння петрушки. Також кладемо часник, духмяний перець горошком та коріандр. 

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Банки зі спеціями. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Огірки потрібно замочити у холодній у воді на кілька годин. Потім потрібно обрізати кінчики, щоб вони не додавали гіркоти. 

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Огірки для консервації. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Огірки вкладаємо в банку. Маринад готувати не потрібно, все буде додаватися одразу в банку. 

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Огірки в банці. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Додаємо одразу в банку сіль, цукор та оцет. Всі інгредієнти в рецепті вказані з розрахунком на літрову банку. 

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Окріп в банках з огірками. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі в банки з огірками наливаємо окріп та прикриваємо чистими кришками. 

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Сіль та цукор в банці з огірками. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Огірки ставимо в каструлю для стерилізації. Для однієї літрової банки знадобиться 10 хвилин з моменту закипання. 

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Закатка банок. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі потрібно закатати банки та залишити до повного охолодження.

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Огірки в банці. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Банки потрібно перевернути та укутати ковдрою на одну добу. 

Раніше ми писали про помідори "Солоденькі" з ніжними травами на зиму за бабусиним рецептом. Мариновані помідори за цим рецептом виходять трохи солодкуваті. Вони дуже лагідні та підійдуть до будь-якої страви. 

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