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Быстрые маринованные огурцы на зиму по проверенному рецепту от бабушки

21 августа 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Огурцы на зиму с вкусным маринадом — видео рецепт
Маринованные огурцы. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт от бабушки, очень практичный и быстрый. Здесь не нужно отдельно готовить маринад, все ингредиенты добавляются сразу в банку. Получаются всегда удачные, хрустящие, кисло-сладкие и хорошо хранятся. Кроме того, в этом рецепте особый набор специй для огурцов, сформировавшийся за годы консервации.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лілія Цвіт.

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Вам понадобится:

  • соцветие укропа 1 шт.;
  • лавровый лист 1 шт.;
  • корень хрена 2 см;
  • корень петрушки 2 см;
  • чеснок 4 зубца;
  • душистый перец 3 шт.;
  • кориандр щепотка;
  • горчица 0,5 ч.л.;
  • гвоздика 1 шт.

Для маринования на литровую банку:

  • 1 ст.л. соли без верха;
  • 1 ст.л. сахара;
  • 2 ст.л. уксуса 9%.

Способ приготовления

На дно банки укладываем соцветия укропа, лавровый лист, кусочек хрена и корень петрушки. Также кладем чеснок, душистый перец горошком и кориандр.

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Банки со специями. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Огурцы нужно замочить в холодной воде на несколько часов. Затем нужно обрезать кончики, чтобы они не добавляли горечи.

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Огурцы для консервирования. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Огурцы вкладываем в банку. Маринад готовить не нужно, все будет добавляться сразу в банку.

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Огурцы в банке. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Добавляем сразу в банку соль, сахар и уксус. Все ингредиенты в рецепте указаны с расчетом на литровую банку.

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Кипяток в банках с огурцами. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далее в банки с огурцами наливаем кипяток и прикрываем чистыми крышками.

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Соль и сахар в банке с огурцами. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Огурцы ставим в кастрюлю для стерилизации. Для одной литровой банки понадобится 10 минут с момента закипания.

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Закатка банок. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далее нужно закатать банки и оставить до полного охлаждения.

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Огурцы в банке. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Банки нужно перевернуть и укутать одеялом на сутки.

Раньше мы писали о помидорах "Сладенькие" с нежными травами на зиму по бабушкиному рецепту. Маринованные помидоры по этому рецепту получаются немного сладковатые. Они очень нежные и подойдут к любому блюду.

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