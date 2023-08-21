Огурцы на зиму с вкусным маринадом — видео рецепт

Маринованные огурцы. Фото: google

Рецепт от бабушки, очень практичный и быстрый. Здесь не нужно отдельно готовить маринад, все ингредиенты добавляются сразу в банку. Получаются всегда удачные, хрустящие, кисло-сладкие и хорошо хранятся. Кроме того, в этом рецепте особый набор специй для огурцов, сформировавшийся за годы консервации.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лілія Цвіт.

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Вам понадобится:

соцветие укропа 1 шт.;

лавровый лист 1 шт.;

корень хрена 2 см;

корень петрушки 2 см;

чеснок 4 зубца;

душистый перец 3 шт.;

кориандр щепотка;

горчица 0,5 ч.л.;

гвоздика 1 шт.

Для маринования на литровую банку:

1 ст.л. соли без верха;

1 ст.л. сахара;

2 ст.л. уксуса 9%.

Способ приготовления

На дно банки укладываем соцветия укропа, лавровый лист, кусочек хрена и корень петрушки. Также кладем чеснок, душистый перец горошком и кориандр.

Банки со специями. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Огурцы нужно замочить в холодной воде на несколько часов. Затем нужно обрезать кончики, чтобы они не добавляли горечи.

Огурцы для консервирования. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Огурцы вкладываем в банку. Маринад готовить не нужно, все будет добавляться сразу в банку.

Огурцы в банке. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Добавляем сразу в банку соль, сахар и уксус. Все ингредиенты в рецепте указаны с расчетом на литровую банку.

Кипяток в банках с огурцами. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далее в банки с огурцами наливаем кипяток и прикрываем чистыми крышками.

Соль и сахар в банке с огурцами. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Огурцы ставим в кастрюлю для стерилизации. Для одной литровой банки понадобится 10 минут с момента закипания.

Закатка банок. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далее нужно закатать банки и оставить до полного охлаждения.

Огурцы в банке. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Банки нужно перевернуть и укутать одеялом на сутки.

Раньше мы писали о помидорах "Сладенькие" с нежными травами на зиму по бабушкиному рецепту. Маринованные помидоры по этому рецепту получаются немного сладковатые. Они очень нежные и подойдут к любому блюду.