Огурцы на зиму с вкусным маринадом — видео рецепт

Быстрые маринованные огурцы на зиму по проверенному рецепту от бабушки
Рецепт от бабушки, очень практичный и быстрый. Здесь не нужно отдельно готовить маринад, все ингредиенты добавляются сразу в банку. Получаются всегда удачные, хрустящие, кисло-сладкие и хорошо хранятся. Кроме того, в этом рецепте особый набор специй для огурцов, сформировавшийся за годы консервации.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Лілія Цвіт.
Вам понадобится:
- соцветие укропа 1 шт.;
- лавровый лист 1 шт.;
- корень хрена 2 см;
- корень петрушки 2 см;
- чеснок 4 зубца;
- душистый перец 3 шт.;
- кориандр щепотка;
- горчица 0,5 ч.л.;
- гвоздика 1 шт.
Для маринования на литровую банку:
- 1 ст.л. соли без верха;
- 1 ст.л. сахара;
- 2 ст.л. уксуса 9%.
Способ приготовления
На дно банки укладываем соцветия укропа, лавровый лист, кусочек хрена и корень петрушки. Также кладем чеснок, душистый перец горошком и кориандр.
Огурцы нужно замочить в холодной воде на несколько часов. Затем нужно обрезать кончики, чтобы они не добавляли горечи.
Огурцы вкладываем в банку. Маринад готовить не нужно, все будет добавляться сразу в банку.
Добавляем сразу в банку соль, сахар и уксус. Все ингредиенты в рецепте указаны с расчетом на литровую банку.
Далее в банки с огурцами наливаем кипяток и прикрываем чистыми крышками.
Огурцы ставим в кастрюлю для стерилизации. Для одной литровой банки понадобится 10 минут с момента закипания.
Далее нужно закатать банки и оставить до полного охлаждения.
Банки нужно перевернуть и укутать одеялом на сутки.
Раньше мы писали о помидорах "Сладенькие" с нежными травами на зиму по бабушкиному рецепту. Маринованные помидоры по этому рецепту получаются немного сладковатые. Они очень нежные и подойдут к любому блюду.