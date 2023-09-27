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Швидка вечеря з телятини із соєвим соусом: рецепт здорового харчування

27 вересня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Швидка вечеря для схуднення — відео рецепт
Страва з яловичини. Фото: YouTube @ OlyaPins
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей рецепт дуже простий у приготуванні, при цьому виходить дуже смачно та ситно. Така вечеря відмінно підійде для тих, хто стежить за своєю вагою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins - Правильне Харчування і не тільки.

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Вам знадобиться:

  • 400 г телятини;
  • 10 г крохмалю;
  • 40 г соєвого соусу;
  • сіль та спеції;
  • вода;
  • кунжут.

Спосіб приготування

Для початку візьмемо шматочок телятини, нарізаємо на тонкі скибочки.

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Скибочки телятини. Фото: YouTube @ OlyaPins

До м'яса додаємо 10 г кукурудзяного або картопляного крохмалю і 40 мл соєвого соусу. Також додаємо пару зубчиків подрібненого часнику.

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М'ясо зі спеціями. Фото: YouTube @ OlyaPins

Додаємо одну чайну ложку цукру та сушений червоний перець. Якщо не любите гострого, червоний перець можна не класти. Все ретельно перемішати.

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Смажене м'ясо. Фото: YouTube @ OlyaPins

Викладаємо м'ясо на добре розігріту сковороду. Смажимо доти, доки зайва волога не випарується. Наприкінці додаємо трохи кунжуту.

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М'ясо з кунжутом та зеленню. Фото: YouTube @ OlyaPins

Наприкінці додаємо трохи зелені.

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