Швидка вечеря для схуднення — відео рецепт

Швидка вечеря з телятини із соєвим соусом: рецепт здорового харчування
Цей рецепт дуже простий у приготуванні, при цьому виходить дуже смачно та ситно. Така вечеря відмінно підійде для тих, хто стежить за своєю вагою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins - Правильне Харчування і не тільки.
Вам знадобиться:
- 400 г телятини;
- 10 г крохмалю;
- 40 г соєвого соусу;
- сіль та спеції;
- вода;
- кунжут.
Спосіб приготування
Для початку візьмемо шматочок телятини, нарізаємо на тонкі скибочки.
До м'яса додаємо 10 г кукурудзяного або картопляного крохмалю і 40 мл соєвого соусу. Також додаємо пару зубчиків подрібненого часнику.
Додаємо одну чайну ложку цукру та сушений червоний перець. Якщо не любите гострого, червоний перець можна не класти. Все ретельно перемішати.
Викладаємо м'ясо на добре розігріту сковороду. Смажимо доти, доки зайва волога не випарується. Наприкінці додаємо трохи кунжуту.
Наприкінці додаємо трохи зелені.
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