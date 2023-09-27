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Быстрый ужин из телятины с соевым соусом: рецепт здорового питания

27 сентября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Быстрый ужин для похудения — видео рецепт
Блюдо из говядины. Фото: YouTube @OlyaPins
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот рецепт очень простой в приготовлении, при этом получается очень вкусно и сытно. Такой ужин отлично подойдет для тех, кто следит за своим весом. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.

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Вам понадобится: 

  • 400 г телятины;
  • 10 г крахмала;
  • 40 г соевого соуса;
  • соль и специи;
  • вода;
  • кунжут. 

Способ приготовления 

Для начала возьмем кусочек телятины, нарезаем на тонкие ломтики. 

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Ломтики телятины. Фото: YouTube @OlyaPins

К мясу добавляем 10 граммов кукурузного или картофельного крахмала и 40 мл соевого соуса. Также добавляем пару зубчиков измельченного чеснока. 

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Мясо со специями. Фото: YouTube @OlyaPins

Добавляем одну чайную ложку сахара и сушеный красный перец. Если не любите острое, красный перец можно не класть. Все тщательно перемешать. 

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Жареное мясо. Фото: YouTube @OlyaPins

Выкладываем мясо на хорошо разогретую сковороду. Жарим до тех пор, пока лишняя влага не испарится. В конце добавляем немного кунжута. 

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Мясо с кунжутом и зеленью. Фото: YouTube @OlyaPins

В самом конце добавляем немного зелени. 

Ранее мы писали про рецепт здорового питания сочных котлет, которые готовятся очень быстро.  

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