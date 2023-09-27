Быстрый ужин для похудения — видео рецепт

Быстрый ужин из телятины с соевым соусом: рецепт здорового питания
Этот рецепт очень простой в приготовлении, при этом получается очень вкусно и сытно. Такой ужин отлично подойдет для тех, кто следит за своим весом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.
Вам понадобится:
- 400 г телятины;
- 10 г крахмала;
- 40 г соевого соуса;
- соль и специи;
- вода;
- кунжут.
Способ приготовления
Для начала возьмем кусочек телятины, нарезаем на тонкие ломтики.
К мясу добавляем 10 граммов кукурузного или картофельного крахмала и 40 мл соевого соуса. Также добавляем пару зубчиков измельченного чеснока.
Добавляем одну чайную ложку сахара и сушеный красный перец. Если не любите острое, красный перец можно не класть. Все тщательно перемешать.
Выкладываем мясо на хорошо разогретую сковороду. Жарим до тех пор, пока лишняя влага не испарится. В конце добавляем немного кунжута.
В самом конце добавляем немного зелени.
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