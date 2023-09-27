Быстрый ужин для похудения — видео рецепт

Блюдо из говядины. Фото: YouTube @OlyaPins

Этот рецепт очень простой в приготовлении, при этом получается очень вкусно и сытно. Такой ужин отлично подойдет для тех, кто следит за своим весом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.

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Вам понадобится:

400 г телятины;

10 г крахмала;

40 г соевого соуса;

соль и специи;

вода;

кунжут.

Способ приготовления

Для начала возьмем кусочек телятины, нарезаем на тонкие ломтики.

Ломтики телятины. Фото: YouTube @OlyaPins

К мясу добавляем 10 граммов кукурузного или картофельного крахмала и 40 мл соевого соуса. Также добавляем пару зубчиков измельченного чеснока.

Мясо со специями. Фото: YouTube @OlyaPins

Добавляем одну чайную ложку сахара и сушеный красный перец. Если не любите острое, красный перец можно не класть. Все тщательно перемешать.

Жареное мясо. Фото: YouTube @OlyaPins

Выкладываем мясо на хорошо разогретую сковороду. Жарим до тех пор, пока лишняя влага не испарится. В конце добавляем немного кунжута.

Мясо с кунжутом и зеленью. Фото: YouTube @OlyaPins

В самом конце добавляем немного зелени.

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