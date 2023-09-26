Смачна ідея запіканки з куркою та картоплею — відео

Швидка та дуже смачна вечеря, яку приготує кожний
Коли не знаєте, що приготувати на вечерю, зверніть увагу на цей рецепт. М'ясо, запечене з картоплею, виходить дуже смачним, навіть можна подавати до святкового столу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Анна Шмігіріна.
Вам знадобиться:
- 500-600 грамів куриного філе;
- 6-7 картоплин;
- соняшникова олія та спеції;
- 200 грамів сметани;
- 2 столові ложки води (але все залежить від жирності сметани);
- 1 столова ложка соняшникової олії;
- 1 чайна ложка солі;
- пів чайної ложки чорного меленого перцю (можна взяти будь-які улюблені спеції);
- 1 цибуля;
- 200 грамів сиру.
Спосіб приготування
Розпочнемо з того, що очистимо картоплю та наріжемо її кільцями.
Далі беремо форму для випікання, змащуємо її рослинною олією та викладаємо картоплю. Картопля повинна покрити все дно форми.
Після цього картоплю потрібно змастити рослинною олією та додати спеції за смаком.
Тепер потрібно нарізати куряче філе. Нарізаємо на невеликі шматочки.
Далі потрібно приготувати соус. Для цього беремо сметану та додаємо до неї спеції, сіль та чорний мелений перець. До сметани також слід додати трохи води та столову ложку рослинної олії.
Шматочки курячого філе перекладаємо в іншу ємність та додаємо соус. Все ретельно перемішати.
Тепер куряче філе в соусі додаємо до картоплі. Все ретельно розподілити.
Далі потрібно нарізати цибулю та часник, додати до курячого філе та картоплі.
Випікаємо 40-50 хвилин при температурі 200 градусів.
Потім натираємо сир та посипаємо нашу запіканку, ставимо в духовку ще на 5 хвилин.
Раніше ми писали про рецепт поживного салату на вечерю для тих, хто стежить за фігурою.