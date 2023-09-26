Смачна ідея запіканки з куркою та картоплею — відео

Запіканка з куркою. Фото: Freepik

Коли не знаєте, що приготувати на вечерю, зверніть увагу на цей рецепт. М'ясо, запечене з картоплею, виходить дуже смачним, навіть можна подавати до святкового столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Анна Шмігіріна.

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Вам знадобиться:

500-600 грамів куриного філе;

6-7 картоплин;

соняшникова олія та спеції;

200 грамів сметани;

2 столові ложки води (але все залежить від жирності сметани);

1 столова ложка соняшникової олії;

1 чайна ложка солі;

пів чайної ложки чорного меленого перцю (можна взяти будь-які улюблені спеції);

1 цибуля;

200 грамів сиру.

Спосіб приготування

Розпочнемо з того, що очистимо картоплю та наріжемо її кільцями.

Нарізана картопля.

Фото: YouTube @shmigirinaa

Далі беремо форму для випікання, змащуємо її рослинною олією та викладаємо картоплю. Картопля повинна покрити все дно форми.

Картопля зі спеціями.

Фото: YouTube @shmigirinaa

Після цього картоплю потрібно змастити рослинною олією та додати спеції за смаком.

Куряче філе.

Фото: YouTube @shmigirinaa

Тепер потрібно нарізати куряче філе. Нарізаємо на невеликі шматочки.

Приготування соусу.

Фото: YouTube @shmigirinaa

Далі потрібно приготувати соус. Для цього беремо сметану та додаємо до неї спеції, сіль та чорний мелений перець. До сметани також слід додати трохи води та столову ложку рослинної олії.

Курка в соусі.

Фото: YouTube @shmigirinaa

Шматочки курячого філе перекладаємо в іншу ємність та додаємо соус. Все ретельно перемішати.

Картопля та курка.

Фото: YouTube @shmigirinaa

Тепер куряче філе в соусі додаємо до картоплі. Все ретельно розподілити.

Цибуля, курка та картопля.

Фото: YouTube @shmigirinaa

Далі потрібно нарізати цибулю та часник, додати до курячого філе та картоплі.

Запіканка з сиром.

Фото: YouTube @shmigirinaa

Випікаємо 40-50 хвилин при температурі 200 градусів.

Готова страва.

Фото: YouTube @shmigirinaa

Потім натираємо сир та посипаємо нашу запіканку, ставимо в духовку ще на 5 хвилин.

Раніше ми писали про рецепт поживного салату на вечерю для тих, хто стежить за фігурою.