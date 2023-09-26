Вкусная идея запеканки с курицей и картофелем.

Быстрый и вкусный ужин, который приготовит каждый
Когда не знаете, что приготовить на ужин, обратите внимание на этот рецепт. Мясо, запеченное с картофелем, получается очень вкусным, даже можно подавать на праздничный стол.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Анна Шмигирина.
Вам понадобится:
- 500-600 г куриного филе;
- 6-7 картофелин;
- подсолнечное масло и специи;
- 200 граммов сметаны;
- 2 столовые ложки воды (но все зависит от жирности сметаны);
- 1 столовая ложка подсолнечного масла;
- 1 чайная ложка соли;
- полчайной ложки черного молотого перца (можно взять любые любимые специи);
- 1 лук;
- 200 г сыра.
Способ приготовления
Начнем с того, что очистим картофель и нарежем его кольцами.
Далее берем форму для выпечки, смазываем ее растительным маслом и выкладываем картофель. Картофель должен покрыть все дно формы.
После этого картофель нужно смазать растительным маслом и добавить специи по вкусу.
Теперь нужно нарезать куриное филе. Нарезаем на небольшие кусочки.
Дальше нужно приготовить соус. Для этого берем сметану и добавляем в нее специи, соль и черный молотый перец. К сметане следует добавить немного воды и столовую ложку растительного масла.
Кусочки куриного филе перекладываем в другую емкость и добавляем соус. Все тщательно перемешать.
Теперь куриное филе в соусе добавляем в картофель. Все тщательно распределить.
Далее нужно нарезать лук и чеснок, добавить в куриное филе и картофель.
Выпекаем 40-50 минут при температуре 200 градусов.
Затем натираем сыр и посыпаем запеканку, ставим в духовку еще на 5 минут.
Раньше мы писали о рецепте питательного салата на ужин для тех, кто следит за фигурой.