Вкусная идея запеканки с курицей и картофелем.

Запеканка с курицей. Фото: Freepik

Когда не знаете, что приготовить на ужин, обратите внимание на этот рецепт. Мясо, запеченное с картофелем, получается очень вкусным, даже можно подавать на праздничный стол.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Анна Шмигирина.

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Вам понадобится:

500-600 г куриного филе;

6-7 картофелин;

подсолнечное масло и специи;

200 граммов сметаны;

2 столовые ложки воды (но все зависит от жирности сметаны);

1 столовая ложка подсолнечного масла;

1 чайная ложка соли;

полчайной ложки черного молотого перца (можно взять любые любимые специи);

1 лук;

200 г сыра.

Способ приготовления

Начнем с того, что очистим картофель и нарежем его кольцами.

Нарезанный картофель.

Фото: YouTube @shmigirinaa

Далее берем форму для выпечки, смазываем ее растительным маслом и выкладываем картофель. Картофель должен покрыть все дно формы.

Картофель со специями.

Фото: YouTube @shmigirinaa

После этого картофель нужно смазать растительным маслом и добавить специи по вкусу.

Куриное филе.

Фото: YouTube @shmigirinaa

Теперь нужно нарезать куриное филе. Нарезаем на небольшие кусочки.

Приготовление соуса.

Фото: YouTube @shmigirinaa

Дальше нужно приготовить соус. Для этого берем сметану и добавляем в нее специи, соль и черный молотый перец. К сметане следует добавить немного воды и столовую ложку растительного масла.

Курица в соусе.

Фото: YouTube @shmigirinaa

Кусочки куриного филе перекладываем в другую емкость и добавляем соус. Все тщательно перемешать.

Картофель и курица.

Фото: YouTube @shmigirinaa

Теперь куриное филе в соусе добавляем в картофель. Все тщательно распределить.

Лук, курица и картофель.

Фото: YouTube @shmigirinaa

Далее нужно нарезать лук и чеснок, добавить в куриное филе и картофель.

Запеканка с творогом.

Фото: YouTube @shmigirinaa

Выпекаем 40-50 минут при температуре 200 градусов.

Готовое блюдо.

Фото: YouTube @shmigirinaa

Затем натираем сыр и посыпаем запеканку, ставим в духовку еще на 5 минут.

Раньше мы писали о рецепте питательного салата на ужин для тех, кто следит за фигурой.