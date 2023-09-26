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Быстрый и вкусный ужин, который приготовит каждый

26 сентября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусная идея запеканки с курицей и картофелем.
Запеканка с курицей. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Когда не знаете, что приготовить на ужин, обратите внимание на этот рецепт. Мясо, запеченное с картофелем, получается очень вкусным, даже можно подавать на праздничный стол.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Анна Шмигирина.

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Вам понадобится:

  • 500-600 г куриного филе;
  • 6-7 картофелин;
  • подсолнечное масло и специи;
  • 200 граммов сметаны;
  • 2 столовые ложки воды (но все зависит от жирности сметаны);
  • 1 столовая ложка подсолнечного масла;
  • 1 чайная ложка соли;
  • полчайной ложки черного молотого перца (можно взять любые любимые специи);
  • 1 лук;
  • 200 г сыра.

Способ приготовления

Начнем с того, что очистим картофель и нарежем его кольцами.

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Нарезанный картофель.
Фото: YouTube @shmigirinaa

Далее берем форму для выпечки, смазываем ее растительным маслом и выкладываем картофель. Картофель должен покрыть все дно формы.

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Картофель со специями.
Фото: YouTube @shmigirinaa

После этого картофель нужно смазать растительным маслом и добавить специи по вкусу.

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Куриное филе.
Фото: YouTube @shmigirinaa

Теперь нужно нарезать куриное филе. Нарезаем на небольшие кусочки.

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Приготовление соуса.
Фото: YouTube @shmigirinaa

Дальше нужно приготовить соус. Для этого берем сметану и добавляем в нее специи, соль и черный молотый перец. К сметане следует добавить немного воды и столовую ложку растительного масла.

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Курица в соусе.
Фото: YouTube @shmigirinaa

Кусочки куриного филе перекладываем в другую емкость и добавляем соус. Все тщательно перемешать.

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Картофель и курица.
Фото: YouTube @shmigirinaa

Теперь куриное филе в соусе добавляем в картофель. Все тщательно распределить.

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Лук, курица и картофель.
Фото: YouTube @shmigirinaa

Далее нужно нарезать лук и чеснок, добавить в куриное филе и картофель.

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Запеканка с творогом.
Фото: YouTube @shmigirinaa

Выпекаем 40-50 минут при температуре 200 градусов.

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Готовое блюдо.
Фото: YouTube @shmigirinaa

Затем натираем сыр и посыпаем запеканку, ставим в духовку еще на 5 минут.

Раньше мы писали о рецепте питательного салата на ужин для тех, кто следит за фигурой.

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