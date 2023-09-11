Смачна запіканка 4 в 1 з фаршем та капустою — відео рецепт

Швидка та бюджетна запіканка з капустою та фаршем
Така запіканка чудово підійде, як на обід, так і на вечерю. Виходить швидко, смачно, ситно та бюджетно. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з кишені & справи домашні.
Вам знадобиться:
- 300-350 гр фаршу;
- 300-350 гр капусти;
- 1 морква;
- 1 цибуля;
- 3 яйця;
- 1 склянка 200 гр вівсянки;
- сіль, перець, спеції до смаку;
- 1 ст.л сметани;
- олія для змащування деко.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно дуже дрібно нарізати капусту. Далі її потрібно посолити, розім'яти та залишити, щоб вона пустила сік.
Далі потрібно натерти моркву та додати до капусти.
Також цибулю потрібно дрібно нарізати.
До капусти, моркви та цибулі додаємо вівсянку в сухому вигляді та фарш. Для цього рецепту можна обрати будь-який фарш.
Додаємо сіль та спеції за смаком. Все ретельно перемішати.
Далі потрібно змастити деко олією та викласти всю масу. Рівномірно розподілити всю масу, потрібно трохи утрамбувати.
Накриваємо фольгою та ставимо в духовку на 40 хвилин при 180 градусах.
Коли запіканка приготувалася потрібно змастити всю поверхню сметаною та поставити в духовку ще на 5 хвилин.
Подавати можна з зеленню та свіжими помідорами.
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