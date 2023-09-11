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Швидка та бюджетна запіканка з капустою та фаршем

11 вересня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачна запіканка 4 в 1 з фаршем та капустою — відео рецепт
Запіканка з фаршем. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Така запіканка чудово підійде, як на обід, так і на вечерю. Виходить швидко, смачно, ситно та бюджетно. Обов'язково спробуйте приготувати

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з кишені & справи домашні

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Вам знадобиться: 

  • 300-350 гр фаршу;
  • 300-350 гр капусти;
  • 1 морква;
  • 1 цибуля;
  • 3 яйця;
  • 1 склянка 200 гр вівсянки; 
  • сіль, перець, спеції до смаку;
  • 1 ст.л сметани;
  • олія для змащування деко. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно дуже дрібно нарізати капусту. Далі її потрібно посолити, розім'яти та залишити, щоб вона пустила сік. 

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Продукти для запіканки. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Далі потрібно натерти моркву та додати до капусти. 

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Нарізана капуста. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Також цибулю потрібно дрібно нарізати. 

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Морква та капуста. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

До капусти, моркви та цибулі додаємо вівсянку в сухому вигляді та фарш. Для цього рецепту можна обрати будь-який фарш. 

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Вівсянка та фарш. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Додаємо сіль та спеції за смаком. Все ретельно перемішати. 

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Маса для запіканки. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Далі потрібно змастити деко олією та викласти всю масу. Рівномірно розподілити всю масу, потрібно трохи утрамбувати. 

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Маса для запіканки. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Накриваємо фольгою та ставимо в духовку на 40 хвилин при 180 градусах. 

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Форма для запікання. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Коли запіканка приготувалася потрібно змастити всю поверхню сметаною та поставити в духовку ще на 5 хвилин. 

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Змащування сметаною. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Подавати можна з зеленню та свіжими помідорами. 

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Готова запіканка. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

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