Смачна запіканка 4 в 1 з фаршем та капустою — відео рецепт

Запіканка з фаршем. Фото: Freepik

Така запіканка чудово підійде, як на обід, так і на вечерю. Виходить швидко, смачно, ситно та бюджетно. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з кишені & справи домашні.

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Вам знадобиться:

300-350 гр фаршу;

300-350 гр капусти;

1 морква;

1 цибуля;

3 яйця;

1 склянка 200 гр вівсянки;

сіль, перець, спеції до смаку;

1 ст.л сметани;

олія для змащування деко.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно дуже дрібно нарізати капусту. Далі її потрібно посолити, розім'яти та залишити, щоб вона пустила сік.

Продукти для запіканки. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Далі потрібно натерти моркву та додати до капусти.

Нарізана капуста. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Також цибулю потрібно дрібно нарізати.

Морква та капуста. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

До капусти, моркви та цибулі додаємо вівсянку в сухому вигляді та фарш. Для цього рецепту можна обрати будь-який фарш.

Вівсянка та фарш. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Додаємо сіль та спеції за смаком. Все ретельно перемішати.

Маса для запіканки. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Далі потрібно змастити деко олією та викласти всю масу. Рівномірно розподілити всю масу, потрібно трохи утрамбувати.

Маса для запіканки. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Накриваємо фольгою та ставимо в духовку на 40 хвилин при 180 градусах.

Форма для запікання. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Коли запіканка приготувалася потрібно змастити всю поверхню сметаною та поставити в духовку ще на 5 хвилин.

Змащування сметаною. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Подавати можна з зеленню та свіжими помідорами.

Готова запіканка. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

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