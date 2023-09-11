Вкусная запеканка 4 в 1 с фаршем и капустой — видео рецепт

Быстрая и бюджетная запеканка с капустой и фаршем
Такая запеканка отлично подойде, как на обед, так и на ужин. Получается быстро, вкусно, сытно и бюджетно. Обязательно попробуйте приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня из кармана & дела домашние .
Вам понадобится:
- 300-350 гр фарша;
- 300-350 гр капусты;
- 1 морковь;
- 1 лук;
- 3 яйца;
- 1 стакан 200 гр овсянки;
- соль, перец, специи по вкусу;
- 1 ст.л сметаны;
- масло для смазки противень.
Способ приготовления
Сначала нужно очень мелко порезать капусту. Затем ее нужно посолить, размять и оставить, чтобы она пустила сок.
Затем нужно натереть морковь и добавить к капусте.
Также лук нужно мелко порезать.
К капусте, моркови и луку добавляем овсянку в сухом виде и фарш. Для этого рецепта можно выбрать любой фарш.
Добавляем соль и специи по вкусу. Все тщательно перемешать.
Далее нужно смазать противень маслом и выложить всю массу. Равномерно распределить всю массу, нужно немного утрамбовать.
Накрываем фольгой и ставим в духовку на 40 минут при 180 градусах.
Когда запеканка приготовилась, нужно смазать всю поверхность сметаной и поставить в духовку еще на 5 минут.
Подавать можно с зеленью и помидорами.
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