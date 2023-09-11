Вкусная запеканка 4 в 1 с фаршем и капустой — видео рецепт

Запеканка с фаршем. Фото: Freepik

Такая запеканка отлично подойде, как на обед, так и на ужин. Получается быстро, вкусно, сытно и бюджетно. Обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня из кармана & дела домашние .

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Вам понадобится:

300-350 гр фарша;

300-350 гр капусты;

1 морковь;

1 лук;

3 яйца;

1 стакан 200 гр овсянки;

соль, перец, специи по вкусу;

1 ст.л сметаны;

масло для смазки противень.

Способ приготовления

Сначала нужно очень мелко порезать капусту. Затем ее нужно посолить, размять и оставить, чтобы она пустила сок.

Продукты для запеканки. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Затем нужно натереть морковь и добавить к капусте.

Нарезанная капуста. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Также лук нужно мелко порезать.

Морковь и капуста. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

К капусте, моркови и луку добавляем овсянку в сухом виде и фарш. Для этого рецепта можно выбрать любой фарш.

Овсянка и фарш. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Добавляем соль и специи по вкусу. Все тщательно перемешать.

Масса для запеканки. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Далее нужно смазать противень маслом и выложить всю массу. Равномерно распределить всю массу, нужно немного утрамбовать.

Масса для запеканки. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Накрываем фольгой и ставим в духовку на 40 минут при 180 градусах.

Форма для запекания. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Когда запеканка приготовилась, нужно смазать всю поверхность сметаной и поставить в духовку еще на 5 минут.

Смазывание сметаной. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Подавать можно с зеленью и помидорами.

Готовая запеканка. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

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