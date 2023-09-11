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Быстрая и бюджетная запеканка с капустой и фаршем

11 сентября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусная запеканка 4 в 1 с фаршем и капустой — видео рецепт
Запеканка с фаршем. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такая запеканка отлично подойде, как на обед, так и на ужин. Получается быстро, вкусно, сытно и бюджетно. Обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня из кармана & дела домашние .

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Вам понадобится:

  • 300-350 гр фарша;
  • 300-350 гр капусты;
  • 1 морковь;
  • 1 лук;
  • 3 яйца;
  • 1 стакан 200 гр овсянки;
  • соль, перец, специи по вкусу;
  • 1 ст.л сметаны;
  • масло для смазки противень.

Способ приготовления

Сначала нужно очень мелко порезать капусту. Затем ее нужно посолить, размять и оставить, чтобы она пустила сок.

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Продукты для запеканки. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Затем нужно натереть морковь и добавить к капусте.

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Нарезанная капуста. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Также лук нужно мелко порезать.

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Морковь и капуста. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

К капусте, моркови и луку добавляем овсянку в сухом виде и фарш. Для этого рецепта можно выбрать любой фарш.

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Овсянка и фарш. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Добавляем соль и специи по вкусу. Все тщательно перемешать.

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Масса для запеканки. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Далее нужно смазать противень маслом и выложить всю массу. Равномерно распределить всю массу, нужно немного утрамбовать.

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Масса для запеканки. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Накрываем фольгой и ставим в духовку на 40 минут при 180 градусах.

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Форма для запекания. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Когда запеканка приготовилась, нужно смазать всю поверхность сметаной и поставить в духовку еще на 5 минут.

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Смазывание сметаной. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Подавать можно с зеленью и помидорами.

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Готовая запеканка. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Раньше мы писали о рецепте ленивых голубцов в духовке, которые готовятся проще котлет.

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