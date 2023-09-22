Смачна ідея для вечері — відео рецепт

Котлети з гречки. Фото: google

Такий варіант вечері дуже бюджетний, а виходить неймовірно смачно. Готується швидко, сподобається всій родині. Така страва нагадує овочеві котлети, але на смак вони наче курячі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

гречка 1 склянка;

картопля 2 шт;

морква 1 шт;

цибуля 1 шт;

яйця 1 шт;

сіль та спеції за смаком;

панірувальні сухарики 3 ст.л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно промити гречку та залити в пропорціях один до одного. Відправляємо на вогонь до готовності, не помішуючи.

Варена гречка. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі потрібно взяти дві середні картоплини. Беремо фольгу, викладаємо картоплю, обережно загортаємо та відправляємо в духовку на 200 градусів до готовності.

Смажена цибуля. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі ставимо на вогонь пательню та викладаємо дрібно нарізану цибулю. Починаємо смажити до золотистості.

Гречка та цибуля в блендеры. Фото: YouTube @prostirecepti

Через 15 хвилин гречка готова. Беремо блендер, викладаємо туди гречку та підсмажену цибулю. Все ретельно перемішати до стану пюре.

Морква, зелень та варена картопля. Фото: YouTube @prostirecepti

Перекладаємо подрібнену масу в одну ємність.

Котлети з гречки. Фото: YouTube @prostirecepti

В ємність до гречану фаршу висипаємо подрібнену моркву, трохи зелені та додаємо картоплю, яку подрібнили на тертці.

Готові котлети. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі потрібно додати яйце, все ретельно перемішати до однорідного стану.

Смажені котлети. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер потрібно сформувати з фаршу котлети. Це зручно зробити за допомогою столової ложки.

Смажені котлети. Фото: YouTube @prostirecepti

Викладаємо майбутні котлети на дошку. Розігріваємо пательню.

Котлети потрібно обваляти в панірувальних сухарях та починаємо смажити на пательні до отримання румяної скоринки.

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