Смачна ідея для вечері — відео рецепт

Швидка та бюджетна вечеря: знадобиться склянка гречки та дві картоплі
Такий варіант вечері дуже бюджетний, а виходить неймовірно смачно. Готується швидко, сподобається всій родині. Така страва нагадує овочеві котлети, але на смак вони наче курячі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- гречка 1 склянка;
- картопля 2 шт;
- морква 1 шт;
- цибуля 1 шт;
- яйця 1 шт;
- сіль та спеції за смаком;
- панірувальні сухарики 3 ст.л.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно промити гречку та залити в пропорціях один до одного. Відправляємо на вогонь до готовності, не помішуючи.
Далі потрібно взяти дві середні картоплини. Беремо фольгу, викладаємо картоплю, обережно загортаємо та відправляємо в духовку на 200 градусів до готовності.
Далі ставимо на вогонь пательню та викладаємо дрібно нарізану цибулю. Починаємо смажити до золотистості.
Через 15 хвилин гречка готова. Беремо блендер, викладаємо туди гречку та підсмажену цибулю. Все ретельно перемішати до стану пюре.
Перекладаємо подрібнену масу в одну ємність.
В ємність до гречану фаршу висипаємо подрібнену моркву, трохи зелені та додаємо картоплю, яку подрібнили на тертці.
Далі потрібно додати яйце, все ретельно перемішати до однорідного стану.
Тепер потрібно сформувати з фаршу котлети. Це зручно зробити за допомогою столової ложки.
Викладаємо майбутні котлети на дошку. Розігріваємо пательню.
Котлети потрібно обваляти в панірувальних сухарях та починаємо смажити на пательні до отримання румяної скоринки.
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