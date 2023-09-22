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Швидка та бюджетна вечеря: знадобиться склянка гречки та дві картоплі

22 вересня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачна ідея для вечері — відео рецепт
Котлети з гречки. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такий варіант вечері дуже бюджетний, а виходить неймовірно смачно. Готується швидко, сподобається всій родині. Така страва нагадує овочеві котлети, але на смак вони наче курячі. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук

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Вам знадобиться: 

  • гречка 1 склянка;
  • картопля 2 шт;
  • морква 1 шт;
  • цибуля 1 шт;
  • яйця 1 шт;
  • сіль та спеції за смаком;
  • панірувальні сухарики 3 ст.л.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно промити гречку та залити в пропорціях один до одного. Відправляємо на вогонь до готовності, не помішуючи. 

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Варена гречка. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі потрібно взяти дві середні картоплини. Беремо фольгу, викладаємо картоплю, обережно загортаємо та відправляємо в духовку на 200 градусів до готовності. 

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Смажена цибуля. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі ставимо на вогонь пательню та викладаємо дрібно нарізану цибулю. Починаємо смажити до золотистості. 

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Гречка та цибуля в блендеры. Фото: YouTube @prostirecepti

Через 15 хвилин гречка готова. Беремо блендер, викладаємо туди гречку та підсмажену цибулю. Все ретельно перемішати до стану пюре. 

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Морква, зелень та варена картопля. Фото: YouTube @prostirecepti

Перекладаємо подрібнену масу в одну ємність. 

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Котлети з гречки. Фото: YouTube @prostirecepti

В ємність до гречану фаршу висипаємо подрібнену моркву, трохи зелені та додаємо картоплю, яку подрібнили на тертці. 

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Готові котлети. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі потрібно додати яйце, все ретельно перемішати до однорідного стану. 

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Смажені котлети. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер потрібно сформувати з фаршу котлети. Це зручно зробити за допомогою столової ложки. 

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Смажені котлети. Фото: YouTube @prostirecepti

Викладаємо майбутні котлети на дошку. Розігріваємо пательню. 

Котлети потрібно обваляти в панірувальних сухарях та починаємо смажити на пательні до отримання румяної скоринки. 

Раніше ми писали про рецепт лінивих голубців в духовці, які готуються простіше за котлети. Ліниві голубці — це швидка, смачна, ситна, корисна друга страва, яка не потребує додаткового приготування гарніру.

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