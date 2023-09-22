Вкусная идея для ужина — видео рецепт

Котлеты из гречихи. Фото: google

Такой вариант ужина очень бюджетный, а получается невероятно вкусно. Готовится быстро, понравится всей семье. Такое блюдо напоминает овощные котлеты, но на вкус они как куриные.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

гречиха 1 стакан;

картофель 2 шт;

морковь 1 шт;

лук 1 шт;

яйца 1 шт;

соль и специи по вкусу;

панировочные сухарики 3 ст.л.

Способ приготовления

Сначала нужно промыть гречку и залить в пропорциях один ко одному. Отправляем на огонь до готовности, не помешивая.

Вареная гречка. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее нужно взять две средние картофелины. Берем фольгу, выкладываем картошку, осторожно заворачиваем и отправляем в духовку на 200 градусов до готовности.

Жареный лук. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее ставим на огонь сковороду и выкладываем мелко нарезанный лук. Начинаем жарить до золотистости.

Гречка и лук в блендере. Фото: YouTube @prostirecepti

Через 15 минут гречка готова. Берем блендер, выкладываем туда гречку и поджаренный лук. Все тщательно перемешать до состояния пюре.

Морковь, зелень и вареный картофель. Фото: YouTube @prostirecepti

Переводим измельченную массу в одну емкость.

Котлеты из гречихи. Фото: YouTube @prostirecepti

В емкость к гречишному фаршу высыпаем измельченную морковь, немного зелени и добавляем картофель, который измельчили на терке.

Готовые котлеты. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем нужно добавить яйцо, все тщательно перемешать до однородного состояния.

Жареные котлеты. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь нужно сформировать из фарша котлеты. Это можно сделать с помощью столовой ложки.

Жареные котлеты. Фото: YouTube @prostirecepti

Выкладываем будущие котлеты на доску. Разогреваем сковороду.

Котлеты нужно обвалять в панировочных сухарях и начинаем жарить на сковороде до получения румяной корочки.

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