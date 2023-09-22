Вкусная идея для ужина — видео рецепт

Быстрый и бюджетный ужин: понадобится стакан гречки и два картофеля
Такой вариант ужина очень бюджетный, а получается невероятно вкусно. Готовится быстро, понравится всей семье. Такое блюдо напоминает овощные котлеты, но на вкус они как куриные.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- гречиха 1 стакан;
- картофель 2 шт;
- морковь 1 шт;
- лук 1 шт;
- яйца 1 шт;
- соль и специи по вкусу;
- панировочные сухарики 3 ст.л.
Способ приготовления
Сначала нужно промыть гречку и залить в пропорциях один ко одному. Отправляем на огонь до готовности, не помешивая.
Далее нужно взять две средние картофелины. Берем фольгу, выкладываем картошку, осторожно заворачиваем и отправляем в духовку на 200 градусов до готовности.
Далее ставим на огонь сковороду и выкладываем мелко нарезанный лук. Начинаем жарить до золотистости.
Через 15 минут гречка готова. Берем блендер, выкладываем туда гречку и поджаренный лук. Все тщательно перемешать до состояния пюре.
Переводим измельченную массу в одну емкость.
В емкость к гречишному фаршу высыпаем измельченную морковь, немного зелени и добавляем картофель, который измельчили на терке.
Затем нужно добавить яйцо, все тщательно перемешать до однородного состояния.
Теперь нужно сформировать из фарша котлеты. Это можно сделать с помощью столовой ложки.
Выкладываем будущие котлеты на доску. Разогреваем сковороду.
Котлеты нужно обвалять в панировочных сухарях и начинаем жарить на сковороде до получения румяной корочки.
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