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Быстрый и бюджетный ужин: понадобится стакан гречки и два картофеля

22 сентября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусная идея для ужина — видео рецепт
Котлеты из гречихи. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такой вариант ужина очень бюджетный, а получается невероятно вкусно. Готовится быстро, понравится всей семье. Такое блюдо напоминает овощные котлеты, но на вкус они как куриные.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

  • гречиха 1 стакан;
  • картофель 2 шт;
  • морковь 1 шт;
  • лук 1 шт;
  • яйца 1 шт;
  • соль и специи по вкусу;
  • панировочные сухарики 3 ст.л.

Способ приготовления

Сначала нужно промыть гречку и залить в пропорциях один ко одному. Отправляем на огонь до готовности, не помешивая.

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Вареная гречка. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее нужно взять две средние картофелины. Берем фольгу, выкладываем картошку, осторожно заворачиваем и отправляем в духовку на 200 градусов до готовности.

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Жареный лук. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее ставим на огонь сковороду и выкладываем мелко нарезанный лук. Начинаем жарить до золотистости.

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Гречка и лук в блендере. Фото: YouTube @prostirecepti

Через 15 минут гречка готова. Берем блендер, выкладываем туда гречку и поджаренный лук. Все тщательно перемешать до состояния пюре.

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Морковь, зелень и вареный картофель. Фото: YouTube @prostirecepti

Переводим измельченную массу в одну емкость.

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Котлеты из гречихи. Фото: YouTube @prostirecepti

В емкость к гречишному фаршу высыпаем измельченную морковь, немного зелени и добавляем картофель, который измельчили на терке.

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Готовые котлеты. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем нужно добавить яйцо, все тщательно перемешать до однородного состояния.

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Жареные котлеты. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь нужно сформировать из фарша котлеты. Это можно сделать с помощью столовой ложки.

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Жареные котлеты. Фото: YouTube @prostirecepti

Выкладываем будущие котлеты на доску. Разогреваем сковороду.

Котлеты нужно обвалять в панировочных сухарях и начинаем жарить на сковороде до получения румяной корочки.

Раньше мы писали о рецепте ленивых голубцов в духовке, которые готовятся проще котлет. Ленивые голубцы – это быстрое, вкусное, сытное, полезное второе блюдо, не требующее дополнительного приготовления гарнира.

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