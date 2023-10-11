Хрумкий салат із капусти в кисло-солодкому маринаді — відео

Швидка маринована капуста Провансаль на осінь та зиму
Швидка маринована капуста "Провансаль". Її можна буде їсти вже за 12 годин. Хрусткий салат з капусти у кисло-солодкому маринаді. Це дуже зручно, коли у холодильнику є така маринована капуста.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- вода 500мл;
- сіль 1 ст.л;
- цукор 2-2,5 ст.
- оцет 50 мл;
- лавровий лист 2 шт;
- горошини чорного перцю 6-8 шт;
- капуста 1 кг;
- морква 1 шт;
- перець 0,5 шт.;
- часник 2 зубчики.
Спосіб приготування
Спочатку приготуємо маринад, для нього нам знадобиться півлітра води, кілька горошин чорного перцю та два лаврові листи.
Також знадобиться столова ложка солі без гірки та дві столові ложки цукру. Ставимо маринад на плиту, потрібно, щоб він прокипів протягом 5 хвилин.
Далі беремо один кілограм капусти, її потрібно нашаткувати. Це можна зробити вручну за допомогою ножа. Далі натираємо моркву за допомогою великої тертки або тертки для моркви по-корейськи.
Також нам знадобиться половина солодкого перцю, який ми наріжемо соломкою. Також подрібнюємо два зубчики часнику і додаємо до решти овочів.
Додаємо 60 мл рослинної олії та 60 мл яблучного оцту. Все ретельно перемішуємо, а потім перекладаємо капусту у скляну банку.
Тепер заливаємо капусту маринадом, що остигнув, і ставимо в холодильник.
Вже через 12 годин така капуста буде готова, а згодом капуста ставатиме лише смачнішою.
Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.