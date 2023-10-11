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Швидка маринована капуста Провансаль на осінь та зиму

11 жовтня 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Хрумкий салат із капусти в кисло-солодкому маринаді — відео
Маринована капуста. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Швидка маринована капуста "Провансаль". Її можна буде їсти вже за 12 годин. Хрусткий салат з капусти у кисло-солодкому маринаді. Це дуже зручно, коли у холодильнику є така маринована капуста.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • вода 500мл;
  • сіль 1 ст.л;
  • цукор 2-2,5 ст.
  • оцет 50 мл;
  • лавровий лист 2 шт;
  • горошини чорного перцю 6-8 шт;
  • капуста 1 кг;
  • морква 1 шт;
  • перець 0,5 шт.;
  • часник 2 зубчики.

Спосіб приготування

Спочатку приготуємо маринад, для нього нам знадобиться півлітра води, кілька горошин чорного перцю та два лаврові листи.

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Приготування маринаду. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Також знадобиться столова ложка солі без гірки та дві столові ложки цукру. Ставимо маринад на плиту, потрібно, щоб він прокипів протягом 5 хвилин.

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Нарізана капуста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі беремо один кілограм капусти, її потрібно нашаткувати. Це можна зробити вручну за допомогою ножа. Далі натираємо моркву за допомогою великої тертки або тертки для моркви по-корейськи.

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Терта морква. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Також нам знадобиться половина солодкого перцю, який ми наріжемо соломкою. Також подрібнюємо два зубчики часнику і додаємо до решти овочів.

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Солодкий перець. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додаємо 60 мл рослинної олії та 60 мл яблучного оцту. Все ретельно перемішуємо, а потім перекладаємо капусту у скляну банку.

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Капуста, перець та морква. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тепер заливаємо капусту маринадом, що остигнув, і ставимо в холодильник.

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Капуста у маринаді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вже через 12 годин така капуста буде готова, а згодом капуста ставатиме лише смачнішою.

Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.

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