Хрустящий салат из капусты в кисло-сладком маринаде — видео

Маринованная капуста. Фото: Freepik

Быстрая маринованная капуста "Провансаль". Ее можно будет кушать уже через 12 часов. Хрустящий салат из капусты в кисло-сладком маринаде. Это очень удобно, когда в холодильнике есть такая маринованная капуста.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

вода 500 мл;

соль 1 ст.л;

сахар 2-2,5 ст.л;

уксус 50 мл;

лавровый лист 2 шт;

горошины черного перца 6-8 шт;

капуста 1 кг;

морковь 1 шт;

перец 0,5 шт;

чеснок 2 зубчика.

Способ приготовления

Сначала приготовим маринад, для него нам понадобится пол литра воды, несколько горошин черного перца и два лавровых листа.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Также понадобится столовая ложка соли без горки и две столовые ложки сахара. Ставим маринад на плиту, нужно, чтобы он прокипел на протяжении 5 минут.

Нарезанная капуста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее берем один килограмм капусты, ее нужно нашинковать. Это можно сделать вручную при помощи ножа. Далее натираем морковь при помощи крупной терки или терки для моркови по-корейски.

Тертая морковь. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Также нам понадобится половина сладкого перца, который мы нарежем соломкой. Также измельчаем два зубчика чеснока и добавляем к остальным овощам.

Сладкий перец. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавляем 60 мл растительного масла и 60 мл яблочного уксуса. Все тщательно перемешиваем, а затем перекладываем капусту в стеклянную банку.

Капуста, перец и морковь. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь заливаем капусту остывшим маринадом и ставим в холодильник.

Капуста в маринаде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Уже через 12 часов такая капуста будет готова, а со временем капуста будет становиться только вкуснее.

Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.