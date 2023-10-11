Хрустящий салат из капусты в кисло-сладком маринаде — видео

Быстрая маринованная капуста Провансаль на осень и зиму
Быстрая маринованная капуста "Провансаль". Ее можно будет кушать уже через 12 часов. Хрустящий салат из капусты в кисло-сладком маринаде. Это очень удобно, когда в холодильнике есть такая маринованная капуста.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- вода 500 мл;
- соль 1 ст.л;
- сахар 2-2,5 ст.л;
- уксус 50 мл;
- лавровый лист 2 шт;
- горошины черного перца 6-8 шт;
- капуста 1 кг;
- морковь 1 шт;
- перец 0,5 шт;
- чеснок 2 зубчика.
Способ приготовления
Сначала приготовим маринад, для него нам понадобится пол литра воды, несколько горошин черного перца и два лавровых листа.
Также понадобится столовая ложка соли без горки и две столовые ложки сахара. Ставим маринад на плиту, нужно, чтобы он прокипел на протяжении 5 минут.
Далее берем один килограмм капусты, ее нужно нашинковать. Это можно сделать вручную при помощи ножа. Далее натираем морковь при помощи крупной терки или терки для моркови по-корейски.
Также нам понадобится половина сладкого перца, который мы нарежем соломкой. Также измельчаем два зубчика чеснока и добавляем к остальным овощам.
Добавляем 60 мл растительного масла и 60 мл яблочного уксуса. Все тщательно перемешиваем, а затем перекладываем капусту в стеклянную банку.
Теперь заливаем капусту остывшим маринадом и ставим в холодильник.
Уже через 12 часов такая капуста будет готова, а со временем капуста будет становиться только вкуснее.
Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.