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Быстрая маринованная капуста Провансаль на осень и зиму

11 октября 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Хрустящий салат из капусты в кисло-сладком маринаде — видео
Маринованная капуста. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Быстрая маринованная капуста "Провансаль". Ее можно будет кушать уже через 12 часов. Хрустящий салат из капусты в кисло-сладком маринаде. Это очень удобно, когда в холодильнике есть такая маринованная капуста. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • вода 500 мл;
  • соль 1 ст.л;
  • сахар 2-2,5 ст.л;
  • уксус 50 мл;
  • лавровый лист 2 шт;
  • горошины черного перца 6-8 шт;
  • капуста 1 кг;
  • морковь 1 шт;
  • перец 0,5 шт;
  • чеснок 2 зубчика.

Способ приготовления 

Сначала приготовим маринад, для него нам понадобится пол литра воды, несколько горошин черного перца и два лавровых листа. 

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Приготовление маринада. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Также понадобится столовая ложка соли без горки и две столовые ложки сахара. Ставим маринад на плиту, нужно, чтобы он прокипел на протяжении 5 минут. 

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Нарезанная капуста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее берем один килограмм капусты, ее нужно нашинковать. Это можно сделать вручную при помощи ножа. Далее натираем морковь при помощи крупной терки или терки для моркови по-корейски. 

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Тертая морковь. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Также нам понадобится половина сладкого перца, который мы нарежем соломкой. Также измельчаем два зубчика чеснока и добавляем к остальным овощам. 

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Сладкий перец. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавляем 60 мл растительного масла и 60 мл яблочного уксуса. Все тщательно перемешиваем, а затем перекладываем капусту в стеклянную банку. 

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Капуста, перец и морковь. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь заливаем капусту остывшим маринадом и ставим в холодильник. 

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Капуста в маринаде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Уже через 12 часов такая капуста будет готова, а со временем капуста будет становиться только вкуснее. 

Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.

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