Як приготувати млинці із замороженим шпинатом — покроковий відео та фото рецепт

Млинці з сиром і сьомгою. Фото: YouTube @evadaren

Свято Масляна — це час, коли наші столи прикрашають смачні млинці. Пропонуємо вам оригінальний рецепт шпинатних млинців із вишуканим крем-сиром та ніжною сьомгою, який стане родзинкою вашого святкового столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

молоко 500 г;

борошно пшеничне 200 г;

шпинат (можна заморожений) 150 г;

масло вершкове (розтопити) 35 г;

олія рослинна 1 ст.л;

цукор 1 ст. з гіркою;

сода 1/2ч.л;

сіль 1/2ч.л.

Для начинки:

крем сир 450 г;

слабосолона сьомга 150 г.

Для подачі:

соус теріяки або унаги.

Спосіб приготування

Змішуємо шпинат із молоком і ретельно пробиваємо занурювальним блендером.

Шпинат та молоко. Фото: YouTube @evadaren

У мисці з'єднуємо борошно, сіль, соду та цукор. Вливаємо молочно-шпинатну суміш і ретельно перемішуємо.

Молочно-шпинатна суміш. Фото: YouTube @evadaren

Додати обидва види олії та ще раз розмішати тісто до однорідного стану. Дати постояти 10-15 хвилин.

Приготування млинців. Фото: YouTube @evadaren

Випікаємо на змащеній олією сковороді (краще обрати з антипригарним покриттям).

Вершковий сир та риба. Фото: YouTube @evadaren

Кожен млинець змащуємо кремом і укладаємо шматочки сьомги (начинки вистачає на 5-6 млинців).

Готові млинці. Фото: YouTube @evadaren

Загортаємо рулетиками та відправляємо в холодильник на 30 хввилин. або відразу розрізаємо навпіл, кладемо на тарілку, поливаємо соусом і насолоджуємось.

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