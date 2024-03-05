Як приготувати млинці із замороженим шпинатом — покроковий відео та фото рецепт

Шпинатні млинці з сиром і сьомгою — збережіть цей рецепт
Свято Масляна — це час, коли наші столи прикрашають смачні млинці. Пропонуємо вам оригінальний рецепт шпинатних млинців із вишуканим крем-сиром та ніжною сьомгою, який стане родзинкою вашого святкового столу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- молоко 500 г;
- борошно пшеничне 200 г;
- шпинат (можна заморожений) 150 г;
- масло вершкове (розтопити) 35 г;
- олія рослинна 1 ст.л;
- цукор 1 ст. з гіркою;
- сода 1/2ч.л;
- сіль 1/2ч.л.
Для начинки:
- крем сир 450 г;
- слабосолона сьомга 150 г.
Для подачі:
- соус теріяки або унаги.
Спосіб приготування
Змішуємо шпинат із молоком і ретельно пробиваємо занурювальним блендером.
У мисці з'єднуємо борошно, сіль, соду та цукор. Вливаємо молочно-шпинатну суміш і ретельно перемішуємо.
Додати обидва види олії та ще раз розмішати тісто до однорідного стану. Дати постояти 10-15 хвилин.
Випікаємо на змащеній олією сковороді (краще обрати з антипригарним покриттям).
Кожен млинець змащуємо кремом і укладаємо шматочки сьомги (начинки вистачає на 5-6 млинців).
Загортаємо рулетиками та відправляємо в холодильник на 30 хввилин. або відразу розрізаємо навпіл, кладемо на тарілку, поливаємо соусом і насолоджуємось.
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