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Шпинатні млинці з сиром і сьомгою — збережіть цей рецепт

5 березня 2024 08:31
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати млинці із замороженим шпинатом — покроковий відео та фото рецепт
Млинці з сиром і сьомгою. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Свято Масляна — це час, коли наші столи прикрашають смачні млинці. Пропонуємо вам оригінальний рецепт шпинатних млинців із вишуканим крем-сиром та ніжною сьомгою, який стане родзинкою вашого святкового столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • молоко 500 г;
  • борошно пшеничне 200 г;
  • шпинат (можна заморожений) 150 г;
  • масло вершкове (розтопити) 35 г;
  • олія рослинна 1 ст.л;
  • цукор 1 ст. з гіркою;
  • сода 1/2ч.л;
  • сіль 1/2ч.л.

Для начинки:

  • крем сир 450 г;
  • слабосолона сьомга 150 г.

Для подачі:

  • соус теріяки або унаги.

Спосіб приготування

Змішуємо шпинат із молоком і ретельно пробиваємо занурювальним блендером.

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Шпинат та молоко. Фото: YouTube @evadaren

У мисці з'єднуємо борошно, сіль, соду та цукор. Вливаємо молочно-шпинатну суміш і ретельно перемішуємо.

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Молочно-шпинатна суміш. Фото: YouTube @evadaren

Додати обидва види олії та ще раз розмішати тісто до однорідного стану. Дати постояти 10-15 хвилин.

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Приготування млинців. Фото: YouTube @evadaren

Випікаємо на змащеній олією сковороді (краще обрати з антипригарним покриттям).

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Вершковий сир та риба. Фото: YouTube @evadaren

Кожен млинець змащуємо кремом і укладаємо шматочки сьомги (начинки вистачає на 5-6 млинців).

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Готові млинці. Фото: YouTube @evadaren

Загортаємо рулетиками та відправляємо в холодильник на 30 хввилин. або відразу розрізаємо навпіл, кладемо на тарілку, поливаємо соусом і насолоджуємось.

Раніше ми писали про ідеальні млинці на сніданок від шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Також ми писали рецепт млинців на молоці з сиром та кропом на сніданок.

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Масниця

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