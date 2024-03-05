Как приготовить блины с замороженным шпинатом — пошаговый видео и фото рецепт

Шпинатные блины с крем сыром и семгой — сохраните этот рецепт
Праздник Масленица — это время, когда наши столы украшают вкусные блины. Предлагаем вам оригинальный рецепт шпинатных блинов с изысканным крем-сыром и нежной семгой, который станет изюминкой вашего праздничного стола.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- молоко 500 г;
- мука пшеничная 200 г;
- шпинат (можно замороженный) 150 г;
- масло сливочное (растопить) 35 г;
- масло растительное 1 ст.л;
- сахар 1 ст.л. с горкой;
- сода 1/2ч.л;
- соль 1/2ч.л.
Для начинки:
- крем сыр 450 г;
- слабосоленая семга 150 г.
Для подачи:
- соус терияки или унаги.
Способ приготовления
Смешиваем шпинат с молоком и тщательно пробиваем погружным блендером.
В миске соединяем муку, соль, соду и сахар. Вливаем молочно-шпинатную смесь и тщательно перемешиваем.
Добавить оба вида масла и еще раз размешать тесто до однородного состояния. Дать постоять 10-15 миннут.
Выпекаем на смазанной растительным маслом сковороде (лучше выбрать с антипригарным покрытием).
Каждый блинчик смазываем кремом и укладываем кусочки сёмги (начинки хватает на 5-6 блинчиков).
Заворачиваем рулетиками и отправляем в холодильник на 30 минут или сразу разрезаем пополам, кладём на тарелку, поливаем соусом и наслаждаемся.
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