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Шпинатные блины с крем сыром и семгой — сохраните этот рецепт

5 марта 2024 08:31
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить блины с замороженным шпинатом — пошаговый видео и фото рецепт
Блины с крем сыром и семгой. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Праздник Масленица — это время, когда наши столы украшают вкусные блины. Предлагаем вам оригинальный рецепт шпинатных блинов с изысканным крем-сыром и нежной семгой, который станет изюминкой вашего праздничного стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • молоко 500 г;
  • мука пшеничная 200 г;
  • шпинат (можно замороженный) 150 г;
  • масло сливочное (растопить) 35 г;
  • масло растительное 1 ст.л;
  • сахар 1 ст.л. с горкой;
  • сода 1/2ч.л;
  • соль 1/2ч.л. 

Для начинки:

  • крем сыр 450 г;
  • слабосоленая семга 150 г. 

Для подачи: 

  • соус терияки или унаги. 

Способ приготовления 

Смешиваем шпинат с молоком и тщательно пробиваем погружным блендером. 

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Шпинат и молоко. Фото: YouTube @evadaren

В миске соединяем муку, соль, соду и сахар. Вливаем молочно-шпинатную смесь и тщательно перемешиваем. 

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Молочно-шпинатная смесь. Фото: YouTube @evadaren

Добавить оба вида масла и еще раз размешать тесто до однородного состояния. Дать постоять 10-15 миннут. 

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Приготовление блинов. Фото: YouTube @evadaren

Выпекаем на смазанной растительным маслом сковороде (лучше выбрать с антипригарным покрытием).

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Сливочный сыр и рыба. Фото: YouTube @evadaren

Каждый блинчик смазываем кремом и укладываем кусочки сёмги (начинки хватает на 5-6 блинчиков). 

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Готовые блины. Фото: YouTube @evadaren

Заворачиваем рулетиками и отправляем в холодильник на 30 минут или сразу разрезаем пополам, кладём на тарелку, поливаем соусом и наслаждаемся.

Ранее мы писали про идеальные блины на завтрак от шеф-повара Евгения Клопотенко. 

Также мы писали рецепт блинов на молоке с сыром и укропом на завтрак. 

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