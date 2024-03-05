Как приготовить блины с замороженным шпинатом — пошаговый видео и фото рецепт

Блины с крем сыром и семгой. Фото: YouTube @evadaren

Праздник Масленица — это время, когда наши столы украшают вкусные блины. Предлагаем вам оригинальный рецепт шпинатных блинов с изысканным крем-сыром и нежной семгой, который станет изюминкой вашего праздничного стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

молоко 500 г;

мука пшеничная 200 г;

шпинат (можно замороженный) 150 г;

масло сливочное (растопить) 35 г;

масло растительное 1 ст.л;

сахар 1 ст.л. с горкой;

сода 1/2ч.л;

соль 1/2ч.л.

Для начинки:

крем сыр 450 г;

слабосоленая семга 150 г.

Для подачи:

соус терияки или унаги.

Способ приготовления

Смешиваем шпинат с молоком и тщательно пробиваем погружным блендером.

Шпинат и молоко. Фото: YouTube @evadaren

В миске соединяем муку, соль, соду и сахар. Вливаем молочно-шпинатную смесь и тщательно перемешиваем.

Молочно-шпинатная смесь. Фото: YouTube @evadaren

Добавить оба вида масла и еще раз размешать тесто до однородного состояния. Дать постоять 10-15 миннут.

Приготовление блинов. Фото: YouTube @evadaren

Выпекаем на смазанной растительным маслом сковороде (лучше выбрать с антипригарным покрытием).

Сливочный сыр и рыба. Фото: YouTube @evadaren

Каждый блинчик смазываем кремом и укладываем кусочки сёмги (начинки хватает на 5-6 блинчиков).

Готовые блины. Фото: YouTube @evadaren

Заворачиваем рулетиками и отправляем в холодильник на 30 минут или сразу разрезаем пополам, кладём на тарелку, поливаем соусом и наслаждаемся.

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