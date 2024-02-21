Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Шикарний чізкейк з мандаринами без випічки — мінімум метушні та вашого часу arrow

Шикарний чізкейк з мандаринами без випічки — мінімум метушні та вашого часу

21 лютого 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати чізкейк без випічки — відео рецепт
Чізкейк з мандарини. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Представляємо вам рецепт, який обов'язково варто додати до вашого кулінарного арсеналу, шикарного чізкейку з мандаринами без випічки. Цей десерт вразить вас своїм смаком та легкістю приготування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee .

Вам знадобиться:

  • діаметр форми для запікання 20 см.

Основа для чізкейку:

  • печиво цукрове 200 г;
  • вершкове масло 50 г;
  • молоко 1-2 ст. л. (за бажанням та за необхідності).

Вершковий шар для чізкейку:

  • вершковий сир 400 г;
  • сметана 20% або жирніша 150 г;
  • цукор 110 г;
  • ванільний цукор 1 пакетик;
  • желе 1 упаковка (розвести згідно з інструкцією на упаковці);
  • мандарини 2-3 шт.

Спосіб приготування

Подрібнити печиво на дрібну крихту. Додати розтоплене вершкове масло. Якщо крихта виходить дуже сухою, можна додати трохи молока.

null
Печиво у блендері. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти крихту в рознімну форму, добре утрамбувати. Поставити в морозильну камеру, поки займаємося вершковим шаром.

null
Основа печива. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для вершкового шару змішати вершковий сир, сметану, цукор та ванільний цукор. Перемішати, поки цукор розчиниться. Викласти вершковий сир на основу печива. Поставити в морозильну камеру хвилин на 20-30, поки займатимемося третім шаром.

null
Приготування вершкової маси. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залити желе гарячою водою згідно з інструкцією на упаковці. Можна використовувати трохи менше води, ніж зазначено на упаковці, тоді желе буде щільніше. Дати желе охолонути до кімнатної температури.

null
Вершкова маса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На вершковий шар викласти будь-які фрукти, вилити зверху желе. Поставити в холодильник (не в морозильну камеру!) на кілька годин, доки желе зверху повністю застигне.

null
Мандарини та желе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Коли желе повністю застигне, можна діставати десерт із форми. Акуратно пройдіться по краю форми і дістаньте чізкейк.

null
Шматок чізкейку. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали класичний італійський рецепт Тірамісу

Також ми писали спосіб приготування угорської королівської ватрушки — смачний та швидкий рецепт пирога.

Всі шукають цей рецепт — найпростіший і найсмачніший яблучний пиріг.

їжа
рецепти
лайфхаки
мандарини
пиріг
десерт
чізкейк

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

9 лютого 2024
Новина з відео

06:52 Плануєте висаджувати туї біля будинку — експерти відповіли, чи варто це робити

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

Актуальне по темі