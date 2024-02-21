Як приготувати чізкейк без випічки — відео рецепт

Чізкейк з мандарини. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Представляємо вам рецепт, який обов'язково варто додати до вашого кулінарного арсеналу, шикарного чізкейку з мандаринами без випічки. Цей десерт вразить вас своїм смаком та легкістю приготування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee .

Вам знадобиться:

діаметр форми для запікання 20 см.

Основа для чізкейку:

печиво цукрове 200 г;

вершкове масло 50 г;

молоко 1-2 ст. л. (за бажанням та за необхідності).

Вершковий шар для чізкейку:

вершковий сир 400 г;

сметана 20% або жирніша 150 г;

цукор 110 г;

ванільний цукор 1 пакетик;

желе 1 упаковка (розвести згідно з інструкцією на упаковці);

мандарини 2-3 шт.

Спосіб приготування

Подрібнити печиво на дрібну крихту. Додати розтоплене вершкове масло. Якщо крихта виходить дуже сухою, можна додати трохи молока.

Печиво у блендері. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти крихту в рознімну форму, добре утрамбувати. Поставити в морозильну камеру, поки займаємося вершковим шаром.

Основа печива. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для вершкового шару змішати вершковий сир, сметану, цукор та ванільний цукор. Перемішати, поки цукор розчиниться. Викласти вершковий сир на основу печива. Поставити в морозильну камеру хвилин на 20-30, поки займатимемося третім шаром.

Приготування вершкової маси. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залити желе гарячою водою згідно з інструкцією на упаковці. Можна використовувати трохи менше води, ніж зазначено на упаковці, тоді желе буде щільніше. Дати желе охолонути до кімнатної температури.

Вершкова маса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На вершковий шар викласти будь-які фрукти, вилити зверху желе. Поставити в холодильник (не в морозильну камеру!) на кілька годин, доки желе зверху повністю застигне.

Мандарини та желе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Коли желе повністю застигне, можна діставати десерт із форми. Акуратно пройдіться по краю форми і дістаньте чізкейк.

Шматок чізкейку. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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