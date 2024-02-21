Як приготувати чізкейк без випічки — відео рецепт

Шикарний чізкейк з мандаринами без випічки — мінімум метушні та вашого часу
Представляємо вам рецепт, який обов'язково варто додати до вашого кулінарного арсеналу, шикарного чізкейку з мандаринами без випічки. Цей десерт вразить вас своїм смаком та легкістю приготування.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee .
Вам знадобиться:
- діаметр форми для запікання 20 см.
Основа для чізкейку:
- печиво цукрове 200 г;
- вершкове масло 50 г;
- молоко 1-2 ст. л. (за бажанням та за необхідності).
Вершковий шар для чізкейку:
- вершковий сир 400 г;
- сметана 20% або жирніша 150 г;
- цукор 110 г;
- ванільний цукор 1 пакетик;
- желе 1 упаковка (розвести згідно з інструкцією на упаковці);
- мандарини 2-3 шт.
Спосіб приготування
Подрібнити печиво на дрібну крихту. Додати розтоплене вершкове масло. Якщо крихта виходить дуже сухою, можна додати трохи молока.
Викласти крихту в рознімну форму, добре утрамбувати. Поставити в морозильну камеру, поки займаємося вершковим шаром.
Для вершкового шару змішати вершковий сир, сметану, цукор та ванільний цукор. Перемішати, поки цукор розчиниться. Викласти вершковий сир на основу печива. Поставити в морозильну камеру хвилин на 20-30, поки займатимемося третім шаром.
Залити желе гарячою водою згідно з інструкцією на упаковці. Можна використовувати трохи менше води, ніж зазначено на упаковці, тоді желе буде щільніше. Дати желе охолонути до кімнатної температури.
На вершковий шар викласти будь-які фрукти, вилити зверху желе. Поставити в холодильник (не в морозильну камеру!) на кілька годин, доки желе зверху повністю застигне.
Коли желе повністю застигне, можна діставати десерт із форми. Акуратно пройдіться по краю форми і дістаньте чізкейк.
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