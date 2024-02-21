Как приготовить чизкейк без выпечки — видео рецепт

Чизкейк с мандаринами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Представляем вам рецепт, который обязательно стоит добавить в ваш кулинарный арсенал, шикарный чизкейк с мандаринами без выпечки. Этот десерт поразит вас своим вкусом и легкостью приготовления.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Вам понадобится:

диаметр формы для запекания 20 см.

Основа для чизкейка:

печенье сахарное 200 г;

сливочное масло 50 г;

молоко 1-2 ст.л. (по желанию и при необходимости).

Сливочный слой для чизкейка:

сливочный сыр 400 г;

сметана 20% или жирнее 150 г;

сахар 110 г;

ванильный сахар 1 пакетик;

желе – 1 упаковка (развести согласно инструкции на упаковке);

мандарины 2-3 шт.

Способ приготовления

Измельчить печенье в мелкую крошку. Добавить растопленное сливочное масло. Если крошка получается слишком сухой, можно добавить немного молока.

Печенье в блендере. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить крошку в разъемную форму, хорошо утрамбовать. Поставить в морозильную камеру, пока занимаемся сливочным слоем.

Основа из печенья. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для сливочного слоя смешать сливочный сыр, сметану, сахар и ванильный сахар. Перемешать, пока сахар растворится. Выложить сливочный сыр на основу из печенья. Поставить в морозильную камеру минут на 20-30, пока будем заниматься третьим слоем.

Приготовление сливочной массы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залить желе горячей водой согласно инструкции на упаковке. Можно использовать чуть меньше воды, чем указано на упаковке, тогда желе будет плотнее. Дать желе остыть до комнатной температуры.

Сливочная масса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На сливочный слой выложить любые фрукты, вылить сверху желе. Поставить в холодильник (не в морозильную камеру!) на несколько часов, пока желе сверху полностью застынет.

Мандарины и желе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Когда желе полностью застынет, можно доставать десерт из формы. Аккуратно пройдитесь по краю формы и достаньте чизкейк.

Кусочек чизкейка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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