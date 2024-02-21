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Шикарный чизкейк с мандаринами без выпечки — минимум суеты и вашего времени

21 февраля 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить чизкейк без выпечки — видео рецепт
Чизкейк с мандаринами. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Представляем вам рецепт, который обязательно стоит добавить в ваш кулинарный арсенал, шикарный чизкейк с мандаринами без выпечки. Этот десерт поразит вас своим вкусом и легкостью приготовления. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Вам понадобится: 

  • диаметр формы для запекания 20 см. 

Основа для чизкейка:

  • печенье сахарное 200 г;
  • сливочное масло 50 г;
  • молоко 1-2 ст.л. (по желанию и при необходимости).

Сливочный слой для чизкейка:

  • сливочный сыр 400 г;
  • сметана 20% или жирнее 150 г;
  • сахар 110 г;
  • ванильный сахар 1 пакетик;
  • желе – 1 упаковка (развести согласно инструкции на упаковке);
  • мандарины 2-3 шт.

Способ приготовления 

Измельчить печенье в мелкую крошку. Добавить растопленное сливочное масло. Если крошка получается слишком сухой, можно добавить немного молока. 

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Печенье в блендере. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить крошку в разъемную форму, хорошо утрамбовать. Поставить в морозильную камеру, пока занимаемся сливочным слоем.

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Основа из печенья. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для сливочного слоя смешать сливочный сыр, сметану, сахар и ванильный сахар. Перемешать, пока сахар растворится. Выложить сливочный сыр на основу из печенья. Поставить в морозильную камеру минут на 20-30, пока будем заниматься третьим слоем.

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Приготовление сливочной массы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залить желе горячей водой согласно инструкции на упаковке. Можно использовать чуть меньше воды, чем указано на упаковке, тогда желе будет плотнее. Дать желе остыть до комнатной температуры. 

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Сливочная масса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На сливочный слой выложить любые фрукты, вылить сверху желе. Поставить в холодильник (не в морозильную камеру!) на несколько часов, пока желе сверху полностью застынет.

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Мандарины и желе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Когда желе полностью застынет, можно доставать десерт из формы. Аккуратно пройдитесь по краю формы и достаньте чизкейк.

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Кусочек чизкейка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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