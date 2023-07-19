Як почистити авокадо — відео лайфхак

Половинки авокадо. Фото: Freepik

В інтернеті можна зустріти безліч способів, як почистити авокадо. Деякі лайфхаки на перший погляд здаються простими, один із таких вирішив перевірити професіонал кулінарної справи.

Про це повідомив шеф-кухар Анатолій Добровольський.

Читайте також:

Шеф кухар опублікував відео, в якому вирішив перевірити лайфхак із інтернету, в якому авокадо очищають за допомогою вінчика.

На відео авокадо за допомогою різкого руху поміщають у середину вінчика, потім роблять ще один різкий рух і кісточка залишається всередині вінчика, а м'якуш авокадо таким чином залишається окремо.

Авокадо у віночку. Фото: YouTube Dobrovolskiy Chef

Шеф-кухар взяв вінчик та авокадо, але з'ясувалося, що лайфхак не спрацював.

Як же почистити авокадо

Анатолій Добровольський продемонстрував класичний метод очищення авокадо. Для цього необхідно зробити поріз по всьому колу авокадо.

Ніж в авокадо. Фото: YouTube Dobrovolskiy Chef

Далі прокрутіть половинки між собою.

Половинки авокадо. Фото: YouTube Dobrovolskiy Chef

Таким чином ви зможете розділити дві половини, а кісточка буде зручно дістати за допомогою ножа чи чайної ложки.

Ніж у кісточці авокадо. Фото: YouTube Dobrovolskiy Chef

Скільки можна зберігати очищений авокадо

Очищений та розрізаний авокадо можна зберігати в холодильнику всього 2-3 дні. При цьому якщо його заморозити, цей термін можна збільшити до 2-3 місяців. Але слід пам'ятати, що після розморожування авокадо стане дуже м'яким.

Авокадо у магазині. Фото: Freepik

Порада, яка допоможе не обвітритися половинці авокадо

Якщо ви бажаєте зберегти половинку від авокадо в холодильнику, краще не виймати кісточку. Але навіть якщо ви витягли кісточку, обробіть половинку фрукта лимонним соком або олією.

Раніше ми писали, навіщо зберігати авокадо у морозилці.