Как почистить авокадо — видео лайфхак

Шеф-повар проверил лайфхак, как очистить авокадо
В интернете можно встретить множество способов, как почистить авокадо. Некоторые лайфхаки на первый взгляд кажутся простыми, один из таких решил проверить профессионал кулинарного дела.
Об том сообщил шеф-повар Анатолий Добровольский.
Шеф повар опубликовал видео, в котором решил проверить лайфхак из интернета, в котором авокадо очищают при помощи венчика.
На видео авокадо при помощи резкого движения помещают в середину венчика, затем делают еще одно резкое движение и косточка остается внутри венчика, а мякоть авокадо таким образом остается отдельно.
Шеф-повар взял венчик и авокадо, но выяснилось, что лайфхак не сработал.
Как же почистить авокадо
Анатолий Добровольсикий продемонстрировал классический метод очистки авокадо. Для этого необходимо сделать порез по всей окружности авокадо.
Далее прокрутите половинки между собой.
Таким образом вы сможете разделить две половины, а косточка будет удобно достать при помощи ножа или чайной ложки.
Сколько можно хранить очищенный авокадо
Очищенный и разрезанный авокадо можно хранить в холодильнике всего 2-3 дня. При этом если его заморозить, то этот срок можно увеличить до 2-3 месяцев. Но следует помнить, что после разморозки авокадо станет очень мягким.
Совет, который поможет не обветриться половинке авокадо
Если вы желаете сохранить половинку от авокадо в холодильнике, лучше не вынимать косточку. Но даже если вы вытащили косточку, обработайте половинку фрукта лимонный соком или растительным маслом.
Ранее мы писали, зачем хранить авокадо в морозилке.