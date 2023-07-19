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Шеф-повар проверил лайфхак, как очистить авокадо

19 июля 2023 16:02
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как почистить авокадо — видео лайфхак
Половинки авокадо. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

В интернете можно встретить множество способов, как почистить авокадо. Некоторые лайфхаки на первый взгляд кажутся простыми, один из таких решил проверить профессионал кулинарного дела. 

Об том сообщил шеф-повар Анатолий Добровольский.

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Шеф повар опубликовал видео, в котором решил проверить лайфхак из интернета, в котором авокадо очищают при помощи венчика. 

На видео авокадо при помощи резкого движения помещают в середину венчика, затем делают еще одно резкое движение и косточка остается внутри венчика, а мякоть авокадо таким образом остается отдельно. 

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Авокадо в венчике. Фото: YouTube Dobrovolskiy Chef

Шеф-повар взял венчик и авокадо, но выяснилось, что лайфхак не сработал. 

Как же почистить авокадо 

Анатолий Добровольсикий продемонстрировал классический метод очистки авокадо. Для этого необходимо сделать порез по всей окружности авокадо. 

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Нож в авокадо. Фото: YouTube Dobrovolskiy Chef

Далее прокрутите половинки между собой. 

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Половинки авокадо. Фото: YouTube Dobrovolskiy Chef

Таким образом вы сможете разделить две половины, а косточка будет удобно достать при помощи ножа или чайной ложки. 

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Нож в косточке авокадо. Фото: YouTube Dobrovolskiy Chef

Сколько можно хранить очищенный авокадо 

Очищенный и разрезанный авокадо можно хранить в холодильнике всего 2-3 дня. При этом если его заморозить, то этот срок можно увеличить до 2-3 месяцев. Но следует помнить, что после разморозки авокадо станет очень мягким. 

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Авокадо в магазине. Фото: Freepik

Совет, который поможет не обветриться половинке авокадо 

Если вы желаете сохранить половинку от авокадо в холодильнике, лучше не вынимать косточку. Но даже если вы вытащили косточку, обработайте половинку фрукта лимонный соком или растительным маслом. 

Ранее мы писали, зачем хранить авокадо в морозилке.

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