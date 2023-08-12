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Що потрібно їсти вагітним, щоб захистити мозок майбутніх дітей та онуків: дослідження

12 серпня 2023 14:05
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Які фрукти треба їсти вагітним, щоб захистити мозок їх онуків: дослідження
Вагітна жінка. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вагітні жінки можуть передати певні риси не лише своїм майбутнім дітям, але й онукам. Йдеться про здоров'я мозку. Потрібно лише дотримуватися певної дієти. 

Що потрібно їсти вагітним жінкам, повідомляє видання The Jerusalem post.

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Як проводили дослідження

Відтак, у дослідженні, яке проводили вчені, використовували аскарид як генетичну модель. Завдяки їм досліджували аксони, що містяться у мозку. 

У ході аналізу дослідники виявили, що недостатня кількість деяких вітамінів порушує роботу цих аксонів. Це своєю чергою призводить до дисфункції мозку і нейродегенерації.

Результати дослідження

Завдяки дослідженню вдалося виявити, що необхідні речовини для вдалої роботи аксонів містяться у деяких фруктах і травах. Йдеться про яблука, базилік, розмарин, чебрець, орегано і шавлію. 

Тож, вживаючи ці продукти на ранніх термінах вагітності, жінка може передати найкращі риси та здоров'я мозку не лише майбутнім дітям, але й онукам. 

Раніше ми розповідали про те, як харчуватися корисно, не витрачаючи багато грошей на їжу. 

Також ми повідомляли про те, яким людям категорично не можна вживати авокадо.

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