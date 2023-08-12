Які фрукти треба їсти вагітним, щоб захистити мозок їх онуків: дослідження

Що потрібно їсти вагітним, щоб захистити мозок майбутніх дітей та онуків: дослідження
Вагітні жінки можуть передати певні риси не лише своїм майбутнім дітям, але й онукам. Йдеться про здоров'я мозку. Потрібно лише дотримуватися певної дієти.
Що потрібно їсти вагітним жінкам, повідомляє видання The Jerusalem post.
Як проводили дослідження
Відтак, у дослідженні, яке проводили вчені, використовували аскарид як генетичну модель. Завдяки їм досліджували аксони, що містяться у мозку.
У ході аналізу дослідники виявили, що недостатня кількість деяких вітамінів порушує роботу цих аксонів. Це своєю чергою призводить до дисфункції мозку і нейродегенерації.
Результати дослідження
Завдяки дослідженню вдалося виявити, що необхідні речовини для вдалої роботи аксонів містяться у деяких фруктах і травах. Йдеться про яблука, базилік, розмарин, чебрець, орегано і шавлію.
Тож, вживаючи ці продукти на ранніх термінах вагітності, жінка може передати найкращі риси та здоров'я мозку не лише майбутнім дітям, але й онукам.
Раніше ми розповідали про те, як харчуватися корисно, не витрачаючи багато грошей на їжу.
Також ми повідомляли про те, яким людям категорично не можна вживати авокадо.