Какие фрукты нужно есть беременным, чтобы защитить мозг их внуков

Беременная женщина. Фото: google

Беременные женщины могут передавать некоторые черты не только своим будущим детям, но и внукам. Речь идет о здоровье мозга. Нужно только соблюдать определенную диету.

Что нужно есть беременным женщинам, сообщает издание The Jerusalem post.

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Как проводили исследования

Так, в исследовании, которое проводили ученые, использовались аскариды в качестве генетической модели. Благодаря им исследовали аксоны, содержащиеся в мозге.

В ходе анализа ученые обнаружили, что недостаточное количество некоторых витаминов нарушает работу данных аксонов. Это в свою очередь приводит к дисфункции мозга и нейродегенерации.

Результаты исследования

Благодаря исследованию удалось обнаружить, что необходимые вещества для удачной работы аксонов содержатся в некоторых фруктах и травах. Речь идет о яблоках, базилике, розмарине, чабреце, орегано и шалфее.

Употребляя эти продукты на ранних сроках беременности, женщина может передать лучшие черты и здоровье мозга не только будущим детям, но и внукам.

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