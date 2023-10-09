Смачний домашній гуляш з квашеною капустою — відео рецепт

Сегединський гуляш: смакота закарпатської кухні
Дуже смачна закарпатська страва — сегединський гуляш. Без цієї страви не обходиться ні одне закарпатське застілля або весілля. Традиційно подають сегединський до кнедликів або картопляного пюре. Спробуйте, це дуже смачно!
Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам знадобиться:
- 1 невелика цибулина;
- 3 ст. л. олії;
- 1 кг ребер (свинина);
- сіль, перець до смаку;
- 2 ч. л. солодкої паприки;
- дрібка гострого перцю (за бажанням);
- кмин (за бажанням);
- 2 зубчики часнику;
- 0.5 ст. л. томатної пасти (за бажанням);
- 150 мл сметани;
- 2 ст. л. борошна;
- 1,5 л квашеної капусти.
Спосіб приготування
Спочтаку беремо каструлю та ставимо її на вогонь, розігріваємо кілька ложок рослиної олії.
Додаємо одну дрібно нарізану цибулину. Смажимо протягом однієї хвилини.
Додаємо свинячі ребра та починаємо смажити протягом 10-12 хвилин, також можна використовувати інше м'ясо. Додаємо сіль та перець за смаком.
Додаємо дві чайної ложки солодкої паприки та томатну пасту. Також додаємо часник.
Заливаємо все водою. Ребра мають бути покриті водою на кілька сантиметрів.
Доводимо до кипіння, потрібно все варити на невеликому вогні протягом 50-60 хвилин.
Також нам знадобиться квашена капуста. Її будемо додавати до гуляшу. Додаємо капусту, все ретельно перемішуємо. Якщо необхідно, варто додати води. Варити все до готовності капусти.
Потім беремо сметану та дві столові ложки борошна. Все ретельно перемішуємо, щоб не було грудочок.
Цю суміш необхідно вилити в гуляш. Знову ретельно перемішуємо та даємо прокипіти протягом однієї хвилини.
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