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Сегединський гуляш: смакота закарпатської кухні

9 жовтня 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний домашній гуляш з квашеною капустою — відео рецепт
Сегединський гуляш. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачна закарпатська страва — сегединський гуляш. Без цієї страви не обходиться ні одне закарпатське застілля або весілля. Традиційно подають сегединський до кнедликів або картопляного пюре. Спробуйте, це дуже смачно!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам знадобиться: 

  • 1 невелика цибулина;
  • 3 ст. л. олії;
  • 1 кг ребер (свинина);
  • сіль, перець до смаку;
  • 2 ч. л. солодкої паприки;
  • дрібка гострого перцю (за бажанням);
  • кмин (за бажанням);
  • 2 зубчики часнику;
  • 0.5 ст. л. томатної пасти (за бажанням);
  • 150 мл сметани; 
  • 2 ст. л. борошна;
  • 1,5 л квашеної капусти. 

Спосіб приготування 

Спочтаку беремо каструлю та ставимо її на вогонь, розігріваємо кілька ложок рослиної олії. 

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Смажена цибуля. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Додаємо одну дрібно нарізану цибулину. Смажимо протягом однієї хвилини. 

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Свинячі ребра. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Додаємо свинячі ребра та починаємо смажити протягом 10-12 хвилин, також можна використовувати інше м'ясо. Додаємо сіль та перець за смаком. 

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Свинячі ребра та часник. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Додаємо дві чайної ложки солодкої паприки та томатну пасту. Також додаємо часник. 

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Свинячі ребра та томатна паста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Заливаємо все водою. Ребра мають бути покриті водою на кілька сантиметрів. 

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Квашена капуста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Доводимо до кипіння, потрібно все варити на невеликому вогні протягом 50-60 хвилин. 

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Приготування гуляша. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Також нам знадобиться квашена капуста. Її будемо додавати до гуляшу. Додаємо капусту, все ретельно перемішуємо. Якщо необхідно, варто додати води. Варити все до готовності капусти. 

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Сметана, борошно та ложка гуляша. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Потім беремо сметану та дві столові ложки борошна. Все ретельно перемішуємо, щоб не було грудочок. 

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Додавання сметани. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Цю суміш необхідно вилити в гуляш. Знову ретельно перемішуємо та даємо прокипіти протягом однієї хвилини. 

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Готовий гуляш. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

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