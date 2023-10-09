Вкусный домашний гуляш с квашеной капустой — видео рецепт

Сегединский гуляш: вкусное блюдо закарпатской кухни
Очень вкусное закарпатское блюдо — сегединский гуляш. Без этого блюда не обходится ни одно закарпатское застолье или свадьба. Традиционно подают сегединский к кнедликам или картофельному пюре. Попробуйте, это очень вкусно!
Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам понадобится:
- 1 небольшая луковица;
- 3 ст. л. растительного масла;
- 1 кг ребер (свинина);
- соль, перец по вкусу;
- 2 ч. л. сладкой паприки;
- щепотка острого перца по желанию;
- тмин (по желанию);
- 2 зубчика чеснока;
- 0.5 ст. л. томатной пасты (по желанию);
- 150 мл сметаны;
- 2 ст. л. муки;
- 1,5 л квашеной капусты.
Способ приготовления
Сначала берем кастрюлю и ставим ее на огонь, разогреваем несколько ложек растительного масла.
Добавляем один мелко нарезанный лук. Жарим в течение одной минуты.
Добавляем свиные ребра и начинаем жарить в течение 10-12 минут, также можно использовать другое мясо. Соль и перец добавляем по вкусу.
Добавляем две чайные ложки сладкой паприки и томатную пасту. Также добавляем чеснок.
Заливаем все водой. Ребра должны быть покрыты водой на несколько сантиметров.
Доводим до кипения, нужно все варить на небольшом огне в течение 50-60 минут.
Также нам понадобится квашеная капуста. Ее будем добавлять к гуляшу. Добавляем капусту, все тщательно перемешиваем.
При необходимости нужно добавить воды. Варить нужно до готовности капусты.
Затем берем сметану и две столовые ложки муки. Все тщательно перемешать, чтобы не было комочков. Эту смесь необходимо вылить в гуляш. Все тщательно перемешать и дать прокипеть в течение одной минуты.
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