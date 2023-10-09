Вкусный домашний гуляш с квашеной капустой — видео рецепт

Сегединский гуляш. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Очень вкусное закарпатское блюдо — сегединский гуляш. Без этого блюда не обходится ни одно закарпатское застолье или свадьба. Традиционно подают сегединский к кнедликам или картофельному пюре. Попробуйте, это очень вкусно!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

1 небольшая луковица;

3 ст. л. растительного масла;

1 кг ребер (свинина);

соль, перец по вкусу;

2 ч. л. сладкой паприки;

щепотка острого перца по желанию;

тмин (по желанию);

2 зубчика чеснока;

0.5 ст. л. томатной пасты (по желанию);

150 мл сметаны;

2 ст. л. муки;

1,5 л квашеной капусты.

Способ приготовления

Сначала берем кастрюлю и ставим ее на огонь, разогреваем несколько ложек растительного масла.

Жареный лук. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Добавляем один мелко нарезанный лук. Жарим в течение одной минуты.

Свиные ребра. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Добавляем свиные ребра и начинаем жарить в течение 10-12 минут, также можно использовать другое мясо. Соль и перец добавляем по вкусу.

Свиные ребра и чеснок. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Добавляем две чайные ложки сладкой паприки и томатную пасту. Также добавляем чеснок.

Свиные ребра и томатная паста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Заливаем все водой. Ребра должны быть покрыты водой на несколько сантиметров.

Квашеная капуста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Доводим до кипения, нужно все варить на небольшом огне в течение 50-60 минут.

Приготовление гуляша. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Также нам понадобится квашеная капуста. Ее будем добавлять к гуляшу. Добавляем капусту, все тщательно перемешиваем.

Сметана, мука и ложка гуляша. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

При необходимости нужно добавить воды. Варить нужно до готовности капусты.

Добавление сметаны. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Затем берем сметану и две столовые ложки муки. Все тщательно перемешать, чтобы не было комочков. Эту смесь необходимо вылить в гуляш. Все тщательно перемешать и дать прокипеть в течение одной минуты.

Готовый гуляш. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

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