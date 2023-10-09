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Сегединский гуляш: вкусное блюдо закарпатской кухни

9 октября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный домашний гуляш с квашеной капустой — видео рецепт
Сегединский гуляш. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусное закарпатское блюдо — сегединский гуляш. Без этого блюда не обходится ни одно закарпатское застолье или свадьба. Традиционно подают сегединский к кнедликам или картофельному пюре. Попробуйте, это очень вкусно!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

  • 1 небольшая луковица;
  • 3 ст. л. растительного масла;
  • 1 кг ребер (свинина);
  • соль, перец по вкусу;
  • 2 ч. л. сладкой паприки;
  • щепотка острого перца по желанию;
  • тмин (по желанию);
  • 2 зубчика чеснока;
  • 0.5 ст. л. томатной пасты (по желанию);
  • 150 мл сметаны;
  • 2 ст. л. муки;
  • 1,5 л квашеной капусты.

Способ приготовления

Сначала берем кастрюлю и ставим ее на огонь, разогреваем несколько ложек растительного масла.

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Жареный лук. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Добавляем один мелко нарезанный лук. Жарим в течение одной минуты.

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Свиные ребра. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Добавляем свиные ребра и начинаем жарить в течение 10-12 минут, также можно использовать другое мясо. Соль и перец добавляем по вкусу.

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Свиные ребра и чеснок. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Добавляем две чайные ложки сладкой паприки и томатную пасту. Также добавляем чеснок.

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Свиные ребра и томатная паста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Заливаем все водой. Ребра должны быть покрыты водой на несколько сантиметров.

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Квашеная капуста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Доводим до кипения, нужно все варить на небольшом огне в течение 50-60 минут.

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Приготовление гуляша. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Также нам понадобится квашеная капуста. Ее будем добавлять к гуляшу. Добавляем капусту, все тщательно перемешиваем.

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Сметана, мука и ложка гуляша. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

При необходимости нужно добавить воды. Варить нужно до готовности капусты.

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Добавление сметаны. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Затем берем сметану и две столовые ложки муки. Все тщательно перемешать, чтобы не было комочков. Эту смесь необходимо вылить в гуляш. Все тщательно перемешать и дать прокипеть в течение одной минуты.

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Готовый гуляш. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

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