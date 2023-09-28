Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Сало в духовці: смачніше м'яса, як закуска чи головна страва arrow

Сало в духовці: смачніше м'яса, як закуска чи головна страва

28 вересня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Запечена грудинка у фользі — відео рецепт
Сало, запечене в духовці. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Закуска із сала за цим рецептом виходить дуже смачною, а готується швидко. Можна подавати як в холодному вигляді, так і в гарячому, оскільки вона підійде як головна гаряча страва. Обов'язково спробуйте приготувати, вам сподобається. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно, просто та доступно

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • підчеревина  1,5 кг;
  • сіль 20 г;
  • часник 1 головка; 
  • гірчиця в зернах 1 ст.л.;
  • перець за смаком;
  • спеції за смаком;
  • соус теріяки 20 г. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно взяти грудинку з м'ясним прошарком. Зі сторони шкіри робимо надрізи квадратами. Величина цих надрізів повинна бути такою, якою ви хочете, щоб потім була нарізка готових шматочків. 

null
Надрізи на салі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сало посипаємо сіллю та відкладаємо. Тим часом приготуємо маринад. 

null
Приготування маринаду. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Для маринаду потрібно взяти суміш спецій, додаємо подрібнений часник, гірчицю в зернах та аджику. Все ретельно перемашати. 

null
Грудинка в маринаді. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Цим маринадом натираємо грудинку з усіх боків. 

null
Грудинка в спеціях. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Натерте сало потрібно гарно закрити фольгою декількома шарами. Це потрібно для того, щоб сік під час приготування не витікав. 

null
Грудинка у фользі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Грудинку залишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин, щоб вона гарно промаринувалась. 

null
Грудинка в соусі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім  відправляємо в духовку, яка розігріта до 200 граусів, та запікаємо протягом 1 години 30 хвилин. Після того, як ви витягли грудинку, її потрібно змастити соусом. Можна взяти терияки або будь-який кисло-солодкий соус. 

null
Запечене сало. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім відправляємо сало в духовку ще на 15 хвилин. Коли дістанемо сало, його потрібно залишити загорнутим у фольгу на хвилин 10, це потрібно для того, щоб всі соки рівномірно розподілилися. 

Також ми писали про сало по-гуцульськи за карпатським рецептом. Це сало настільки ідеальне, що одразу замислюєшся, як його приготувати. Ви дізнаєтесь секрети цього простого приготування сала по-гуцульськи.

Ще радимо ознайомитися з рецептом соління сала по-угорськи із часником та спеціями. Сало по-угорськи, або просто "угорка" — це дуже смачний і простий спосіб соління сала із часником і спеціями. Аромат такий, що неможливо встояти.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Політичний крок чи медійний ляп: що не так із заявою Корнієнка про зміну типу правління

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз