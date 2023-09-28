Запечена грудинка у фользі — відео рецепт

Сало в духовці: смачніше м'яса, як закуска чи головна страва
Закуска із сала за цим рецептом виходить дуже смачною, а готується швидко. Можна подавати як в холодному вигляді, так і в гарячому, оскільки вона підійде як головна гаряча страва. Обов'язково спробуйте приготувати, вам сподобається.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно, просто та доступно.
Вам знадобиться:
- підчеревина — 1,5 кг;
- сіль — 20 г;
- часник — 1 головка;
- гірчиця в зернах — 1 ст.л.;
- перець за смаком;
- спеції за смаком;
- соус теріяки — 20 г.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно взяти грудинку з м'ясним прошарком. Зі сторони шкіри робимо надрізи квадратами. Величина цих надрізів повинна бути такою, якою ви хочете, щоб потім була нарізка готових шматочків.
Сало посипаємо сіллю та відкладаємо. Тим часом приготуємо маринад.
Для маринаду потрібно взяти суміш спецій, додаємо подрібнений часник, гірчицю в зернах та аджику. Все ретельно перемашати.
Цим маринадом натираємо грудинку з усіх боків.
Натерте сало потрібно гарно закрити фольгою декількома шарами. Це потрібно для того, щоб сік під час приготування не витікав.
Грудинку залишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин, щоб вона гарно промаринувалась.
Потім відправляємо в духовку, яка розігріта до 200 граусів, та запікаємо протягом 1 години 30 хвилин. Після того, як ви витягли грудинку, її потрібно змастити соусом. Можна взяти терияки або будь-який кисло-солодкий соус.
Потім відправляємо сало в духовку ще на 15 хвилин. Коли дістанемо сало, його потрібно залишити загорнутим у фольгу на хвилин 10, це потрібно для того, щоб всі соки рівномірно розподілилися.
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