Запечена грудинка у фользі — відео рецепт

Сало, запечене в духовці. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Закуска із сала за цим рецептом виходить дуже смачною, а готується швидко. Можна подавати як в холодному вигляді, так і в гарячому, оскільки вона підійде як головна гаряча страва. Обов'язково спробуйте приготувати, вам сподобається.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно, просто та доступно.

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Вам знадобиться:

підчеревина — 1,5 кг;

сіль — 20 г;

часник — 1 головка;

гірчиця в зернах — 1 ст.л.;

перець за смаком;

спеції за смаком;

соус теріяки — 20 г.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно взяти грудинку з м'ясним прошарком. Зі сторони шкіри робимо надрізи квадратами. Величина цих надрізів повинна бути такою, якою ви хочете, щоб потім була нарізка готових шматочків.

Надрізи на салі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сало посипаємо сіллю та відкладаємо. Тим часом приготуємо маринад.

Приготування маринаду. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Для маринаду потрібно взяти суміш спецій, додаємо подрібнений часник, гірчицю в зернах та аджику. Все ретельно перемашати.

Грудинка в маринаді. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Цим маринадом натираємо грудинку з усіх боків.

Грудинка в спеціях. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Натерте сало потрібно гарно закрити фольгою декількома шарами. Це потрібно для того, щоб сік під час приготування не витікав.

Грудинка у фользі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Грудинку залишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин, щоб вона гарно промаринувалась.

Грудинка в соусі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім відправляємо в духовку, яка розігріта до 200 граусів, та запікаємо протягом 1 години 30 хвилин. Після того, як ви витягли грудинку, її потрібно змастити соусом. Можна взяти терияки або будь-який кисло-солодкий соус.

Запечене сало. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім відправляємо сало в духовку ще на 15 хвилин. Коли дістанемо сало, його потрібно залишити загорнутим у фольгу на хвилин 10, це потрібно для того, щоб всі соки рівномірно розподілилися.

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