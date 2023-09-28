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Сало в духовке: вкуснее мяса, как закуска или главное блюдо

28 сентября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Запеченная грудинка в фольге — видео рецепт
Сало, запеченное в духовке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Закуска из сала по этому рецепту получается очень вкусной, а готовится быстро. Можно подавать как в холодном виде, так и в горячем, поскольку она подойдет как главное горячее блюдо. Обязательно попытайтесь приготовить, вам понравится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно, просто и доступно.

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Вам понадобится:

  • свинная грудинка 1,5 кг;
  • соль 20 г;
  • чеснок 1 головка;
  • горчица в зернах 1 ст.л.;
  • перец по вкусу;
  • специи по вкусу;
  • соус терияки 20 г.

Способ приготовления

Сначала нужно взять грудинку с мясной прослойкой. Со стороны кожи делаем надрезы квадратами. Величина этих надрезов должна быть такой, какой вы хотите, чтобы потом была нарезка готовых кусочков.

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Надрезы на сале. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сало посыпаем солью и откладываем в сторону. Тем временем приготовим маринад.

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Приготовление маринада. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Для маринада нужно взять смесь специй, добавляем измельченный чеснок, горчицу в зернах и аджику. Все тщательно перемашите.

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Грудинка в маринаде. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Этим маринадом натираем грудинку со всех сторон.

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Грудинка в специях. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Натертое сало нужно хорошо закрыть фольгой несколькими слоями. Это нужно для того, чтобы сок во время приготовления не вытекал.

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Грудинка в фольге. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Грудинку оставляем при комнатной температуре на 30 минут, чтобы она хорошо промариновалась.

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Грудинка в соусе. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем отправляем в духовку, разогретую до 200 граусов, и запекаем в течение 1 часа 30 минут. После того, как вы вытащили грудинку, ее нужно смазать соусом. Можно взять терияки или любой кисло-сладкий соус.

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Запеченное сало. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем отправляем сало в духовку еще на 15 минут. Когда достанем сало, его нужно оставить завернутым в фольгу на 10 минут, это нужно для того, чтобы все соки равномерно распределились.

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