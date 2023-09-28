Запеченная грудинка в фольге — видео рецепт

Сало в духовке: вкуснее мяса, как закуска или главное блюдо
Закуска из сала по этому рецепту получается очень вкусной, а готовится быстро. Можно подавать как в холодном виде, так и в горячем, поскольку она подойдет как главное горячее блюдо. Обязательно попытайтесь приготовить, вам понравится.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно, просто и доступно.
Вам понадобится:
- свинная грудинка — 1,5 кг;
- соль — 20 г;
- чеснок — 1 головка;
- горчица в зернах — 1 ст.л.;
- перец по вкусу;
- специи по вкусу;
- соус терияки — 20 г.
Способ приготовления
Сначала нужно взять грудинку с мясной прослойкой. Со стороны кожи делаем надрезы квадратами. Величина этих надрезов должна быть такой, какой вы хотите, чтобы потом была нарезка готовых кусочков.
Сало посыпаем солью и откладываем в сторону. Тем временем приготовим маринад.
Для маринада нужно взять смесь специй, добавляем измельченный чеснок, горчицу в зернах и аджику. Все тщательно перемашите.
Этим маринадом натираем грудинку со всех сторон.
Натертое сало нужно хорошо закрыть фольгой несколькими слоями. Это нужно для того, чтобы сок во время приготовления не вытекал.
Грудинку оставляем при комнатной температуре на 30 минут, чтобы она хорошо промариновалась.
Затем отправляем в духовку, разогретую до 200 граусов, и запекаем в течение 1 часа 30 минут. После того, как вы вытащили грудинку, ее нужно смазать соусом. Можно взять терияки или любой кисло-сладкий соус.
Затем отправляем сало в духовку еще на 15 минут. Когда достанем сало, его нужно оставить завернутым в фольгу на 10 минут, это нужно для того, чтобы все соки равномерно распределились.
Также мы писали о сале по-гуцульски по карпатскому рецепту. Это сало настолько идеально, что сразу задумываешься, как его приготовить. Вы узнаете секреты этого простого приготовления сала по-гуцульски.
Еще советуем ознакомиться с рецептом соления сала по-венгерски с чесноком и специями. Сало по-венгерски, или просто "венгерка", — это очень вкусный и простой способ соления сала с чесноком и специями. Аромат такой, что невозможно устоять.