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Салат із зелених помідорів на зиму: покроковий відео рецепт

14 серпня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Зелені помідори на зиму — відео рецепт
Зелені помідори. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Салат з зелених помідорів надзвичайна і смачна заготовка на зиму. Це яскрава і оригінальна страва не залишить нікого байдужим. Дуже простий і легкий рецепт.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо Разом.

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Вам знадобиться: 

  • зелені помідори 1 кг;
  • перець болгарський 250 г;
  • морква 250 г;
  • цибуля 250 г;
  • зелень кропу, петрушки;
  • олія 100 мл;
  • оцет 9% 60 мл;
  • цукор 50 г;
  • сіль 1 столова ложка;
  • лавровий листок;
  • перець чорний горошок.

Спосіб приготування 

Беремо зелені помідори розрізаємо навпіл, потрібно видалити плодоніжку, далі нарізати дольками. 

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Зелені помідори. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Болгарський перець потрібно нарізати соломкою. 

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Нарізаний перець. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Далі потрібно нарізати цибулю також соломкою. Зелень кропу та петрушки також дрібно нарізати. 

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Нарізана зелень. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Моркву потрібно натерти соломкою на спеціальній тертці, або просто через звичайну тертку. 

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Зелені помідори. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Всі складові змішуємо та додаємо сіль, цукор, оцет та рослинну олію. Все ретельно перемішати. 

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Зелені помідори. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Салат потрібно залишити на 30 хвилин, періодично ретельно перемішувати. 

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Сік з помідорів. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Банки та кришки потрібно простерилізувати, на дно покласти перець горошком, лавровий лист. 

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Стерилізація банок. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

В банки розподіляємо салат, сік, який залишився також рівномірно розподіляємо по банках. 

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Закатування банки з помідорами. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Накриваємо банки кришками та ставимо для стерилізації. Стерилізувати банки з салатом необхідно 40 хвилин після закипання води. 

Далі закатуємо банки та ставимо до охолодження. 

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