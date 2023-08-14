Зелені помідори на зиму — відео рецепт

Салат із зелених помідорів на зиму: покроковий відео рецепт
Салат з зелених помідорів надзвичайна і смачна заготовка на зиму. Це яскрава і оригінальна страва не залишить нікого байдужим. Дуже простий і легкий рецепт.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо Разом.
Вам знадобиться:
- зелені помідори 1 кг;
- перець болгарський 250 г;
- морква 250 г;
- цибуля 250 г;
- зелень кропу, петрушки;
- олія 100 мл;
- оцет 9% 60 мл;
- цукор 50 г;
- сіль 1 столова ложка;
- лавровий листок;
- перець чорний горошок.
Спосіб приготування
Беремо зелені помідори розрізаємо навпіл, потрібно видалити плодоніжку, далі нарізати дольками.
Болгарський перець потрібно нарізати соломкою.
Далі потрібно нарізати цибулю також соломкою. Зелень кропу та петрушки також дрібно нарізати.
Моркву потрібно натерти соломкою на спеціальній тертці, або просто через звичайну тертку.
Всі складові змішуємо та додаємо сіль, цукор, оцет та рослинну олію. Все ретельно перемішати.
Салат потрібно залишити на 30 хвилин, періодично ретельно перемішувати.
Банки та кришки потрібно простерилізувати, на дно покласти перець горошком, лавровий лист.
В банки розподіляємо салат, сік, який залишився також рівномірно розподіляємо по банках.
Накриваємо банки кришками та ставимо для стерилізації. Стерилізувати банки з салатом необхідно 40 хвилин після закипання води.
Далі закатуємо банки та ставимо до охолодження.
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