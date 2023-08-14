Зелені помідори на зиму — відео рецепт

Зелені помідори. Фото: google

Салат з зелених помідорів надзвичайна і смачна заготовка на зиму. Це яскрава і оригінальна страва не залишить нікого байдужим. Дуже простий і легкий рецепт.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо Разом.

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Вам знадобиться:

зелені помідори 1 кг;

перець болгарський 250 г;

морква 250 г;

цибуля 250 г;

зелень кропу, петрушки;

олія 100 мл;

оцет 9% 60 мл;

цукор 50 г;

сіль 1 столова ложка;

лавровий листок;

перець чорний горошок.

Спосіб приготування

Беремо зелені помідори розрізаємо навпіл, потрібно видалити плодоніжку, далі нарізати дольками.

Зелені помідори. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Болгарський перець потрібно нарізати соломкою.

Нарізаний перець. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Далі потрібно нарізати цибулю також соломкою. Зелень кропу та петрушки також дрібно нарізати.

Нарізана зелень. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Моркву потрібно натерти соломкою на спеціальній тертці, або просто через звичайну тертку.

Зелені помідори. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Всі складові змішуємо та додаємо сіль, цукор, оцет та рослинну олію. Все ретельно перемішати.

Зелені помідори. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Салат потрібно залишити на 30 хвилин, періодично ретельно перемішувати.

Сік з помідорів. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Банки та кришки потрібно простерилізувати, на дно покласти перець горошком, лавровий лист.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

В банки розподіляємо салат, сік, який залишився також рівномірно розподіляємо по банках.

Закатування банки з помідорами. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Накриваємо банки кришками та ставимо для стерилізації. Стерилізувати банки з салатом необхідно 40 хвилин після закипання води.

Далі закатуємо банки та ставимо до охолодження.

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