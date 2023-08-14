Зеленые помидоры на зиму — видео рецепт

Зеленые помидоры. Фото: google

Салат из зеленых помидоров удивительная и вкусная заготовка на зиму. Это яркое и оригинальное блюдо не оставит никого безразличным. Очень простой и легкий рецепт.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Куховаримо Вместе.

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Вам понадобится:

зеленые помидоры 1 кг;

перец болгарский 250 г;

морковь 250 г;

лук 250 г;

зелень укропа, петрушки;

масло 100 мл;

уксус 9% 60 мл;

сахар 50 г;

соль 1 столовая ложка;

лавровый лист;

черный перец горошек.

Способ приготовления

Берем зеленые помидоры, разрезаем пополам, нужно удалить плодоножку, далее нарезать дольками.

Зеленые помидоры. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Болгарский перец нужно порезать соломкой.

Нарезанный перец. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Далее нужно нарезать лук соломкой. Зелень укропа и петрушки также мелко порезать.

Нарезанная зелень. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Морковь нужно натереть соломкой на специальной терке или просто через обычную терку.

Зеленые помидоры. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Все компоненты смешиваем и добавляем соль, сахар, уксус и растительное масло. Необходимо все тщательно перемешать.

Зеленые помидоры. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Салат нужно оставить на 30 минут, периодически тщательно перемешивать.

Сок из помидоров. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Банки и крышки нужно простерилизовать, положить на дно перец горошком, лавровый лист.

Стерилизация банок. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

В банки распределяем салат, оставшийся сок также равномерно распределяем по банкам.

Закаты банки с помидорами. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Накрываем банки крышками и ставим для стерилизации. Стерилизовать банки с салатом нужно 40 минут после закипания воды.

Далее банки закатываем и оставляем до охлаждения.

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