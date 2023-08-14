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Салат из зеленых помидоров на зиму: пошаговый видео рецепт

14 августа 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Зеленые помидоры на зиму — видео рецепт
Зеленые помидоры. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Салат из зеленых помидоров удивительная и вкусная заготовка на зиму. Это яркое и оригинальное блюдо не оставит никого безразличным. Очень простой и легкий рецепт.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Куховаримо Вместе.

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Вам понадобится:

  • зеленые помидоры 1 кг;
  • перец болгарский 250 г;
  • морковь 250 г;
  • лук 250 г;
  • зелень укропа, петрушки;
  • масло 100 мл;
  • уксус 9% 60 мл;
  • сахар 50 г;
  • соль 1 столовая ложка;
  • лавровый лист;
  • черный перец горошек.

Способ приготовления

Берем зеленые помидоры, разрезаем пополам, нужно удалить плодоножку, далее нарезать дольками.

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Зеленые помидоры. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Болгарский перец нужно порезать соломкой.

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Нарезанный перец. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Далее нужно нарезать лук соломкой. Зелень укропа и петрушки также мелко порезать.

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Нарезанная зелень. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Морковь нужно натереть соломкой на специальной терке или просто через обычную терку.

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Зеленые помидоры. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Все компоненты смешиваем и добавляем соль, сахар, уксус и растительное масло. Необходимо все тщательно перемешать.

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Зеленые помидоры. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Салат нужно оставить на 30 минут, периодически тщательно перемешивать.

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Сок из помидоров. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Банки и крышки нужно простерилизовать, положить на дно перец горошком, лавровый лист.

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Стерилизация банок. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

В банки распределяем салат, оставшийся сок также равномерно распределяем по банкам.

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Закаты банки с помидорами. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Накрываем банки крышками и ставим для стерилизации. Стерилизовать банки с салатом нужно 40 минут после закипания воды.

Далее банки закатываем и оставляем до охлаждения.

Раньше мы писали о рецепте плова в банке на зиму. Сочный плов из свинины и риса хорошо хранится в банках долгое время, поэтому это отличная заготовка для всей семьи. Приготовление плова с мясом в кастрюле совсем не сложно, но такое сытное блюдо выручит вас в любой ситуации.

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