Зеленые помидоры на зиму — видео рецепт

Салат из зеленых помидоров на зиму: пошаговый видео рецепт
Салат из зеленых помидоров удивительная и вкусная заготовка на зиму. Это яркое и оригинальное блюдо не оставит никого безразличным. Очень простой и легкий рецепт.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Куховаримо Вместе.
Вам понадобится:
- зеленые помидоры 1 кг;
- перец болгарский 250 г;
- морковь 250 г;
- лук 250 г;
- зелень укропа, петрушки;
- масло 100 мл;
- уксус 9% 60 мл;
- сахар 50 г;
- соль 1 столовая ложка;
- лавровый лист;
- черный перец горошек.
Способ приготовления
Берем зеленые помидоры, разрезаем пополам, нужно удалить плодоножку, далее нарезать дольками.
Болгарский перец нужно порезать соломкой.
Далее нужно нарезать лук соломкой. Зелень укропа и петрушки также мелко порезать.
Морковь нужно натереть соломкой на специальной терке или просто через обычную терку.
Все компоненты смешиваем и добавляем соль, сахар, уксус и растительное масло. Необходимо все тщательно перемешать.
Салат нужно оставить на 30 минут, периодически тщательно перемешивать.
Банки и крышки нужно простерилизовать, положить на дно перец горошком, лавровый лист.
В банки распределяем салат, оставшийся сок также равномерно распределяем по банкам.
Накрываем банки крышками и ставим для стерилизации. Стерилизовать банки с салатом нужно 40 минут после закипания воды.
Далее банки закатываем и оставляем до охлаждения.
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