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Салат із цвітної капусти за п'ять хвилин "Загадка"

8 листопада 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Салат із двох інгредієнтів — відео рецепт
Кольорова капуста. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Якщо ви не знаєте, яку страву приготувати з цвітної капусти, то спробуйте цей салат. Рецепт салату за 5 хвилин допоможе вам у будь-якій ситуації, адже він відмінно підійде як на кожен день, так і на святковий стіл. Салат із кукурудзою та цвітною капустою виходить соковитим, хрустким та ароматним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

  • цвітна капуста — 400 г;
  • куряча приправа — 1 ст.л.;
  • зелень до смаку;
  • кукурудза — 200 г;
  • часник — 2 зубки;
  • майонез — 2 ст.л. (сметана + гірчиця).

Спосіб приготування

Спочатку потрібно взяти сиру цвітну капусту та розрізати її на суцвіття.

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Цвітна капуста.
Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Відправляємо в тарілку і додаємо 2-3 зубчики часнику, зелень, приправу для курки та сіль.

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Додавання часнику.
Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Додаємо консервовану кукурудзу, ретельно перемішаємо.

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Додавання зелені.
Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заправляємо сметаною чи майонезом. Все ретельно перемішати.

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Додавання кукурудзи.
Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Можна подавати до столу, гарантуємо, що всі будуть запитувати, з чого складається цей салат.

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Готовий салат.
Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про супер рецепт цвітної капусти в духовці.

Також радимо ознайомитися з ідеальним рецептом запіканки з цвітної капусти.

Ще є рецепт цвітної капусти у смачному клярі.

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