Салат із двох інгредієнтів — відео рецепт

Кольорова капуста. Фото: Freepik

Якщо ви не знаєте, яку страву приготувати з цвітної капусти, то спробуйте цей салат. Рецепт салату за 5 хвилин допоможе вам у будь-якій ситуації, адже він відмінно підійде як на кожен день, так і на святковий стіл. Салат із кукурудзою та цвітною капустою виходить соковитим, хрустким та ароматним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

цвітна капуста — 400 г;

куряча приправа — 1 ст.л.;

зелень до смаку;

кукурудза — 200 г;

часник — 2 зубки;

майонез — 2 ст.л. (сметана + гірчиця).

Спосіб приготування

Спочатку потрібно взяти сиру цвітну капусту та розрізати її на суцвіття.

Цвітна капуста.

Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Відправляємо в тарілку і додаємо 2-3 зубчики часнику, зелень, приправу для курки та сіль.

Додавання часнику.

Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Додаємо консервовану кукурудзу, ретельно перемішаємо.

Додавання зелені.

Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заправляємо сметаною чи майонезом. Все ретельно перемішати.

Додавання кукурудзи.

Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Можна подавати до столу, гарантуємо, що всі будуть запитувати, з чого складається цей салат.

Готовий салат.

Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про супер рецепт цвітної капусти в духовці.

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