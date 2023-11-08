Салат із двох інгредієнтів — відео рецепт

Салат із цвітної капусти за п'ять хвилин "Загадка"
Якщо ви не знаєте, яку страву приготувати з цвітної капусти, то спробуйте цей салат. Рецепт салату за 5 хвилин допоможе вам у будь-якій ситуації, адже він відмінно підійде як на кожен день, так і на святковий стіл. Салат із кукурудзою та цвітною капустою виходить соковитим, хрустким та ароматним.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- цвітна капуста — 400 г;
- куряча приправа — 1 ст.л.;
- зелень до смаку;
- кукурудза — 200 г;
- часник — 2 зубки;
- майонез — 2 ст.л. (сметана + гірчиця).
Спосіб приготування
Спочатку потрібно взяти сиру цвітну капусту та розрізати її на суцвіття.
Відправляємо в тарілку і додаємо 2-3 зубчики часнику, зелень, приправу для курки та сіль.
Додаємо консервовану кукурудзу, ретельно перемішаємо.
Заправляємо сметаною чи майонезом. Все ретельно перемішати.
Можна подавати до столу, гарантуємо, що всі будуть запитувати, з чого складається цей салат.
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