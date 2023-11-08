Салат из двух ингредиентов — видео рецепт

Салат из цветной капусты за пять минут "Загадка"
Если вы не знаете, какое блюдо приготовить из цветной капусты, то попробуйте этот салат. Рецепт салата за 5 минут выручит вас в любой ситуации, ведь он отлично подойдет как на каждый день, так и на праздничный стол. Салат с кукурузой и цветной капустой получается сочным, хрустящим и ароматным.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- цветная капуста — 400 г;
- куриная приправа — 1 ст.л.;
- зелень по вкусу;
- кукуруза — 200 г;
- чеснок — 2 зубка;
- майонез — 2 ст.л. (сметана + горчица).
Способ приготовления
Сначала нужно взять сырую цветную капусту и разрезать ее на соцветие.
Отправляем в тарелку и добавляем 2-3 зубчика чеснока, зелень, приправу для курицы и соль.
Добавляем консервированную кукурузу, все тщательно перемешаем.
Заправляем сметаной или майонезом. Все тщательно перемешать.
Можно подавать к столу, гарантируем, что все будут спрашивать из чего состоит этот салат.
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