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Салат из цветной капусты за пять минут "Загадка"

8 ноября 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Салат из двух ингредиентов — видео рецепт
Цветная капуста. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Если вы не знаете, какое блюдо приготовить из цветной капусты, то попробуйте этот салат. Рецепт салата за 5 минут выручит вас в любой ситуации, ведь он отлично подойдет как на каждый день, так и на праздничный стол. Салат с кукурузой и цветной капустой получается сочным, хрустящим и ароматным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится: 

  • цветная капуста — 400 г;
  • куриная приправа — 1 ст.л.;
  • зелень по вкусу;
  • кукуруза — 200 г;
  • чеснок — 2 зубка;
  • майонез — 2 ст.л. (сметана + горчица). 

Способ приготовления 

Сначала нужно взять сырую цветную капусту и разрезать ее на соцветие.

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Цветная капуста. 
Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Отправляем в тарелку и добавляем 2-3 зубчика чеснока, зелень, приправу для курицы и соль.

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Добавление чеснока. 
Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Добавляем консервированную кукурузу, все тщательно перемешаем.

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Добавление зелени. 
Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заправляем сметаной или майонезом. Все тщательно перемешать.

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Добавление кукурузы. 
Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
 

Можно подавать к столу, гарантируем, что все будут спрашивать из чего состоит этот салат. 

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Готовый салат. 
Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали о супер рецепте цветной капусты в духовке.

Также советуем ознакомиться с идеальным рецептом запеканки из цветной капусты

Еще есть рецепт цветной капусты во вкусном кляре

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