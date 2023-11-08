Салат из двух ингредиентов — видео рецепт

Цветная капуста. Фото: Freepik

Если вы не знаете, какое блюдо приготовить из цветной капусты, то попробуйте этот салат. Рецепт салата за 5 минут выручит вас в любой ситуации, ведь он отлично подойдет как на каждый день, так и на праздничный стол. Салат с кукурузой и цветной капустой получается сочным, хрустящим и ароматным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

цветная капуста — 400 г;

куриная приправа — 1 ст.л.;

зелень по вкусу;

кукуруза — 200 г;

чеснок — 2 зубка;

майонез — 2 ст.л. (сметана + горчица).

Способ приготовления

Сначала нужно взять сырую цветную капусту и разрезать ее на соцветие.

Цветная капуста.

Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Отправляем в тарелку и добавляем 2-3 зубчика чеснока, зелень, приправу для курицы и соль.

Добавление чеснока.

Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Добавляем консервированную кукурузу, все тщательно перемешаем.

Добавление зелени.

Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заправляем сметаной или майонезом. Все тщательно перемешать.

Добавление кукурузы.

Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno



Можно подавать к столу, гарантируем, что все будут спрашивать из чего состоит этот салат.

Готовый салат.

Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали о супер рецепте цветной капусты в духовке.

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