Смачні кабачки на зиму — відео рецепт

Рулетики з кабачків на зиму по-домашньому: бюджетний рецепт
Рулетики з кабачків справді дуже смачні та виглядають чудово. Такі не соромно і на святковий стіл подати. Це справжній домашній делікатес з простих та доступних продуктів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.
Вам знадобиться (інгредієнти розраховані на 1 банку 0,5 л):
- молодий кабачок 1 шт;
- перець болгарський 1 шт;
- морква 1 шт;
- кріп 1 суцвіття;
- часник 2 зубчики;
- перець духмяний 5 шт;
- лавровий лист 1 шт;
- сіль 1 ч.л. (10 г);
- цукор 1 ч.л. (10 г);
- оцет 1 ст.л. (10 г).
Спосіб приготування
Болгарський перець потрібно нарізати соломкою.
Так само соломкою нарізажмо моркву.
Потім потрібно нарізати кабачки тоненькими смужками. Кабачки мають бути молоді, з тонкою шкіркою та без зерняток.
На дно банки вкладаємо спеції.
Починаємо формувати рулетики. Для цього в смужку кабачка кладемо перець та моркву та закручуємо.
Рулетики складаємо в банку. Потім в кожну банку потрібно буде налити води.
В кожну банку додаємо сіль, цукор, оцет та заливаємо окропом.
Накриваємо чистими кришками та стерилізуємо протягом 10 хвилин.
Потім банк закручуємо та залишаємо до повного охолодження.
Банки з кабачками потрібно будет перевернути догори дригом та закутати в ковдру на добу.
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