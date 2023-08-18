Смачні кабачки на зиму — відео рецепт

Рулетики з кабачків. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Рулетики з кабачків справді дуже смачні та виглядають чудово. Такі не соромно і на святковий стіл подати. Це справжній домашній делікатес з простих та доступних продуктів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

Читайте також:

Вам знадобиться (інгредієнти розраховані на 1 банку 0,5 л):

молодий кабачок 1 шт;

перець болгарський 1 шт;

морква 1 шт;

кріп 1 суцвіття;

часник 2 зубчики;

перець духмяний 5 шт;

лавровий лист 1 шт;

сіль 1 ч.л. (10 г);

цукор 1 ч.л. (10 г);

оцет 1 ст.л. (10 г).

Спосіб приготування

Болгарський перець потрібно нарізати соломкою.

Нарізаний солодкий перець. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Так само соломкою нарізажмо моркву.

Нарізана морква. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потім потрібно нарізати кабачки тоненькими смужками. Кабачки мають бути молоді, з тонкою шкіркою та без зерняток.

Нарізаний кабачок. Фото: YouTube @lilija-tsvit

На дно банки вкладаємо спеції.

Нарізаний кабачок. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Починаємо формувати рулетики. Для цього в смужку кабачка кладемо перець та моркву та закручуємо.

Формування рулетиків. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Рулетики складаємо в банку. Потім в кожну банку потрібно буде налити води.

Рулетики з кабачків в банці. Фото: YouTube @lilija-tsvit

В кожну банку додаємо сіль, цукор, оцет та заливаємо окропом.

Маринад для кабачків. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Накриваємо чистими кришками та стерилізуємо протягом 10 хвилин.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потім банк закручуємо та залишаємо до повного охолодження.

Рулетики з кабачків в банці. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Банки з кабачками потрібно будет перевернути догори дригом та закутати в ковдру на добу.

Раніше ми писали про рецепт фаршированих помідорів по-італійськи на зиму. Ці помідори справді дуже смачні — пікантні, з легким натяком на Італію, адже запах базиліка навіює приємні спогади про літо. Обов'язково спробуйте приготувати цю смачну закуску.