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Рулетики з кабачків на зиму по-домашньому: бюджетний рецепт

18 серпня 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачні кабачки на зиму — відео рецепт
Рулетики з кабачків. Фото: YouTube @lilija-tsvit
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рулетики з кабачків справді дуже смачні та виглядають чудово. Такі не соромно і на святковий стіл подати. Це справжній домашній делікатес з простих та доступних продуктів. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобиться (інгредієнти розраховані  на 1 банку 0,5 л):

  • молодий кабачок 1 шт;
  • перець болгарський 1 шт;
  • морква 1 шт;
  • кріп 1 суцвіття;
  • часник 2 зубчики;
  • перець духмяний 5 шт;
  • лавровий лист 1 шт;
  • сіль 1 ч.л. (10 г);
  • цукор 1 ч.л. (10 г);
  • оцет 1 ст.л. (10 г).

Спосіб приготування 

Болгарський перець потрібно нарізати соломкою. 

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Нарізаний солодкий перець. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Так само соломкою нарізажмо моркву. 

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Нарізана морква. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потім потрібно нарізати кабачки тоненькими смужками. Кабачки мають бути молоді, з тонкою шкіркою та без зерняток. 

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Нарізаний кабачок. Фото: YouTube @lilija-tsvit

На дно банки вкладаємо спеції. 

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Нарізаний кабачок. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Починаємо формувати рулетики. Для цього в смужку кабачка кладемо перець та моркву та закручуємо. 

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Формування рулетиків. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Рулетики складаємо в банку. Потім в кожну банку потрібно буде налити води. 

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Рулетики з кабачків в банці. Фото: YouTube @lilija-tsvit

В кожну банку додаємо сіль, цукор, оцет та заливаємо окропом. 

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Маринад для кабачків. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Накриваємо чистими кришками та стерилізуємо протягом 10 хвилин.

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Стерилізація банок. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потім банк закручуємо та залишаємо до повного охолодження. 

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Рулетики з кабачків в банці. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Банки з кабачками потрібно будет перевернути догори дригом та закутати в ковдру на добу. 

Раніше ми писали про рецепт фаршированих помідорів по-італійськи на зиму. Ці помідори справді дуже смачні — пікантні, з легким натяком на Італію, адже запах базиліка навіює приємні спогади про літо. Обов'язково спробуйте приготувати цю смачну закуску. 

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