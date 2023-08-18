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Рулетики из кабачков на зиму по-домашнему: бюджетный рецепт

18 августа 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусные кабачки на зиму — видео рецепт
Рулетики из кабачков. Фото: YouTube @lilija-tsvit
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рулетики из кабачков действительно получаются вкусными и выглядят великолепно. Такие не стыдно и на праздничный стол подать. Это настоящий домашний деликатес из простых и доступных продуктов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвіт.

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Вам понадобится (ингредиенты рассчитаны на 1 банку 0,5 л):

  • молодой кабачок 1 шт;
  • перец болгарский 1 шт;
  • морковь 1 шт;
  • укроп 1 соцветие;
  • чеснок 2 зубчика;
  • перец душистый 5 шт;
  • лавровый лист 1 шт;
  • соль 1 ч.л. (10 ч);
  • сахар 1 ч.л. (10 ч);
  • уксус 1 ст.л. (10 ч).

Способ приготовления

Болгарский перец нужно порезать соломкой.

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Нарезанный сладкий перец. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Так же соломкой нарезать морковь.

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Нарезанная морковь. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Затем нужно нарезать кабачки тоненькими полосками. Кабачки должны быть молодые, с тонкой кожурой и без зернышек.

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Нарезанный кабачок. Фото: YouTube @lilija-tsvit

На дно банки укладываем специи.

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Нарезанный кабачок. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Начинаем формировать рулетики. Для этого в полоску кабачка кладем перец и морковь и закручиваем.

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Формирование рулетиков. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Рулетики складываем в банку. Затем их нужно будет залить водой. 

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Рулетики с кабачками в банке. Фото: YouTube @lilija-tsvit

В каждую банку добавляем соль, сахар, уксус и заливаем крутым кипятком.

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Маринад для кабачков. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Накрываем чистыми крышками и стерилизуем в течение 10 минут.

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Стерилизация банок. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Затем банки закручиваем и оставляем до полного охлаждения.

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Рулетики с кабачками в банке. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Банки с кабачками нужно будет перевернуть вверх дном и закутать в одеяло на сутки.

Раньше мы писали о рецепте фаршированных помидоров по-итальянски на зиму. Эти помидоры действительно вкусные — пикантные, с легким намеком на Италию, ведь запах базилика внушает приятные воспоминания о лете. Обязательно попытайтесь приготовить эту вкусную закуску.

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