Вкусные кабачки на зиму — видео рецепт

Рулетики из кабачков на зиму по-домашнему: бюджетный рецепт
Рулетики из кабачков действительно получаются вкусными и выглядят великолепно. Такие не стыдно и на праздничный стол подать. Это настоящий домашний деликатес из простых и доступных продуктов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвіт.
Вам понадобится (ингредиенты рассчитаны на 1 банку 0,5 л):
- молодой кабачок 1 шт;
- перец болгарский 1 шт;
- морковь 1 шт;
- укроп 1 соцветие;
- чеснок 2 зубчика;
- перец душистый 5 шт;
- лавровый лист 1 шт;
- соль 1 ч.л. (10 ч);
- сахар 1 ч.л. (10 ч);
- уксус 1 ст.л. (10 ч).
Способ приготовления
Болгарский перец нужно порезать соломкой.
Так же соломкой нарезать морковь.
Затем нужно нарезать кабачки тоненькими полосками. Кабачки должны быть молодые, с тонкой кожурой и без зернышек.
На дно банки укладываем специи.
Начинаем формировать рулетики. Для этого в полоску кабачка кладем перец и морковь и закручиваем.
Рулетики складываем в банку. Затем их нужно будет залить водой.
В каждую банку добавляем соль, сахар, уксус и заливаем крутым кипятком.
Накрываем чистыми крышками и стерилизуем в течение 10 минут.
Затем банки закручиваем и оставляем до полного охлаждения.
Банки с кабачками нужно будет перевернуть вверх дном и закутать в одеяло на сутки.
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