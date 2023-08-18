Вкусные кабачки на зиму — видео рецепт

Рулетики из кабачков. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Рулетики из кабачков действительно получаются вкусными и выглядят великолепно. Такие не стыдно и на праздничный стол подать. Это настоящий домашний деликатес из простых и доступных продуктов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвіт.

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Вам понадобится (ингредиенты рассчитаны на 1 банку 0,5 л):

молодой кабачок 1 шт;

перец болгарский 1 шт;

морковь 1 шт;

укроп 1 соцветие;

чеснок 2 зубчика;

перец душистый 5 шт;

лавровый лист 1 шт;

соль 1 ч.л. (10 ч);

сахар 1 ч.л. (10 ч);

уксус 1 ст.л. (10 ч).

Способ приготовления

Болгарский перец нужно порезать соломкой.

Нарезанный сладкий перец. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Так же соломкой нарезать морковь.

Нарезанная морковь. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Затем нужно нарезать кабачки тоненькими полосками. Кабачки должны быть молодые, с тонкой кожурой и без зернышек.

Нарезанный кабачок. Фото: YouTube @lilija-tsvit

На дно банки укладываем специи.

Нарезанный кабачок. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Начинаем формировать рулетики. Для этого в полоску кабачка кладем перец и морковь и закручиваем.

Формирование рулетиков. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Рулетики складываем в банку. Затем их нужно будет залить водой.

Рулетики с кабачками в банке. Фото: YouTube @lilija-tsvit

В каждую банку добавляем соль, сахар, уксус и заливаем крутым кипятком.

Маринад для кабачков. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Накрываем чистыми крышками и стерилизуем в течение 10 минут.

Стерилизация банок. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Затем банки закручиваем и оставляем до полного охлаждения.

Рулетики с кабачками в банке. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Банки с кабачками нужно будет перевернуть вверх дном и закутать в одеяло на сутки.

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