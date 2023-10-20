Дуже смачні котлети з курячого філе — відео

Котлети із курячого філе. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Такі котлети готуються дуже просто, а виходить смачно. Вам не потрібно готувати окремо фарш, оскільки для цього рецепту він не знадобиться.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо на раз, два, три.

Читайте також:

Вам знадобиться:

куряче філе 2 шт.;

яйця 2 шт.;

перець;

сіль;

майонез 2 ст.л.;

рослинна олія 2 ст.л.;

борошно 3 ст.л.;

сухий часник.

Спосіб приготування

Спочатку беремо куряче філе, його потрібно нарізати на дрібні кубики.

Нарізане філе. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

До шматочків філе додаємо курячі яйця, сіль, перець, трохи майонезу та олії.

Додавання курячих яєць. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Тепер додаємо борошно та за бажанням сухий часник. Все ретельно перемішати.

Додавання борошна. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Фарш потрібно залишити на пів години, щоб він трохи постояв.

Смаження котлет. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Тепер розігріваємо пательню, починаємо смажити котлети, як оладки.

Смажені котлети. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Смажимо з обох сторін до готовності. Далі котлети викладаємо на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію.

Смажені котлети. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Раніше ми писали про рецепт українських гречаників з м’ясним фаршем у томатному соусі.