Дуже смачні котлети з курячого філе — відео

Рублені котлети із курячого філе
Такі котлети готуються дуже просто, а виходить смачно. Вам не потрібно готувати окремо фарш, оскільки для цього рецепту він не знадобиться.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо на раз, два, три.
Вам знадобиться:
- куряче філе 2 шт.;
- яйця 2 шт.;
- перець;
- сіль;
- майонез 2 ст.л.;
- рослинна олія 2 ст.л.;
- борошно 3 ст.л.;
- сухий часник.
Спосіб приготування
Спочатку беремо куряче філе, його потрібно нарізати на дрібні кубики.
До шматочків філе додаємо курячі яйця, сіль, перець, трохи майонезу та олії.
Тепер додаємо борошно та за бажанням сухий часник. Все ретельно перемішати.
Фарш потрібно залишити на пів години, щоб він трохи постояв.
Тепер розігріваємо пательню, починаємо смажити котлети, як оладки.
Смажимо з обох сторін до готовності. Далі котлети викладаємо на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію.
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