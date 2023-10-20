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Рублені котлети із курячого філе

20 жовтня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачні котлети з курячого філе — відео
Котлети із курячого філе. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такі котлети готуються дуже просто, а виходить смачно. Вам не потрібно готувати окремо фарш, оскільки для цього рецепту він не знадобиться. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо на раз, два, три.

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Вам знадобиться: 

  • куряче філе 2 шт.;
  • яйця 2 шт.;
  • перець;
  • сіль;
  • майонез 2 ст.л.;
  • рослинна олія 2 ст.л.;
  • борошно 3 ст.л.;
  • сухий часник. 

Спосіб приготування 

Спочатку беремо куряче філе, його потрібно нарізати на дрібні кубики. 

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Нарізане філе. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

До шматочків філе додаємо курячі яйця, сіль, перець, трохи майонезу та олії. 

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Додавання курячих яєць. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Тепер додаємо борошно та за бажанням сухий часник. Все ретельно перемішати. 

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Додавання борошна. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Фарш потрібно залишити на пів години, щоб він трохи постояв. 

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Смаження котлет. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Тепер розігріваємо пательню, починаємо смажити котлети, як оладки. 

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Смажені котлети. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Смажимо з обох сторін до готовності. Далі котлети викладаємо на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію. 

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Смажені котлети. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Раніше ми писали про рецепт українських гречаників з м’ясним фаршем у томатному соусі. 

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