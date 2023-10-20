Очень вкусные котлеты из куриного филе — видео

Рубленые котлеты из куриного филе
Такие котлеты готовятся очень просто, а получается вкусно. Вам не нужно готовить отдельно фарш, поскольку для этого рецепта он не пригодится.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим на раз, два, три.
Вам понадобится:
- куриное филе 2 шт.;
- яйца 2 шт.;
- перец;
- соль;
- майонез 2 ст.л.;
- растительное масло 2 ст.л.;
- мука 3 ст.л.;
- сухой чеснок.
Способ приготовления
Сначала берем куриное филе, его нужно нарезать на мелкие кубики.
К кусочкам филе добавляем куриные яйца, соль, перец, немного майонеза и растительного масла.
Теперь добавляем муку и по желанию сухой чеснок. Все тщательно перемешать.
Фарш нужно оставить на полчаса, чтобы он немного постоял.
Теперь разогреваем сковороду, начинаем жарить котлеты, как оладьи.
Жарим с обеих сторон до готовности. Далее котлеты выкладываем на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло.
Раньше мы писали о рецепте украинских гречаников с мясным фаршем в томатном соусе.
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