Очень вкусные котлеты из куриного филе — видео

Котлеты из куриного филе. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Такие котлеты готовятся очень просто, а получается вкусно. Вам не нужно готовить отдельно фарш, поскольку для этого рецепта он не пригодится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим на раз, два, три.

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Вам понадобится:

куриное филе 2 шт.;

яйца 2 шт.;

перец;

соль;

майонез 2 ст.л.;

растительное масло 2 ст.л.;

мука 3 ст.л.;

сухой чеснок.

Способ приготовления

Сначала берем куриное филе, его нужно нарезать на мелкие кубики.

Нарезанное филе. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

К кусочкам филе добавляем куриные яйца, соль, перец, немного майонеза и растительного масла.

Добавление куриных яиц. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Теперь добавляем муку и по желанию сухой чеснок. Все тщательно перемешать.

Добавление муки. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Фарш нужно оставить на полчаса, чтобы он немного постоял.

Жарка котлет. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Теперь разогреваем сковороду, начинаем жарить котлеты, как оладьи.

Жареные котлеты. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Жарим с обеих сторон до готовности. Далее котлеты выкладываем на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло.

Жареные котлеты. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Раньше мы писали о рецепте украинских гречаников с мясным фаршем в томатном соусе.