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Рубленые котлеты из куриного филе

20 октября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусные котлеты из куриного филе — видео
Котлеты из куриного филе. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такие котлеты готовятся очень просто, а получается вкусно. Вам не нужно готовить отдельно фарш, поскольку для этого рецепта он не пригодится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим на раз, два, три.

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Вам понадобится:

  • куриное филе 2 шт.;
  • яйца 2 шт.;
  • перец;
  • соль;
  • майонез 2 ст.л.;
  • растительное масло 2 ст.л.;
  • мука 3 ст.л.;
  • сухой чеснок.

Способ приготовления

Сначала берем куриное филе, его нужно нарезать на мелкие кубики.

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Нарезанное филе. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

К кусочкам филе добавляем куриные яйца, соль, перец, немного майонеза и растительного масла.

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Добавление куриных яиц. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Теперь добавляем муку и по желанию сухой чеснок. Все тщательно перемешать.

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Добавление муки. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Фарш нужно оставить на полчаса, чтобы он немного постоял.

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Жарка котлет. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Теперь разогреваем сковороду, начинаем жарить котлеты, как оладьи.

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Жареные котлеты. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Жарим с обеих сторон до готовности. Далее котлеты выкладываем на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло.

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Жареные котлеты. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Раньше мы писали о рецепте украинских гречаников с мясным фаршем в томатном соусе.

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