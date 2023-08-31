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Рецепт знахідка: домашній хліб на картопляному пюре

31 серпня 2023 06:44
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Домашній хліб з картоплі — відео рецепт
Домашній хліб. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це один з найкращих рецептів хліба. По-перше простий в приготуванні. По-друге, найпростіші продукти. І головне — такий хліб виходить надзвичайно смачний. Завдяки картопляному пюре, має особливу структуру тіста та хрустку тоненьку скоринку. Хто не готував — спробуйте.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобиться: 

  • форма для випікання 25*14;
  • картопля сира 200 г;
  • вода 300 мл;
  • сіль 0,5 ч.л;
  • дріжджі пресовані 10 г (сухих - 3 г);
  • +1 ст.л. цукру;
  • борошно - 270 г +- 20 г;
  • олія 50 мл.

Спосіб приготування 

Спочатку картоплю потрібно залити холодною водою, посолити та відварити до готовності. 

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Сира картопля. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Дріжджі розкришуємо та додаємо одну столову ложку цукру та перемішуємо. Залишаємо на 5-10 хвилин. 

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Дріжджі та цукор. Фото: YouTube @lilija-tsvit

З картоплі зливаємо воду та робимо пюре. Можна також взяти пюре, яке у вас залишилось, але перед цим його потрібно буде залити окропом. 

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Катопляне пюре. Фото: YouTube @lilija-tsvit

До картопляного пюре потрібно додати відвар, в якому вона варилася або гарячу воду. 

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Катопляне пюре. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Перекладаємо пюре в миску, в якій будемо замішувати тісто, та залишаємо, щоб воно трохи охололо. 

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Замішування тіста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Дріжджі додаємо до картопляного пюре та перемішуємо. 

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Додавання дріжджів. Фото: YouTube @lilija-tsvit

У два-три етапи додаємо борошно та починаємо замішувати тісто. Спочатку робимо це лопаткою, а потім руками. Борошно для хліба потрібно просіювати. 

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Замішане тісто. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Поступово додаємо рослинну олію та замішуємо тісто 10 хвилин. За бажанням можна додати спеції. 

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Готове тісто. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Накриваємо тісто рушником та відправляємо в тепле місце на одну годину. 

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Тісто в формі для випікання. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Тісто перемішуємо та формуємо хліб. Поверхню змащуємо олією та викладаємо тісто, розтягуємо його та скручуємо формуючи хліб. 

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Тісто в формі для випікання. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Перекладаємо у форму, яку змастили олією. Залишаємо ще на 30 хвилин, щоб тісто піднялося. 

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Готовий хліб. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Відправляємо тісто у розігріту духовку на 180 градусів на 40-50 хвилин. 

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Готовий хліб. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Хліб готовий, виймаємо його з форми. 

Раніше ми писали про традиційний рецепт українських сирників з Карпат. Сирники є невід'ємною частиною української кухні. Кожна господиня має свої секрети приготування цієї страви. 

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