Домашній хліб з картоплі — відео рецепт

Рецепт знахідка: домашній хліб на картопляному пюре
Це один з найкращих рецептів хліба. По-перше простий в приготуванні. По-друге, найпростіші продукти. І головне — такий хліб виходить надзвичайно смачний. Завдяки картопляному пюре, має особливу структуру тіста та хрустку тоненьку скоринку. Хто не готував — спробуйте.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.
Вам знадобиться:
- форма для випікання 25*14;
- картопля сира 200 г;
- вода 300 мл;
- сіль 0,5 ч.л;
- дріжджі пресовані 10 г (сухих - 3 г);
- +1 ст.л. цукру;
- борошно - 270 г +- 20 г;
- олія 50 мл.
Спосіб приготування
Спочатку картоплю потрібно залити холодною водою, посолити та відварити до готовності.
Дріжджі розкришуємо та додаємо одну столову ложку цукру та перемішуємо. Залишаємо на 5-10 хвилин.
З картоплі зливаємо воду та робимо пюре. Можна також взяти пюре, яке у вас залишилось, але перед цим його потрібно буде залити окропом.
До картопляного пюре потрібно додати відвар, в якому вона варилася або гарячу воду.
Перекладаємо пюре в миску, в якій будемо замішувати тісто, та залишаємо, щоб воно трохи охололо.
Дріжджі додаємо до картопляного пюре та перемішуємо.
У два-три етапи додаємо борошно та починаємо замішувати тісто. Спочатку робимо це лопаткою, а потім руками. Борошно для хліба потрібно просіювати.
Поступово додаємо рослинну олію та замішуємо тісто 10 хвилин. За бажанням можна додати спеції.
Накриваємо тісто рушником та відправляємо в тепле місце на одну годину.
Тісто перемішуємо та формуємо хліб. Поверхню змащуємо олією та викладаємо тісто, розтягуємо його та скручуємо формуючи хліб.
Перекладаємо у форму, яку змастили олією. Залишаємо ще на 30 хвилин, щоб тісто піднялося.
Відправляємо тісто у розігріту духовку на 180 градусів на 40-50 хвилин.
Хліб готовий, виймаємо його з форми.
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