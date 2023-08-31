Домашній хліб з картоплі — відео рецепт

Домашній хліб. Фото: Freepik

Це один з найкращих рецептів хліба. По-перше простий в приготуванні. По-друге, найпростіші продукти. І головне — такий хліб виходить надзвичайно смачний. Завдяки картопляному пюре, має особливу структуру тіста та хрустку тоненьку скоринку. Хто не готував — спробуйте.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобиться:

форма для випікання 25*14;

картопля сира 200 г;

вода 300 мл;

сіль 0,5 ч.л;

дріжджі пресовані 10 г (сухих - 3 г);

+1 ст.л. цукру;

борошно - 270 г +- 20 г;

олія 50 мл.

Спосіб приготування

Спочатку картоплю потрібно залити холодною водою, посолити та відварити до готовності.

Сира картопля. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Дріжджі розкришуємо та додаємо одну столову ложку цукру та перемішуємо. Залишаємо на 5-10 хвилин.

Дріжджі та цукор. Фото: YouTube @lilija-tsvit

З картоплі зливаємо воду та робимо пюре. Можна також взяти пюре, яке у вас залишилось, але перед цим його потрібно буде залити окропом.

Катопляне пюре. Фото: YouTube @lilija-tsvit

До картопляного пюре потрібно додати відвар, в якому вона варилася або гарячу воду.

Катопляне пюре. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Перекладаємо пюре в миску, в якій будемо замішувати тісто, та залишаємо, щоб воно трохи охололо.

Замішування тіста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Дріжджі додаємо до картопляного пюре та перемішуємо.

Додавання дріжджів. Фото: YouTube @lilija-tsvit

У два-три етапи додаємо борошно та починаємо замішувати тісто. Спочатку робимо це лопаткою, а потім руками. Борошно для хліба потрібно просіювати.

Замішане тісто. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Поступово додаємо рослинну олію та замішуємо тісто 10 хвилин. За бажанням можна додати спеції.

Готове тісто. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Накриваємо тісто рушником та відправляємо в тепле місце на одну годину.

Тісто в формі для випікання. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Тісто перемішуємо та формуємо хліб. Поверхню змащуємо олією та викладаємо тісто, розтягуємо його та скручуємо формуючи хліб.

Тісто в формі для випікання. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Перекладаємо у форму, яку змастили олією. Залишаємо ще на 30 хвилин, щоб тісто піднялося.

Готовий хліб. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Відправляємо тісто у розігріту духовку на 180 градусів на 40-50 хвилин.

Готовий хліб. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Хліб готовий, виймаємо його з форми.

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