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Рецепт находка: домашний хлеб на картофельном пюре

31 августа 2023 06:44
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Домашний хлеб из картофеля — видео рецепт
Домашний хлеб. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это один из самых лучших рецептов хлеба. Во-первых простой в приготовлении. Во-вторых, самые простые продукты. И главное — такой хлеб получается очень вкусный. Благодаря картофельному пюре имеет особую структуру теста и хрусткую тоненькую корочку. Кто не готовил — попробуйте.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвет.

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Вам понадобится:

  • форма для выпечки 25*14;
  • картофель сырой 200 г;
  • вода 300 мл;
  • соль 0,5 ч.л;
  • дрожжи прессованные 10 г (сухих – 3 г);
  • +1 ст.л. сахара;
  • мука – 270 г +- 20 г;
  • растительное масло 50 мл.

Способ приготовления

Сначала картофель нужно залить холодной водой, посолить и отварить до готовности.

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Сырой картофель. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Дрожжи нужно роскрышить, добавляем столовую ложку сахара и перемешиваем. Оставляем на 5-10 минут.

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Дрожжи и сахар. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Из картофеля сливаем воду и делаем пюре. Можно также взять оставшееся у вас пюре, но перед этим его нужно будет залить кипятком.

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Катофельное пюре. Фото: YouTube @lilija-tsvit

К картофельному пюре нужно добавить отвар, в котором варилась картошка или горячую воду.

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Катофельное пюре. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Перекладываем пюре в миску, в которой будем замешивать тесто, и оставляем, чтобы оно немного остыло.

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Замешивание теста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Дрожжи добавляем в картофельное пюре и перемешиваем.

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Добавление дрожжей. Фото: YouTube @lilija-tsvit

В два-три этапа добавляем муку и начинаем замешивать тесто. Сначала делаем это лопаткой, а затем руками. Муку для хлеба нужно просеивать.

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Замешенное тесто. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Постепенно добавляем масло и замешиваем тесто 10 минут. По желанию можно добавить специи.

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Готовое тесто. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Накрываем тесто полотенцем и отправляем в теплое место на один час.

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Тесто в форме для выпечки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Тесто перемешиваем и формируем хлеб. Поверхность смазываем растительным маслом и выкладываем тесто, растягиваем его и скручиваем формируя хлеб.

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Тесто в форме для выпечки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Перекладываем в форму, смазанную маслом. Оставляем еще на 30 минут, чтобы тесто поднялось.

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Готовый хлеб. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Отправляем тесто в разогретую духовку на 180 градусов на 40-50 минут.

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Готовый хлеб. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Хлеб готов, вынимаем его из формы.

Раньше мы писали о традиционном рецепте украинских сырников из Карпат. Сырники являются неотъемлемой частью украинской кухни. У каждой хозяйки есть свои секреты приготовления этого блюда.

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