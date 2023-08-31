Домашний хлеб из картофеля — видео рецепт

Домашний хлеб. Фото: Freepik

Это один из самых лучших рецептов хлеба. Во-первых простой в приготовлении. Во-вторых, самые простые продукты. И главное — такой хлеб получается очень вкусный. Благодаря картофельному пюре имеет особую структуру теста и хрусткую тоненькую корочку. Кто не готовил — попробуйте.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвет.

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Вам понадобится:

форма для выпечки 25*14;

картофель сырой 200 г;

вода 300 мл;

соль 0,5 ч.л;

дрожжи прессованные 10 г (сухих – 3 г);

+1 ст.л. сахара;

мука – 270 г +- 20 г;

растительное масло 50 мл.

Способ приготовления

Сначала картофель нужно залить холодной водой, посолить и отварить до готовности.

Сырой картофель. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Дрожжи нужно роскрышить, добавляем столовую ложку сахара и перемешиваем. Оставляем на 5-10 минут.

Дрожжи и сахар. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Из картофеля сливаем воду и делаем пюре. Можно также взять оставшееся у вас пюре, но перед этим его нужно будет залить кипятком.

Катофельное пюре. Фото: YouTube @lilija-tsvit

К картофельному пюре нужно добавить отвар, в котором варилась картошка или горячую воду.

Катофельное пюре. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Перекладываем пюре в миску, в которой будем замешивать тесто, и оставляем, чтобы оно немного остыло.

Замешивание теста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Дрожжи добавляем в картофельное пюре и перемешиваем.

Добавление дрожжей. Фото: YouTube @lilija-tsvit

В два-три этапа добавляем муку и начинаем замешивать тесто. Сначала делаем это лопаткой, а затем руками. Муку для хлеба нужно просеивать.

Замешенное тесто. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Постепенно добавляем масло и замешиваем тесто 10 минут. По желанию можно добавить специи.

Готовое тесто. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Накрываем тесто полотенцем и отправляем в теплое место на один час.

Тесто в форме для выпечки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Тесто перемешиваем и формируем хлеб. Поверхность смазываем растительным маслом и выкладываем тесто, растягиваем его и скручиваем формируя хлеб.

Тесто в форме для выпечки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Перекладываем в форму, смазанную маслом. Оставляем еще на 30 минут, чтобы тесто поднялось.

Готовый хлеб. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Отправляем тесто в разогретую духовку на 180 градусов на 40-50 минут.

Готовый хлеб. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Хлеб готов, вынимаем его из формы.

Раньше мы писали о традиционном рецепте украинских сырников из Карпат. Сырники являются неотъемлемой частью украинской кухни. У каждой хозяйки есть свои секреты приготовления этого блюда.