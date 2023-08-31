Домашний хлеб из картофеля — видео рецепт

Рецепт находка: домашний хлеб на картофельном пюре
Это один из самых лучших рецептов хлеба. Во-первых простой в приготовлении. Во-вторых, самые простые продукты. И главное — такой хлеб получается очень вкусный. Благодаря картофельному пюре имеет особую структуру теста и хрусткую тоненькую корочку. Кто не готовил — попробуйте.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвет.
Вам понадобится:
- форма для выпечки 25*14;
- картофель сырой 200 г;
- вода 300 мл;
- соль 0,5 ч.л;
- дрожжи прессованные 10 г (сухих – 3 г);
- +1 ст.л. сахара;
- мука – 270 г +- 20 г;
- растительное масло 50 мл.
Способ приготовления
Сначала картофель нужно залить холодной водой, посолить и отварить до готовности.
Дрожжи нужно роскрышить, добавляем столовую ложку сахара и перемешиваем. Оставляем на 5-10 минут.
Из картофеля сливаем воду и делаем пюре. Можно также взять оставшееся у вас пюре, но перед этим его нужно будет залить кипятком.
К картофельному пюре нужно добавить отвар, в котором варилась картошка или горячую воду.
Перекладываем пюре в миску, в которой будем замешивать тесто, и оставляем, чтобы оно немного остыло.
Дрожжи добавляем в картофельное пюре и перемешиваем.
В два-три этапа добавляем муку и начинаем замешивать тесто. Сначала делаем это лопаткой, а затем руками. Муку для хлеба нужно просеивать.
Постепенно добавляем масло и замешиваем тесто 10 минут. По желанию можно добавить специи.
Накрываем тесто полотенцем и отправляем в теплое место на один час.
Тесто перемешиваем и формируем хлеб. Поверхность смазываем растительным маслом и выкладываем тесто, растягиваем его и скручиваем формируя хлеб.
Перекладываем в форму, смазанную маслом. Оставляем еще на 30 минут, чтобы тесто поднялось.
Отправляем тесто в разогретую духовку на 180 градусов на 40-50 минут.
Хлеб готов, вынимаем его из формы.
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