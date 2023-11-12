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Рецепт жульєна з куркою та грибами в духовці

12 листопада 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачний і простий жульєн — відео рецепт
Жульєн з куркою та грибами. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Без перебільшень, це найсмачніша страва з курячого філе. Жульєн можна приготувати в маленьких формах, а можна в одній великій формі. Приготуйте жульєн за цим рецептом, ваша родина буде у захваті.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • куряче філе — 500 г;
  • печериці — 400 г;
  • вершки 10% — 400 г;
  • борошно — 1 ст.л.;
  • цибуля — 2 шт.;
  • сіль;
  • чорний мелений перець за смаком;
  • вершкове масло — 10 г;
  • сир — 100 г.

Спосіб приготування

Нарізати куряче філе, посолити та поперчити.

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Куряче філе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі м'ясо потрібно обсмажити з обох боків по 1 хвилині.

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Нарізані гриби. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім нарізати гриби та цибулю. Обсмажити цибулю та гриби. Посолити за смаком.

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Смажена цибуля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати куряче філе на смужки.

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Смажені гриби. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі необхідно обсмажити борошно до рум'яності.

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Борошно та вершки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Влити вершки та варити до загустыння, постійно помішуючи. Посолити і поперчити до смаку.

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Курка в соусі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тепер потрібно змішати курку, гриби, цибулю та соус.

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Курка та вершковий соус. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити форму вершковим маслом. Викласти курку з грибами, цибулею та соусом. Посипати сиром.

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Жульєн у духовці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 10-15 хвилин при температурі 180 градусів.

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Шматок жульєна. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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