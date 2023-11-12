Дуже смачний і простий жульєн — відео рецепт

Рецепт жульєна з куркою та грибами в духовці
Без перебільшень, це найсмачніша страва з курячого філе. Жульєн можна приготувати в маленьких формах, а можна в одній великій формі. Приготуйте жульєн за цим рецептом, ваша родина буде у захваті.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 500 г;
- печериці — 400 г;
- вершки 10% — 400 г;
- борошно — 1 ст.л.;
- цибуля — 2 шт.;
- сіль;
- чорний мелений перець за смаком;
- вершкове масло — 10 г;
- сир — 100 г.
Спосіб приготування
Нарізати куряче філе, посолити та поперчити.
Далі м'ясо потрібно обсмажити з обох боків по 1 хвилині.
Потім нарізати гриби та цибулю. Обсмажити цибулю та гриби. Посолити за смаком.
Нарізати куряче філе на смужки.
Далі необхідно обсмажити борошно до рум'яності.
Влити вершки та варити до загустыння, постійно помішуючи. Посолити і поперчити до смаку.
Тепер потрібно змішати курку, гриби, цибулю та соус.
Змастити форму вершковим маслом. Викласти курку з грибами, цибулею та соусом. Посипати сиром.
Випікати 10-15 хвилин при температурі 180 градусів.
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